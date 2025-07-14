Предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство. В ближайшее время должна быть представлена программа действий.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - отметил глава государства.
Также они обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия.
"С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Мова про кешбек від Милованова... мільйонні гонорари за "викладання"в КШЕ. Найбільш високооплачуваний прахфесор в Україні, по-сумісництву віцепремʼєр-міністр уряду. І, за співпадінням, Мілованов отримує хлібні посади в наглядових радах держпідприємств. Але то також співпадіння, напевно...
що в профіль що в анфас
Цирк, цирком поганяє.
Обрали же в 2019-му...
Від перестановки ліжок у борделі, він не стає філармонією)
Все, як дебіли в 19-му захотіли...
Детальніше:
Формування уряду:
Верховна Рада України призначає Прем'єр-міністра, який є головою Кабінету Міністрів.
Призначення членів уряду:
Президент України призначає інших членів Кабінету Міністрів за поданням Прем'єр-міністра.
Відповідальність уряду:
Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України.
Склад уряду:
До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.
Компетенція уряду:
Кабінет Міністрів забезпечує проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави, здійснює управління державними справами, розробляє та вносить законопроекти до Верховної Ради, забезпечує виконання законів
Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад. ... ."
("Квартет" - байка Івана Крилова).
чи не-лохо-тряпка порвала Коституцію України і вже призначає як корольок***????
Але факт залишається доконаним фактом: як тільки чергова слуга урода з головкою ЕрЗе відкриє свою пащеку - вона збреше.
Але ж ви мали на увазі "зрозуміти прочитане"?
А це вже вимагання неможливого.
Рятуймо державу!
Так жорстко розтоптати Конституцію й процедуру призначення Прим'єр-міністра не вдавалося ще нікому, навіть Януковичу!
Він мабуть себе омріяв церем, величним владикою України, богом, надможливим?!
На чолі всього цього кодла призначенців, серед яких повно колаборантів, зрадників, корупціонерів, українофобів та нікчем, стоїть кристально чистий, найдосвідчений політик.
Що це за країна, в якій КЕРІВНИК - тупий клоун-самодур? Тоді ХТО усі підлеглі?
А ви, друзья, как не садитесь,
В министры по любому не годитесь.