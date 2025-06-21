УКР
Зеленський про відставку уряду: Зі Шмигалем розмови про це не було

Зеленський прокоментував можливу відставку уряду

Президент Володимир Зеленський заявив, що не мав розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо можливої відставки уряду.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хотів би пояснити, що якби я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше, ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що поважає Шмигаля, особливо за роки роботи під час повномасштабної війни.

"Безумовно, і за той досвід, і просто по-людськи", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Драпатий подав у відставку через удар РФ по полігону з воїнами: "Це моя відповідальність"

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зеленський Володимир Кабмін відставка Шмигаль Денис
+4
Як Шашличний може звільнити підлеглого Єрмака?
показати весь коментар
21.06.2025 14:41 Відповісти
+3
Сцарь сам знаєт что дєлать,смєрд!
показати весь коментар
21.06.2025 14:38 Відповісти
+3
Та ясен хрін, так довго розставляти на жирні посади лояльних людей, щоб просто так все зруйнувати?
показати весь коментар
21.06.2025 14:40 Відповісти
Ні не може, від підлеглий Єрмака.
показати весь коментар
21.06.2025 17:00 Відповісти
по ходу пішла чергова порція маячні
показати весь коментар
21.06.2025 14:42 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що не мав вказівки від ахмєта .або єрмака про відставку "шигля"
показати весь коментар
21.06.2025 14:43 Відповісти
На ето я пойтіть нє могу - мне надо посовєтоватся с шефом!
показати весь коментар
21.06.2025 14:45 Відповісти
Їх 5-6 та ще пінчук рветься в бій до корита
показати весь коментар
21.06.2025 15:41 Відповісти
Хай починає роботи зі створення ЯЗ та хімічної зброї, інакше йде у відставку.
показати весь коментар
21.06.2025 14:46 Відповісти
Шмигаль - шістка Ахмєтова. Про зміну уряду з шістками не розмовляють - розмовляють з хазяями - тобто з Ахмєтовим - а з Ахмєтовим мать не домовилися.
показати весь коментар
21.06.2025 14:47 Відповісти
шмигаль комфортний прем'єр - зашкварів великих немає.
це раз.
триває війна, перетасовувати верхівку влади це ризиковано.
два.
давати опозиції зайву трибуну та зайвий привід покритикувати - нах воно треба, обійдуться.
це три.
отже, три серйозних аргументи щоб шмигаля не чіпати.
а які аргументи серйозні на заміщення, хто їх бачив?
показати весь коментар
21.06.2025 14:51 Відповісти
А взагалі, що залежить від Шмигаля? Я його обличчя навіть пригадати не можу.
показати весь коментар
21.06.2025 17:02 Відповісти
дуже багато залежить від шмигаля.
економіка.
люди у нас інфантильні перерослі діти, нам подобається думати що все вирішує президент і що все від нього залежить.
та єр там.
якщо зараз пропаде шмигаль зі своїм кабінетом то єрмак буде роздуплятися місяць, не менше.
фактично єрмак і зеленський як водій і штурман а шмигаль це автівка на якій вони їдуть.
без автівки уй куди доїдеш.
показати весь коментар
21.06.2025 17:11 Відповісти
24 июня чтоб сидел в Киеве в обычной квартире, нех уй шастать тебе за бугор, ты ж не втікун
показати весь коментар
21.06.2025 14:54 Відповісти
А з ахметовим?
показати весь коментар
21.06.2025 14:59 Відповісти
То хто ж його, того шмигаля, питатиме? єрмак сказав - зеленський зробив!
показати весь коментар
21.06.2025 15:01 Відповісти
Годиться не годиться,просто по людськи
показати весь коментар
21.06.2025 16:18 Відповісти
буде тобі "враже" як єрмаче скаже
показати весь коментар
21.06.2025 16:24 Відповісти
Поясніть довбню що кабмін формує і звільняє вру а не цар
показати весь коментар
21.06.2025 23:35 Відповісти
 
 