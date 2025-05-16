"Критерії задовольняють і військових, і економіку": Кабмін не планує суттєвих змін у підходах до бронювання

Кабінет Міністрів найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

Про це під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"Стосовно бронювання. Найближчим часом ми не плануємо суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання. Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, є надзвичайно прозорими, чіткими і зрозумілими", – наголосив він.

Прем'єр додав, що уряд спільно з військовими чітко відстежує, як відбувається бронювання: хто бронюється і в яких галузях.

"Ці критерії задовольняють і військових, і економіку. Ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо", – підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки.