Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Парламент прийняв в цілому №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби", – зазначив він.

За відповідне рішення проголосували 298 нардепів.

У такий спосіб видатки державного бюджету у 2024 році становитимуть рекордні для України 3,73 трлн грн, додав Железняк.

Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт про збільшення видатків бюджету на 500 млрд грн проголосували 3 вересня.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада з другої спроби підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків. Остаточне ухвалення цього законопроєкту має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.