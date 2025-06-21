Зеленський про відставку уряду: Зі Шмигалем розмови про це не було
Президент Володимир Зеленський заявив, що не мав розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо можливої відставки уряду.
Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хотів би пояснити, що якби я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше, ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що поважає Шмигаля, особливо за роки роботи під час повномасштабної війни.
"Безумовно, і за той досвід, і просто по-людськи", - додав він.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
це раз.
триває війна, перетасовувати верхівку влади це ризиковано.
два.
давати опозиції зайву трибуну та зайвий привід покритикувати - нах воно треба, обійдуться.
це три.
отже, три серйозних аргументи щоб шмигаля не чіпати.
а які аргументи серйозні на заміщення, хто їх бачив?
економіка.
люди у нас інфантильні перерослі діти, нам подобається думати що все вирішує президент і що все від нього залежить.
та єр там.
якщо зараз пропаде шмигаль зі своїм кабінетом то єрмак буде роздуплятися місяць, не менше.
фактично єрмак і зеленський як водій і штурман а шмигаль це автівка на якій вони їдуть.
без автівки уй куди доїдеш.