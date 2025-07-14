Предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство. В ближайшее время должна быть представлена программа действий.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно. Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества", - отметил глава государства.

Также они обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство оружия.

"С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - добавил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.