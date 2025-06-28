Ермаку не стоит прятаться за женщиной. Он - идеальный премьер, - "Слуга народа" Безуглая

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сам должен возглавить Кабмин, а не прятаться за кандидатурой министра экономики Юлии Свириденко.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Короче, считаю, Андрею Борисовичу не стоит прятаться за женщиной, а надо идти в премьеры самому. Уверена, что Президент бы поддержал и голосов в Раде бы хватило. Женщины -лидеры, фасилитаторы - это очень хорошо, если феминитивы не являются формообразующей сущностью. А за кулисами - мужчина", - написала она.

"Хотя, если бы Ермак стал премьером, то все бы оказалось на своих местах: и значимость, и полномочия, и управление исполнительной ветвью власти, и субъектность, и ответственность. Идеальный премьер?" - в другой заметке добавила она.

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Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.