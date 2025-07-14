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Предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу, - Зеленский

Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство. В ближайшее время должна быть представлена программа действий.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - отметил глава государства.

Также они обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия.

"С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свириденко возглавит делегацию Украины на Конференции по вопросам восстановления в Риме

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Автор: 

Зеленский Владимир (21222) Кабмин (14053) Свириденко Юлия (144)


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Топ комментарии
+30
Фігурантці корупційного скандалу очолити уряд???
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14.07.2025 14:58 Ответить
+27
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14.07.2025 15:05 Ответить
+18
Свириденко, та сама Свириденко.
Мова про кешбек від Милованова... мільйонні гонорари за "викладання"в КШЕ. Найбільш високооплачуваний прахфесор в Україні, по-сумісництву віцепремʼєр-міністр уряду. І, за співпадінням, Мілованов отримує хлібні посади в наглядових радах держпідприємств. Але то також співпадіння, напевно...
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14.07.2025 15:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Фігурантці корупційного скандалу очолити уряд???
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14.07.2025 14:58 Ответить
то стефанішина, чого ви?!
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14.07.2025 14:59 Ответить
Яка різниця? головне, що кандидатура представлена зє. А так як зє головний ворог коментаторів, той Свириденко тако ж їхній ворог. Логіка!
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14.07.2025 15:05 Ответить
Не правда. Нещодавно ч написав пару коментів в підтримку Зеленського так мене забанили на три доби
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14.07.2025 15:28 Ответить
неправда
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14.07.2025 15:39 Ответить
Не бреши! Убогих тут не ображають. Ти, хіба, в силу рівня свого "інтелекту" щось зморозив і не зрозумів, тому й...
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14.07.2025 16:08 Ответить
Судячи з твоїх ''перлів'' ти точно дебіл
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14.07.2025 16:15 Ответить
ммм-даа... співчуваю
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14.07.2025 16:05 Ответить
зе - лох, чмо, тряпка, втік.
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14.07.2025 16:19 Ответить
то зміна білизни у Єрмакромародератному борделі - на жіночу...
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14.07.2025 15:30 Ответить
їм не до ПРосування місцями ліжок зараз у борделі - Келлог ніхто ПРиїхав перевіряти завхоза Єрмака ...
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14.07.2025 15:44 Ответить
Свириденко, та сама Свириденко.
Мова про кешбек від Милованова... мільйонні гонорари за "викладання"в КШЕ. Найбільш високооплачуваний прахфесор в Україні, по-сумісництву віцепремʼєр-міністр уряду. І, за співпадінням, Мілованов отримує хлібні посади в наглядових радах держпідприємств. Але то також співпадіння, напевно...
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14.07.2025 15:30 Ответить
Заступниця Мілованова звучить краще?
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14.07.2025 15:30 Ответить
А що за скандал?
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14.07.2025 15:26 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/04/14/7507431/
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14.07.2025 15:35 Ответить
То є основною вимогою до кандидата.
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14.07.2025 16:03 Ответить
... крок вліво, крок вправо - татаров закриє.
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14.07.2025 16:16 Ответить
я ж казав 314изда

що в профіль що в анфас
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14.07.2025 14:59 Ответить
Супєр! Щоб не знімати Чернишова із посади і не давати поводу на розкручування цього у ЗМІю у Зеле5ьського просто " вирішили змінити Уряд"!
Цирк, цирком поганяє.
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14.07.2025 15:01 Ответить
Немає людини, немає проблеми - най потім Чернишов сам-собі ходить по прокуратурах.
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14.07.2025 16:20 Ответить
А какое он имеет право???Или уже ЦАРЬ?
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14.07.2025 15:02 Ответить
моновлада.
Обрали же в 2019-му...
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14.07.2025 15:15 Ответить
Бездарні Наперстночникі
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14.07.2025 15:03 Ответить
Шмигаль куди шмигне? - це й очікувалось - коли його не взяли в Італію
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14.07.2025 15:03 Ответить
Пишуть - ректором у якийсь ВНЗ у Львові.
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14.07.2025 16:21 Ответить
Шоб був шанс якихось змін на краще треба оновлювати офіс президента, а так
Від перестановки ліжок у борделі, він не стає філармонією)
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14.07.2025 15:05 Ответить
Правильно, але нереально.
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14.07.2025 15:16 Ответить
Рік назад, після перестановок в уряді,обіцяли потужні результати
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14.07.2025 15:05 Ответить
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14.07.2025 15:05 Ответить
Там є ньюансик. Розумні з клованом працювати не хочуть.
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14.07.2025 15:08 Ответить
Зато весело, па-прколу, ну і ржьом....
Все, як дебіли в 19-му захотіли...
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14.07.2025 15:10 Ответить
дивні очікування від Оманської Гниди на підтанцовці у русні та ригоаналів
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14.07.2025 15:10 Ответить
Я хрєн пойму,що люди чекають від зрадника.
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14.07.2025 15:18 Ответить
Але Шмигаль на посаді прем'єра перебуває з березня 2020 року. Це найдовший термін для прем'єра за всю історію України.
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14.07.2025 15:53 Ответить
В якій бригаді служить її чоловік?
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14.07.2025 15:06 Ответить
Керує ТОВ «ДКС-Групп» та ТОВ «ДІТЕЛ», компаніями, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв'язку.
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14.07.2025 15:56 Ответить
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14.07.2025 15:08 Ответить
Згідно з Конституцією України, уряд формується Верховною Радою України. Прем'єр-міністра України призначає Президент України за поданням Верховної Ради. Інших членів Кабінету Міністрів України призначає Президент за поданням Прем'єр-міністра.

Детальніше:

Формування уряду:

Верховна Рада України призначає Прем'єр-міністра, який є головою Кабінету Міністрів.

Призначення членів уряду:

Президент України призначає інших членів Кабінету Міністрів за поданням Прем'єр-міністра.

Відповідальність уряду:

Кабінет Міністрів відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України.

Склад уряду:

До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

Компетенція уряду:

Кабінет Міністрів забезпечує проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави, здійснює управління державними справами, розробляє та вносить законопроекти до Верховної Ради, забезпечує виконання законів
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14.07.2025 15:08 Ответить
конституція на зельоной паузі )

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14.07.2025 15:11 Ответить
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14.07.2025 15:17 Ответить
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14.07.2025 15:26 Ответить
Де тут Конституція???!!! Який стосунок має президент до Кабміну окрім подання у Раду кандидатур двох міністрів - оборлни і зовнішніх справ? У нас тепер самодержець на престолі????!! 😲
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14.07.2025 15:09 Ответить
вже давно, ще з часів гончарука з самокатом
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14.07.2025 15:14 Ответить
з19 року, коли 73% зеідіоти наголосували.
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14.07.2025 15:38 Ответить
" ... - Стривайте ж, я знайшов секрет, -
Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад. ... ."
("Квартет" - байка Івана Крилова).
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14.07.2025 15:11 Ответить
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14.07.2025 15:14 Ответить
якого прутня, зЄчмо призначає премьєра???
чи не-лохо-тряпка порвала Коституцію України і вже призначає як корольок***????
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14.07.2025 15:11 Ответить
Як вона оновить уряд в складі якого варилася роками в якості віце-прем'єра? Що за цирк?
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14.07.2025 15:12 Ответить
новий прем'єр-міністр буде працювати над створенням яз?
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14.07.2025 15:12 Ответить
На Радіо Свобода позаминулого тижня відбулась полеміка між нардепами Вікторією Сюмар та слугою уродів Дундою. Урод заперечував готується відставка кабміну, навіть пропонував парі. От недослухав. бо хотів футбол додивитися... чи погодились.
Але факт залишається доконаним фактом: як тільки чергова слуга урода з головкою ЕрЗе відкриє свою пащеку - вона збреше.
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14.07.2025 15:13 Ответить
Шо,оп'ять?Що ж таке,Шмигаль не справляється з роботою,чи його в посли?Ти ж його ставив,затверджував.Ручна Верховна Рада формально проголосувала за нього.Міняєш шило на мило.Якщо не так то якась відповідальність повинна бути.Не треба писати як комуняки "В зв'язку з переходом на іншу роботу".Як в байці Крилова:"Как не садитесь,а в музыканты не годитесь!"
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14.07.2025 15:14 Ответить
ахметовський холуй шмигаль дуже ефективний менедже (один з мерзенної руснявої шестьорки)-його нагородять ..треба ще ефективніше ))
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14.07.2025 15:17 Ответить
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14.07.2025 15:16 Ответить
Доки це свавілля терпіти будемо лохи в?
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14.07.2025 15:16 Ответить
пропозиції?
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14.07.2025 15:20 Ответить
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14.07.2025 15:17 Ответить
Ми усе проходили,навіть від Зе: конференції,доповіді,оновлення.Яка з неї міністерка у 39років,і шо за анекдот розказує през,своїй міністеркі(шо викликає відкритий сміх),я думаю не про війну в Україні.
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14.07.2025 15:18 Ответить
Конституцію почитай ішак....
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14.07.2025 15:20 Ответить
Читати його навчили.
Але ж ви мали на увазі "зрозуміти прочитане"?
А це вже вимагання неможливого.
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14.07.2025 15:28 Ответить
Гнать наріка підсрачниками потрібно було ще в 2022р
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14.07.2025 15:21 Ответить
ще в далекому 2014

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14.07.2025 15:24 Ответить
******* ЗЕбанутый.
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14.07.2025 15:50 Ответить
Колись цей процес описав дідусь Крилов у байці "Квартєт".
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14.07.2025 15:23 Ответить
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14.07.2025 15:25 Ответить
Перестановка ліжок у борделі
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14.07.2025 15:25 Ответить
Диктатура без вибору. Д.Трамп
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14.07.2025 15:25 Ответить
Народе України!
Рятуймо державу!
Так жорстко розтоптати Конституцію й процедуру призначення Прим'єр-міністра не вдавалося ще нікому, навіть Януковичу!
Він мабуть себе омріяв церем, величним владикою України, богом, надможливим?!
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14.07.2025 15:26 Ответить
Що пропонуєте? Особисто я не бачу жодних способів вплинути на незаконні/антиконституційні дії зе.
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14.07.2025 15:37 Ответить
Зе символічно. Прем'єр назначається Зеленскім. Він зовсім тупий. Навіть не пробує грати в законність. То на камери на весь світ розказує, що зніме Прем'єра, навіть в голові не народивши думки, що не презедентський пост головний в Україні. Повноваження Зелі строго регламентовані Конституцією. І не він перша людина в керівництві країною, а Прем'єр. А по друге заводить на прем'єрство (керувати бюджетом) людину, проти якої кримінальна справа про розкрадання бюджетних коштів. Не якісь натяки журналістів, а реально зафіксоване розкрадання.
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14.07.2025 15:27 Ответить
Вважаю що Українцям фантастично пощастило!!!
На чолі всього цього кодла призначенців, серед яких повно колаборантів, зрадників, корупціонерів, українофобів та нікчем, стоїть кристально чистий, найдосвідчений політик.
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14.07.2025 15:49 Ответить
Скажи мені - хто твій НАЧАЛЬНИК - я скажу ХТО ти.

Що це за країна, в якій КЕРІВНИК - тупий клоун-самодур? Тоді ХТО усі підлеглі?
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14.07.2025 15:33 Ответить
Виходить, що самодурні
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14.07.2025 15:41 Ответить
Підлеглі крадуть і чесно заносять,головна до них вимога
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14.07.2025 16:19 Ответить
Судя по "сливам", Умеров поедет работать послом Украины в США. Одна радость - еще одна украинская семья воссоединится.
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14.07.2025 15:37 Ответить
украинская семья - ???
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14.07.2025 16:25 Ответить
"червоні ліхтарі" горіли світлом на "зеленім домі".в котрому ліжка з місця на місце "рашистські сутинери пересовували...
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14.07.2025 15:38 Ответить
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14.07.2025 15:52 Ответить
Як сказав один з класиків совкової шкільной літератури :
А ви, друзья, как не садитесь,
В министры по любому не годитесь.
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14.07.2025 15:52 Ответить
Треба Чернишова у прем'єри!! Він вартий та не під вартою!!
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14.07.2025 15:56 Ответить
это у кого на притоне они?
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14.07.2025 16:06 Ответить
Вважаю дуже вдале рішення. Я вже рік спостерігаю за діяльністю пані Свириденко - дуже достойна кандидатура.
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14.07.2025 16:11 Ответить
зе - лох, чмо, тряпка, втік.
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14.07.2025 16:22 Ответить
Из клоуна в жонглеры.
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14.07.2025 16:13 Ответить
Це робота Стефанчука, ваапщє-то, вибирати Прем"єра.
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14.07.2025 16:27 Ответить
Ганьба українському президентові!
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14.07.2025 16:28 Ответить
 
 