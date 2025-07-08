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Свириденко возглавит делегацию Украины на Конференции по вопросам восстановления в Риме

свириденко

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины на Конференцию по вопросам восстановления в Риме (URC 2025). Делегацию возглавит министр экономики Юлия Свириденко. Премьер-министр Денис Шмыгаль не заявлен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Полный состав делегации выглядит так:

  • Свириденко Юлия Анатольевна - Министр экономики Украины, глава делегации;
  • Галущенко Герман Валерьевич - Министр энергетики Украины;
  • Коваль Виталий Станиславович - Министр аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Кулеба Алексей Владимирович - Министр развития общин и территорий Украины;
  • Марченко Сергей Михайлович - Министр финансов Украины;
  • Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины;
  • Сметанин Герман Владимирович - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Стефанишина Ольга Витальевна - Министр юстиции Украины;
  • Точицкий Николай Станиславович - Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;
  • Умеров Рустем Энверович - Министр обороны Украины;
  • Федоров Михаил Альбертович - Министр цифровой трансформации Украины.

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Конференция по восстановлению Украины в Риме (URC 2025)

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) состоится 10-11 июля в Риме. Это уже четвертая международная встреча высокого уровня, посвященная поддержке послевоенного восстановления и реформ в Украине. Предыдущие конференции проходили в Лугано, Лондоне и Берлине.

URC 2025 организуют правительства Украины и Италии при участии Еврокомиссии, международных финансовых институтов, представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей.

Основная цель конференции - мобилизовать политическую, финансовую и техническую поддержку Украины, в частности путем привлечения частного капитала, поддержки человеческого потенциала, восстановления общин и регионов, а также содействие евроинтеграционным реформам.

Автор: 

Свириденко Юлия (143) Шмыгаль Денис (2750) восстановления (155)


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Топ комментарии
+8
Корупціонерка, яка під слідством за розкрадання бюджетних коштів, ще під керівництвом Лукаш, тепер їздить по світу і просить виділити Україні в бюджет гроші.
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08.07.2025 21:26 Ответить
+7
Очільника ДБР не призначили, який виграв конкурс. Саме їхати в Відень, показати корупційну суть зеленої влади. Сором на весь світ. Ждем черговий відосік потужного потужника.
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08.07.2025 21:35 Ответить
+6
ЗЕшобла з хати - ракети по хаті. Укранська народна прикмета.
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08.07.2025 21:29 Ответить
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Дзвіночок Шмигалю - Свириденко на старті і підкилимний рішала Єрмак
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08.07.2025 21:17 Ответить
І риги поїхали.Ща слуги з ригами понавідбудовуюють
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08.07.2025 21:21 Ответить
Корупціонерка, яка під слідством за розкрадання бюджетних коштів, ще під керівництвом Лукаш, тепер їздить по світу і просить виділити Україні в бюджет гроші.
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08.07.2025 21:26 Ответить
Вже перемогли, можна і відбудовувати
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08.07.2025 21:27 Ответить
Путч. Русский - нах*й:
Це не соціологія про майбутнє - це діагноз владі. Називається розчарування. 47% вважають, що Зеленський і його ліворукі менеджери угроблять країну.
Щоправда тут ми вважаємо цей діагноз неповним, бо перед тим, як вони угроблять країну - вони її остаточно розграбують!
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08.07.2025 21:29 Ответить
ЗЕшобла з хати - ракети по хаті. Укранська народна прикмета.
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08.07.2025 21:29 Ответить
Очільника ДБР не призначили, який виграв конкурс. Саме їхати в Відень, показати корупційну суть зеленої влади. Сором на весь світ. Ждем черговий відосік потужного потужника.
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08.07.2025 21:35 Ответить
Вигуляти слуг урода в Італії за мільйони з бюджету.
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08.07.2025 21:36 Ответить
Буде так як з угодами про копалини, коли підписували безліч таємних договорів, а публічно показували лише брошуру ні про що з обіцянками золотих гір. А пізніше виявилося, що створили звичайну фірму-прокладку, через яку частина бюджетних коштів України безповоротно виводиться до США. При цьому США не зобов'язувалося надавати військову підтримку Україні та не є юридичною гарантією її безпеки
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08.07.2025 21:42 Ответить
я не зрозумів!
зе!гундос не поїде?
то, київ бомбити не будуть?
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08.07.2025 21:42 Ответить
Скоріше всього, що так і буде. Останні 3 доби русня запускає лише по 50-100 БпЛА, тобто копить їх для масованого удару. А отже в четвер-п'ятницю ймовірно знову 350-550. До того ж може ще бути пів сотні ракет, адже востаннє 60 штук запускали 29 червня
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08.07.2025 22:00 Ответить
Основна мета конференції - мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам. Джерело: https://censor.net/ua/n3562238

А що команди ТЦК та СП (сервісної підтримки ) теж їдуть на конференцію ? Не бачу їх начальника в списку
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08.07.2025 22:03 Ответить
В країні війна , а майже весь Кабмін , на 2 доби , в Італію летить ... нормально ...
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08.07.2025 22:08 Ответить
Хай би там і залишились . навічно
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08.07.2025 22:15 Ответить
А у них є вибір? Одна з найбільших у світі інвестиційних компаній BlackRock припинила пошук інвесторів для відновлення України, адже сумнівається у майбутньому України. От вони і кидаються у крайності
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08.07.2025 22:16 Ответить
Краще б гроші на поїздки перекинули на дрони !Яке відновлення? З цією владою кацапи відновлювати будуть!
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08.07.2025 22:33 Ответить
Тобто виходить, що стюардеса летить у Рим одна, чи все-таки склад делегації не повний?
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08.07.2025 22:51 Ответить
 
 