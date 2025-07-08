Свириденко возглавит делегацию Украины на Конференции по вопросам восстановления в Риме
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины на Конференцию по вопросам восстановления в Риме (URC 2025). Делегацию возглавит министр экономики Юлия Свириденко. Премьер-министр Денис Шмыгаль не заявлен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Полный состав делегации выглядит так:
- Свириденко Юлия Анатольевна - Министр экономики Украины, глава делегации;
- Галущенко Герман Валерьевич - Министр энергетики Украины;
- Коваль Виталий Станиславович - Министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Кулеба Алексей Владимирович - Министр развития общин и территорий Украины;
- Марченко Сергей Михайлович - Министр финансов Украины;
- Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины;
- Сметанин Герман Владимирович - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Стефанишина Ольга Витальевна - Министр юстиции Украины;
- Точицкий Николай Станиславович - Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Умеров Рустем Энверович - Министр обороны Украины;
- Федоров Михаил Альбертович - Министр цифровой трансформации Украины.
Конференция по восстановлению Украины в Риме (URC 2025)
Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) состоится 10-11 июля в Риме. Это уже четвертая международная встреча высокого уровня, посвященная поддержке послевоенного восстановления и реформ в Украине. Предыдущие конференции проходили в Лугано, Лондоне и Берлине.
URC 2025 организуют правительства Украины и Италии при участии Еврокомиссии, международных финансовых институтов, представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей.
Основная цель конференции - мобилизовать политическую, финансовую и техническую поддержку Украины, в частности путем привлечения частного капитала, поддержки человеческого потенциала, восстановления общин и регионов, а также содействие евроинтеграционным реформам.
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Це не соціологія про майбутнє - це діагноз владі. Називається розчарування. 47% вважають, що Зеленський і його ліворукі менеджери угроблять країну.
Щоправда тут ми вважаємо цей діагноз неповним, бо перед тим, як вони угроблять країну - вони її остаточно розграбують!
зе!гундос не поїде?
то, київ бомбити не будуть?
А що команди ТЦК та СП (сервісної підтримки ) теж їдуть на конференцію ? Не бачу їх начальника в списку