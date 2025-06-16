РУС
ОП планирует отставку Шмыгаля и замену всего Кабмина, - Железняк

ОП рассматривает возможность увольнения Шмыгаля. Что известно

В июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Есть у власти традиция, "каждое лето увольнять Шмыгаля". Без преувеличения эта попытка была летом 2020, 21, 22, 23-го и особенно активно 2024-го года. Потом, правда, министры менялись, а Шмыгаль нет. Но на этот раз сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время ОП планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято. На сколько окончательно это может быть", - отметил он.

Читайте: На финансирование армии не хватает более 400 миллиардов, изменения в госбюджет инициируют летом, - Железняк

Причины увольнения Шмыгаля

По словам парламентария среди основных причин: потеря поддержки правительства, в частности, среди парламентариев; провалы в экономически-бюджетной сфере; необходимость показать обновление власти, поскольку выборов в ближайшее время не будет.

Читайте также: Начальник Киевской военной администрации Ткаченко уволился из наблюдательного совета "Укрпочты"

Кто может стать новым премьером

Железняк заявил, что единственным кандидатом на нового премьера является первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"По времени и графику. На этой/на следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в ЗУ "О правовом режиме военного положения" в статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения". Там сейчас формально юридически нельзя уволить ПМ, так как это влечет отставку всего правительства. А это указанной статьей запрещено. Дальше сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового Шмыгаля. Ну и всех министров ей в новое правительство", - подытожил он.

Читайте: В Раду внесли постановление об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьера и министра юстиции

ОП рассматривает возможность увольнения Шмыгаля. Что известно
ОП рассматривает возможность увольнения Шмыгаля. Что известно

+17
нацарювали, руїни після себе залишили...
з мільярдами можна і закордон чкурнути, а ви тут воюйте

так колись і вся ця зелена шваль зникне з награбованим і всі залишаться безкарними
показать весь комментарий
16.06.2025 10:29 Ответить
+10
Йо, в публічному домі .ля.єй міняють? Потужно і крдінально- перший поверх з другим?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:27 Ответить
+10
Ліжка переставлятимуть.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:27 Ответить
Комментировать
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
16.06.2025 10:20 Ответить
Йо, в публічному домі .ля.єй міняють? Потужно і крдінально- перший поверх з другим?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:27 Ответить
Скоріше мамку
показать весь комментарий
16.06.2025 10:31 Ответить
Ні, держСекретарі в КМУ, як гадили, так і будуть гадити Україні!!
Так ригоАНАЛИ, виписали під себе сценарій, от він і працює в КМУ!!
Тепер чекаємо, на їх прибуття, на медкомісію до ТЦК!?!?
Так законодавство вимагає! Раніше за них, бігали і договарювалися в ТЦК старпьори-шістки, з кадрів чи відповідних підрозділів, у Секретаріаті КМУ!!! Там, таке лайно, для цього діла і тримають!!
А зобов'язані, ОСОБИСТО це робити громадяни України, але ж вони, це, як той Голохвастов говорив, … Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, ...(с)
показать весь комментарий
16.06.2025 11:12 Ответить
Видать скоро таки выборы, не иначе.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:30 Ответить
НЄЄЄ. ШО Ви ото як маленький- зе-шобла буде усе робити, аби про вибори зараз і не йшлося. Але як замаячуть хоч ознаки- тєлємарафон(і усіляке придворне лайно) спочатку "вАзбудіЦЦа" нє пА-дєЦкі, та й Йуля, як завжди, стартане зі своїми 7 відсотками електорату.
показать весь комментарий
17.06.2025 08:05 Ответить
Ліжка переставлятимуть.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:27 Ответить
нацарювали, руїни після себе залишили...
з мільярдами можна і закордон чкурнути, а ви тут воюйте

так колись і вся ця зелена шваль зникне з награбованим і всі залишаться безкарними
показать весь комментарий
16.06.2025 10:29 Ответить
Внукам хватить,хай інші пограбують😢🤑🤡
показать весь комментарий
16.06.2025 13:05 Ответить
Верніть того, хто на самокаті по кабміну їздив. Він вже подорослішав!
показать весь комментарий
16.06.2025 10:30 Ответить
Він за Тису здриснув і шукати не хочуть...
показать весь комментарий
16.06.2025 11:51 Ответить
Якщо партія накаже, а оп запропонує, то ВР допоможе. А підставі найдуть, або сфальсифікувати можуть
показать весь комментарий
16.06.2025 10:30 Ответить
Мабуть Шмигаль з його крадунами недостатньо проросійський. Нехай Шарія з Арестовічем запрошує
показать весь комментарий
16.06.2025 10:30 Ответить
Або особистий прибуток скоротився
показать весь комментарий
16.06.2025 10:33 Ответить
Напевно думає,що вже достатньо напрацював, тепер треба ще встигнути потратити "зароблене" непосильною працею
показать весь комментарий
16.06.2025 10:31 Ответить
Шмигаль був не достатньо ручним?

Отакої.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:35 Ответить
Свириденко, проти якої відкрита справа і проводиться антикорупційне слідство?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:48 Ответить
Вже давно пора че6рез кабмін змити ніби бруд зеленої слугоритжної хуцпи. Але ж ми згнаємо, що ні Шмигаль, ні Стефанчук і не пукнуть без відома Найвєлічайшого Лідора, Найпотужнішого із Потужних Брехунів і Обіщалкіних.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:49 Ответить
а чого не самого дермака не поставити прем'єром? Нащо ставити його кллониху?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:50 Ответить
А на фуя поміняли Генрпрокурора на Кравченку?
показать весь комментарий
16.06.2025 11:53 Ответить
Може постало гендерне питання? Верещук чи Безугла?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:52 Ответить
А какой смысл обмена, сменилось уже 100 раз правительства с одним и тем же итогом, воровали!!! Может нужно что в консерватории менять?!
показать весь комментарий
16.06.2025 10:59 Ответить
Не тільки «змінити», а й до відповідальності їх притягнути, за прийняті ними рішення, згідно з Регламентом КМУ, які призвели до загибелі Українців та завдали шкоди Україні!! Усіх челядників з Будинку Уряду, включно, до отих «сірих виконавців» - держСекретарів з КМУ та Цовв, які і готували завчасно, отакі «рішення уряду» для шашликів, у травні 2022 року!!
Розбронювати це збіговисько з урядового кварталу, і направити, кого не посадять, до ТЦК, як цього вимагають нормативні акти, які вони ж і лампічили за Регламентом КМУ!!
Або, як це роблять Сирійці, на автокрани…. За їх криваву діяльність!!!
Бо протікають від відповідальності, як Верещучка та ГенПрокурори….!!
показать весь комментарий
16.06.2025 11:03 Ответить
Автокрани - то не наше!
Я вже з 2015 року агітую за палю на Європейській площі посередині між чотирма гільʼотинами...
показать весь комментарий
16.06.2025 11:57 Ответить
В перші дні свого прем'єрства Шмигаль піднімав питання подачі води у Крим, а зараз це питання вирішено, тому можна і у відставку
показать весь комментарий
16.06.2025 11:03 Ответить
Пасувало б уже саму пОПу кардинально змінити , бо ,,застоєм" пахне .
показать весь комментарий
16.06.2025 11:11 Ответить
во время войны обычно "замена всего кабмина" - это очевидно профнепригодность с тяжелыми последствиями, т.е. диверсия и расстрельная статья или "кабмину" (нихрена не сделали что их просили, очевидно, - работали на оккупантов, потрачено 3 года и куча жизней людей), или тем, кто меняет (понапринимали кучу хз чего что после "выполнения" оказалось туфтой и имитацией бурной деятельности, убито куча человеко-часов впустую, а не на оборону и промышленность. так отводят от себя подозрения ) или обоим (это, очевидно, -"наш" вариант). "замену" желательно делать с конфискацией и посадкой до конца войны всей компании исключительно в назидание (но это, к сожалению - не "наш" вариант).
показать весь комментарий
16.06.2025 11:14 Ответить
Я думаю в на, унікальний випадок - є і перше і друге та одночасно😢😢😢
показать весь комментарий
16.06.2025 11:22 Ответить
Щеб кудись прибрали псевдоборців з корупцією і лобістів ТНК та олігархів, які нищать Україну втщен.
А це: вся партія голос на чолі з желєзняком та радіною, устіновою та юрчишиним...і іншими гельмінтами якими міжнародні ТНК та місцеве олігархо-мафіозне кодло заразило Україну, що вона ледь тримається на ногах.
Всіх грантоїдів, пінчуківців, ригів анальних би ще поперти на чолі з самим пінчуком його придулами та шабуніними, гетьманцево-сівковичами та третьяково-желновичами, щеб післати нах за російським кораблем мацква, ото б було б корисно. І всю гидоту з керівництва ВРУ «перетрахнути» від голови вру до керівників комітетів.
Оновлення необхідно у всіх сферах життя, аби повернути законність і прибрати продажність, яку желєбздяк ніжно назвав лобізмом, та ще й су...а дрбивається надправ собі і цим істотат вільно з ноги входити до будь кого і пропонувати відкрити будь якому чиновнику торгувати Україною по бросивій ціні лобістів-радінихжелебздюків.😡😡😡😡😡
показать весь комментарий
16.06.2025 11:20 Ответить
Ой, які ви патріоти іноді смішні! Єрмак свої корупційні яйця ніколи не обріже!
показать весь комментарий
16.06.2025 11:55 Ответить
Про щось же треба мріяти, крім того щоб пуло виздохнув з усіма з ким він в змові влаштував геноцид в Україні.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:15 Ответить
зміна уряду після 19-го року: зелений ******** змінить ліжка своєї швалі у власному борделі...
пс але ж ви знаєте причину - це все трамп, сволоч, винен...
показать весь комментарий
16.06.2025 11:24 Ответить
А що в Україні був такий Міністр???
показать весь комментарий
16.06.2025 11:26 Ответить
хабарник на хабарнику.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:56 Ответить
Схоже Ахметов Єрмака кудись послав, необачний...
показать весь комментарий
16.06.2025 11:58 Ответить
Уряд утратил *** доверие парламента,а у парламента с доверием избирателей все в порядке?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:00 Ответить
Поки зелений бордель на місці, перестановка ліжок нічого не змінить.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:06 Ответить
Д'єрмак рулить.Це як в байці Крилова "...как не садитесь,а в музыканты не годитесь"
показать весь комментарий
16.06.2025 12:12 Ответить
А шо скаже Рінат?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:17 Ответить
Свириденко в якості прем'єра як до жопи двері. Буквально.
Її возять тільки тому, що може поставити підпис під усім куди перст керівний скаже, навіть з заплющеними очіма і зовсім мовчки.
Доречі, вона не глухо-німа?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:18 Ответить
отработали. пора к резникову на покой
показать весь комментарий
16.06.2025 12:31 Ответить
Завгосп зеленої шобли незаконно перебрав на себе державні функції, що є кримнальним злочином, але СБУ цього не бачить.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:38 Ответить
А ішак коли піде у відставку?
показать весь комментарий
16.06.2025 21:41 Ответить
Лебедь раком щуку?
показать весь комментарий
15.07.2025 00:43 Ответить
 
 