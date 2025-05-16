"Критерії задовольняють і військових, і економіку": Кабмін не планує суттєвих змін у підходах до бронювання
Кабінет Міністрів найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.
Про це під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.
"Стосовно бронювання. Найближчим часом ми не плануємо суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання. Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, є надзвичайно прозорими, чіткими і зрозумілими", – наголосив він.
Прем'єр додав, що уряд спільно з військовими чітко відстежує, як відбувається бронювання: хто бронюється і в яких галузях.
"Ці критерії задовольняють і військових, і економіку. Ми суттєвого перегляду найближчим часом не плануємо", – підкреслив Шмигаль.
Читайте також: Кабмін дозволив бронювати працівників закупівельних компаній Міноборони та знизив вимоги для енергетиків
Як повідомлялося, наприкінці лютого Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних та до Критеріїв та Порядку визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки.
В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше - у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) - на 37%, повільніше - у соціальній сфері (освіта, охорона здоров'я) - 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності" Джерело: https://censor.net/n3552462
Шмигалівську економіку зелених злодіїв можливо так , а реальну економіку навряд ...