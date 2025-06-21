Зеленський про відставку уряду: Зі Шмигалем розмови про це не було

Президент Володимир Зеленський заявив, що не мав розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо можливої відставки уряду.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хотів би пояснити, що якби я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше, ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що поважає Шмигаля, особливо за роки роботи під час повномасштабної війни.

"Безумовно, і за той досвід, і просто по-людськи", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.