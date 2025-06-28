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Новости Отставка правительства
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Ермаку не стоит прятаться за женщиной. Он - идеальный премьер, - "Слуга народа" Безуглая

Ермак и Свириденко

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сам должен возглавить Кабмин, а не прятаться за кандидатурой министра экономики Юлии Свириденко.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Короче, считаю, Андрею Борисовичу не стоит прятаться за женщиной, а надо идти в премьеры самому. Уверена, что Президент бы поддержал и голосов в Раде бы хватило. Женщины -лидеры, фасилитаторы - это очень хорошо, если феминитивы не являются формообразующей сущностью. А за кулисами - мужчина", - написала она.

"Хотя, если бы Ермак стал премьером, то все бы оказалось на своих местах: и значимость, и полномочия, и управление исполнительной ветвью власти, и субъектность, и ответственность. Идеальный премьер?" - в другой заметке добавила она.

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Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Безуглая скрин

безуглая скрин

Автор: 

премьер (1476) Свириденко Юлия (142) Ермак Андрей (1278) Шмыгаль Денис (2736) Безуглая Марьяна (297)


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Топ комментарии
+43
Закрийте її в дурку, воно неадекватне.
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28.06.2025 16:46 Ответить
+27
Нашо йому бути премьєром,йому і президентом непогано.
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28.06.2025 16:53 Ответить
+26
пісець
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28.06.2025 16:45 Ответить
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Скільки д'єрмак засовує цієї божевільної за ніч знає тільки він сам, то що вона смокче йому цілодобово всім було ясно вже давно.
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28.06.2025 17:55 Ответить
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28.06.2025 17:56 Ответить
Свої когнітивні здібності вона чудово продемонструвала ще на форумі https://youtu.be/0tsY_9KStBo "Україна 30. Платіжки", чотири роки тому...
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28.06.2025 18:49 Ответить
Зробив би для Єрмака виключення - поселив би його в одній камері з Безуглою, але через скло. Стаття важка, 111-а, а це довічне. Ну а безмозгла теж "подвигів" наробила достатньо. І зустрінуться дві самотності...
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28.06.2025 17:57 Ответить
ермака премьером галактики
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28.06.2025 17:58 Ответить
Чекаємо аналогічне за змістом повідомлення від стерненка
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28.06.2025 18:06 Ответить
Бути злодийкуватим, нахабним псевдопатріотом, брехливим і ******** це життєве кредо кожного зі "слуг".
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28.06.2025 18:11 Ответить
..злодійкуватим..
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28.06.2025 18:13 Ответить
Їбонутим щастя нема.
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28.06.2025 18:13 Ответить
Угандошуть Україну.Безмежна вдячність уродам,голосувавшим за ЗЕ!Спостерігайте суки,як ваш вибір знищує країну.
Ця ТП просто так не гавкає,значить зроблять його прем*єром.
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28.06.2025 18:17 Ответить
Помітив, що всі скиглення на зелений електорат лише укріплюють його. Може це у тролів така схема, щоб не пустити до влади Залужного?
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28.06.2025 18:39 Ответить
Повезло Україні вперше в історії, у владу всілися одні ідеальні, незламні, найпотужніші, найвеличніші, найдосвідченіші… Мабуть пора по всій країні встановлювати найбільші у світі памʼятники цим світочам історії.
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28.06.2025 19:04 Ответить
По Конституції прем'єр на вищому щаблі влади. Єрмака послали, як самозванця, то він настільки хоче мати якийсь статус у Світі, що ризикне вийти з корупційної тіні?
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28.06.2025 19:08 Ответить
Безмозглой не стоит прятаться от псих диспансера - она идеальный пациент.
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28.06.2025 19:15 Ответить
Завгосп по указці кацапів пристпвлений до нелоха щоб здати Україну ,це країна мрії нелоха
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28.06.2025 19:16 Ответить
Вони доведуть свою справу до кінця !
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28.06.2025 19:54 Ответить
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28.06.2025 19:22 Ответить
Как только елдак станет премьером, так Украина станет ПАРЛАМЕНТСКО-президентской.
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28.06.2025 19:44 Ответить
Прем'єрской.
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28.06.2025 19:45 Ответить
По сути.
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28.06.2025 19:58 Ответить
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28.06.2025 19:47 Ответить
Єрмак це чорт який сам ніколи не вийде "на світло". Його можна тільки витягти за роги або копита і то тільки для того щоб вкинути у вязничну камеру...
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28.06.2025 19:57 Ответить
Про яке премʼєрство, якщо практично 6 років він фактично очолює ВСЕ.
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28.06.2025 20:34 Ответить
Безугла - троль?
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28.06.2025 20:35 Ответить
а Єрмак і далі буде ходити за ручку з Зеленським?
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28.06.2025 20:41 Ответить
І народ відразу закиває - ,,Хай не ховається, в прем'єри Єрмака".
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28.06.2025 21:25 Ответить
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