ОП планирует отставку Шмыгаля и замену всего Кабмина, - Железняк

В июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Есть у власти традиция, "каждое лето увольнять Шмыгаля". Без преувеличения эта попытка была летом 2020, 21, 22, 23-го и особенно активно 2024-го года. Потом, правда, министры менялись, а Шмыгаль нет. Но на этот раз сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время ОП планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято. На сколько окончательно это может быть", - отметил он.

Причины увольнения Шмыгаля

По словам парламентария среди основных причин: потеря поддержки правительства, в частности, среди парламентариев; провалы в экономически-бюджетной сфере; необходимость показать обновление власти, поскольку выборов в ближайшее время не будет.

Кто может стать новым премьером

Железняк заявил, что единственным кандидатом на нового премьера является первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"По времени и графику. На этой/на следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в ЗУ "О правовом режиме военного положения" в статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти в условиях военного положения". Там сейчас формально юридически нельзя уволить ПМ, так как это влечет отставку всего правительства. А это указанной статьей запрещено. Дальше сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового Шмыгаля. Ну и всех министров ей в новое правительство", - подытожил он.

