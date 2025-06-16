ОП планирует отставку Шмыгаля и замену всего Кабмина, - Железняк
В июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Есть у власти традиция, "каждое лето увольнять Шмыгаля". Без преувеличения эта попытка была летом 2020, 21, 22, 23-го и особенно активно 2024-го года. Потом, правда, министры менялись, а Шмыгаль нет. Но на этот раз сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время ОП планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято. На сколько окончательно это может быть", - отметил он.
Причины увольнения Шмыгаля
По словам парламентария среди основных причин: потеря поддержки правительства, в частности, среди парламентариев; провалы в экономически-бюджетной сфере; необходимость показать обновление власти, поскольку выборов в ближайшее время не будет.
Кто может стать новым премьером
Железняк заявил, что единственным кандидатом на нового премьера является первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"По времени и графику. На этой/на следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в ЗУ "О правовом режиме военного положения" в статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения". Там сейчас формально юридически нельзя уволить ПМ, так как это влечет отставку всего правительства. А это указанной статьей запрещено. Дальше сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового Шмыгаля. Ну и всех министров ей в новое правительство", - подытожил он.
Так ригоАНАЛИ, виписали під себе сценарій, от він і працює в КМУ!!
Тепер чекаємо, на їх прибуття, на медкомісію до ТЦК!?!?
Так законодавство вимагає! Раніше за них, бігали і договарювалися в ТЦК старпьори-шістки, з кадрів чи відповідних підрозділів, у Секретаріаті КМУ!!! Там, таке лайно, для цього діла і тримають!!
А зобов'язані, ОСОБИСТО це робити громадяни України, але ж вони, це, як той Голохвастов говорив, … Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, ...(с)
з мільярдами можна і закордон чкурнути, а ви тут воюйте
так колись і вся ця зелена шваль зникне з награбованим і всі залишаться безкарними
Отакої.
Розбронювати це збіговисько з урядового кварталу, і направити, кого не посадять, до ТЦК, як цього вимагають нормативні акти, які вони ж і лампічили за Регламентом КМУ!!
Або, як це роблять Сирійці, на автокрани…. За їх криваву діяльність!!!
Бо протікають від відповідальності, як Верещучка та ГенПрокурори….!!
Я вже з 2015 року агітую за палю на Європейській площі посередині між чотирма гільʼотинами...
А це: вся партія голос на чолі з желєзняком та радіною, устіновою та юрчишиним...і іншими гельмінтами якими міжнародні ТНК та місцеве олігархо-мафіозне кодло заразило Україну, що вона ледь тримається на ногах.
Всіх грантоїдів, пінчуківців, ригів анальних би ще поперти на чолі з самим пінчуком його придулами та шабуніними, гетьманцево-сівковичами та третьяково-желновичами, щеб післати нах за російським кораблем мацква, ото б було б корисно. І всю гидоту з керівництва ВРУ «перетрахнути» від голови вру до керівників комітетів.
Оновлення необхідно у всіх сферах життя, аби повернути законність і прибрати продажність, яку желєбздяк ніжно назвав лобізмом, та ще й су...а дрбивається надправ собі і цим істотат вільно з ноги входити до будь кого і пропонувати відкрити будь якому чиновнику торгувати Україною по бросивій ціні лобістів-радінихжелебздюків.😡😡😡😡😡
пс але ж ви знаєте причину - це все трамп, сволоч, винен...
Її возять тільки тому, що може поставити підпис під усім куди перст керівний скаже, навіть з заплющеними очіма і зовсім мовчки.
Доречі, вона не глухо-німа?