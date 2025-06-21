Зеленский об отставке правительства: Со Шмыгалем разговоров об этом не было
Президент Владимир Зеленский заявил, что не имел разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно возможной отставки правительства.
Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы объяснить, что если бы я решил стопроцентно менять премьер-министра, я прежде всего бы сказал ему и, извините, раньше, чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что уважает Шмыгаля, особенно за годы работы во время полномасштабной войны.
"Безусловно, и за тот опыт, и просто по-человечески", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
це раз.
триває війна, перетасовувати верхівку влади це ризиковано.
два.
давати опозиції зайву трибуну та зайвий привід покритикувати - нах воно треба, обійдуться.
це три.
отже, три серйозних аргументи щоб шмигаля не чіпати.
а які аргументи серйозні на заміщення, хто їх бачив?
економіка.
люди у нас інфантильні перерослі діти, нам подобається думати що все вирішує президент і що все від нього залежить.
та єр там.
якщо зараз пропаде шмигаль зі своїм кабінетом то єрмак буде роздуплятися місяць, не менше.
фактично єрмак і зеленський як водій і штурман а шмигаль це автівка на якій вони їдуть.
без автівки уй куди доїдеш.