Свириденко возглавит делегацию Украины на Конференции по вопросам восстановления в Риме

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины на Конференцию по вопросам восстановления в Риме (URC 2025). Делегацию возглавит министр экономики Юлия Свириденко. Премьер-министр Денис Шмыгаль не заявлен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Полный состав делегации выглядит так:

Свириденко Юлия Анатольевна - Министр экономики Украины, глава делегации;

Галущенко Герман Валерьевич - Министр энергетики Украины;

Коваль Виталий Станиславович - Министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Кулеба Алексей Владимирович - Министр развития общин и территорий Украины;

Марченко Сергей Михайлович - Министр финансов Украины;

Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины;

Сметанин Герман Владимирович - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Стефанишина Ольга Витальевна - Министр юстиции Украины;

Точицкий Николай Станиславович - Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Умеров Рустем Энверович - Министр обороны Украины;

Федоров Михаил Альбертович - Министр цифровой трансформации Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермаку не стоит прятаться за женщиной. Он - идеальный премьер, - "Слуга народа" Безуглая

Конференция по восстановлению Украины в Риме (URC 2025)

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) состоится 10-11 июля в Риме. Это уже четвертая международная встреча высокого уровня, посвященная поддержке послевоенного восстановления и реформ в Украине. Предыдущие конференции проходили в Лугано, Лондоне и Берлине.

URC 2025 организуют правительства Украины и Италии при участии Еврокомиссии, международных финансовых институтов, представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей.

Основная цель конференции - мобилизовать политическую, финансовую и техническую поддержку Украины, в частности путем привлечения частного капитала, поддержки человеческого потенциала, восстановления общин и регионов, а также содействие евроинтеграционным реформам.