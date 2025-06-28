Єрмаку не варто ховатися за жінкою. Він - ідеальний прем’єр, - "Слуга народу" Безугла

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак сам має очолити Кабмін, а не ховатися за кандидатурою міністерки економіки Юлії Свириденко.

Про це пише у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротше, вважаю, Андрію Борисовичу не варто ховатися за жінкою, а треба йти в прем’єри самому. Впевнена, що Президент би підтримав, і голосів у Раді би вистачило. Лідерки, фасилітаторки - це дуже добре, якщо фемінітиви не є формоутворювальною сутністю. А за лаштунками - чоловік", - написала вона.

"Хоча, якби Єрмак став прем'єром, то все б опинилося на своїх місцях: і значимість, і повноваження, і керування виконавчою гілкою влади, і суб'єктність, і відповідальнісь. Ідеальний прем'єр?" - в іншому дописі додала вона.

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Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.