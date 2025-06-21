Зеленский об отставке правительства: Со Шмыгалем разговоров об этом не было

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имел разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно возможной отставки правительства.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде всего бы сказал ему и, извините, раньше, чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что уважает Шмыгаля, особенно за годы работы во время полномасштабной войны.

"Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.