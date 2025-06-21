РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9322 посетителя онлайн
Новости Отставка правительства
1 436 21

Зеленский об отставке правительства: Со Шмыгалем разговоров об этом не было

Зеленский прокомментировал возможную отставку правительства

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имел разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно возможной отставки правительства.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде всего бы сказал ему и, извините, раньше, чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что уважает Шмыгаля, особенно за годы работы во время полномасштабной войны.

"Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Драпатий подал в отставку из-за удара РФ по полигону с воинами: "Это моя ответственность"

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Кабмин (14124) отставка (3173) Шмыгаль Денис (2864)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Як Шашличний може звільнити підлеглого Єрмака?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:41 Ответить
+3
Сцарь сам знаєт что дєлать,смєрд!
показать весь комментарий
21.06.2025 14:38 Ответить
+3
Та ясен хрін, так довго розставляти на жирні посади лояльних людей, щоб просто так все зруйнувати?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сцарь сам знаєт что дєлать,смєрд!
показать весь комментарий
21.06.2025 14:38 Ответить
Та ясен хрін, так довго розставляти на жирні посади лояльних людей, щоб просто так все зруйнувати?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:40 Ответить
Як Шашличний може звільнити підлеглого Єрмака?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:41 Ответить
Ні не може, від підлеглий Єрмака.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:00 Ответить
по ходу пішла чергова порція маячні
показать весь комментарий
21.06.2025 14:42 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що не мав вказівки від ахмєта .або єрмака про відставку "шигля"
показать весь комментарий
21.06.2025 14:43 Ответить
На ето я пойтіть нє могу - мне надо посовєтоватся с шефом!
показать весь комментарий
21.06.2025 14:45 Ответить
Їх 5-6 та ще пінчук рветься в бій до корита
показать весь комментарий
21.06.2025 15:41 Ответить
Хай починає роботи зі створення ЯЗ та хімічної зброї, інакше йде у відставку.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:46 Ответить
Шмигаль - шістка Ахмєтова. Про зміну уряду з шістками не розмовляють - розмовляють з хазяями - тобто з Ахмєтовим - а з Ахмєтовим мать не домовилися.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:47 Ответить
шмигаль комфортний прем'єр - зашкварів великих немає.
це раз.
триває війна, перетасовувати верхівку влади це ризиковано.
два.
давати опозиції зайву трибуну та зайвий привід покритикувати - нах воно треба, обійдуться.
це три.
отже, три серйозних аргументи щоб шмигаля не чіпати.
а які аргументи серйозні на заміщення, хто їх бачив?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:51 Ответить
А взагалі, що залежить від Шмигаля? Я його обличчя навіть пригадати не можу.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:02 Ответить
дуже багато залежить від шмигаля.
економіка.
люди у нас інфантильні перерослі діти, нам подобається думати що все вирішує президент і що все від нього залежить.
та єр там.
якщо зараз пропаде шмигаль зі своїм кабінетом то єрмак буде роздуплятися місяць, не менше.
фактично єрмак і зеленський як водій і штурман а шмигаль це автівка на якій вони їдуть.
без автівки уй куди доїдеш.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:11 Ответить
24 июня чтоб сидел в Киеве в обычной квартире, нех уй шастать тебе за бугор, ты ж не втікун
показать весь комментарий
21.06.2025 14:54 Ответить
А з ахметовим?
показать весь комментарий
21.06.2025 14:59 Ответить
То хто ж його, того шмигаля, питатиме? єрмак сказав - зеленський зробив!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:01 Ответить
Годиться не годиться,просто по людськи
показать весь комментарий
21.06.2025 16:18 Ответить
буде тобі "враже" як єрмаче скаже
показать весь комментарий
21.06.2025 16:24 Ответить
Поясніть довбню що кабмін формує і звільняє вру а не цар
показать весь комментарий
21.06.2025 23:35 Ответить
 
 