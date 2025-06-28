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Новини Відставка уряду
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Єрмаку не варто ховатися за жінкою. Він - ідеальний прем’єр, - "Слуга народу" Безугла

Єрмак та Свириденко

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак сам має очолити Кабмін, а не ховатися за кандидатурою міністерки економіки Юлії Свириденко.

Про це пише у фейсбуку нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротше, вважаю, Андрію Борисовичу не варто ховатися за жінкою, а треба йти в прем’єри самому. Впевнена, що Президент би підтримав, і голосів у Раді би вистачило. Лідерки, фасилітаторки - це дуже добре, якщо фемінітиви не є формоутворювальною сутністю. А за лаштунками - чоловік", - написала вона.

"Хоча, якби Єрмак став прем'єром, то все б опинилося на своїх місцях: і значимість, і повноваження, і керування виконавчою гілкою влади, і суб'єктність, і відповідальнісь. Ідеальний прем'єр?" - в іншому дописі додала вона.

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Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Безугла скрін

безугла скрін

Автор: 

прем’єр (297) Свириденко Юлія (340) Єрмак Андрій (1390) Шмигаль Денис (4674) Безугла Мар’яна (304)


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Топ коментарі
+44
Закрийте її в дурку, воно неадекватне.
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28.06.2025 16:46 Відповісти
+30
Нашо йому бути премьєром,йому і президентом непогано.
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28.06.2025 16:53 Відповісти
+27
пісець
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28.06.2025 16:45 Відповісти
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Захопивши в і засоби масової інформації злочинці і ненависники всього українського прославляють себе. Але якби не було вухастих баранів, то і прославляти не прийшлося.
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28.06.2025 17:54 Відповісти
Скільки д'єрмак засовує цієї божевільної за ніч знає тільки він сам, то що вона смокче йому цілодобово всім було ясно вже давно.
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28.06.2025 17:55 Відповісти
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28.06.2025 17:56 Відповісти
Свої когнітивні здібності вона чудово продемонструвала ще на форумі https://youtu.be/0tsY_9KStBo "Україна 30. Платіжки", чотири роки тому...
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28.06.2025 18:49 Відповісти
Зробив би для Єрмака виключення - поселив би його в одній камері з Безуглою, але через скло. Стаття важка, 111-а, а це довічне. Ну а безмозгла теж "подвигів" наробила достатньо. І зустрінуться дві самотності...
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28.06.2025 17:57 Відповісти
ермака премьером галактики
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28.06.2025 17:58 Відповісти
Чекаємо аналогічне за змістом повідомлення від стерненка
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28.06.2025 18:06 Відповісти
Бути злодийкуватим, нахабним псевдопатріотом, брехливим і ******** це життєве кредо кожного зі "слуг".
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28.06.2025 18:11 Відповісти
..злодійкуватим..
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28.06.2025 18:13 Відповісти
Їбонутим щастя нема.
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28.06.2025 18:13 Відповісти
Угандошуть Україну.Безмежна вдячність уродам,голосувавшим за ЗЕ!Спостерігайте суки,як ваш вибір знищує країну.
Ця ТП просто так не гавкає,значить зроблять його прем*єром.
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28.06.2025 18:17 Відповісти
Помітив, що всі скиглення на зелений електорат лише укріплюють його. Може це у тролів така схема, щоб не пустити до влади Залужного?
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28.06.2025 18:39 Відповісти
Повезло Україні вперше в історії, у владу всілися одні ідеальні, незламні, найпотужніші, найвеличніші, найдосвідченіші… Мабуть пора по всій країні встановлювати найбільші у світі памʼятники цим світочам історії.
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28.06.2025 19:04 Відповісти
По Конституції прем'єр на вищому щаблі влади. Єрмака послали, як самозванця, то він настільки хоче мати якийсь статус у Світі, що ризикне вийти з корупційної тіні?
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28.06.2025 19:08 Відповісти
Безмозглой не стоит прятаться от псих диспансера - она идеальный пациент.
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28.06.2025 19:15 Відповісти
Завгосп по указці кацапів пристпвлений до нелоха щоб здати Україну ,це країна мрії нелоха
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28.06.2025 19:16 Відповісти
Вони доведуть свою справу до кінця !
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28.06.2025 19:54 Відповісти
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28.06.2025 19:22 Відповісти
Как только елдак станет премьером, так Украина станет ПАРЛАМЕНТСКО-президентской.
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28.06.2025 19:44 Відповісти
Прем'єрской.
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28.06.2025 19:45 Відповісти
По сути.
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28.06.2025 19:58 Відповісти
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28.06.2025 19:47 Відповісти
Єрмак це чорт який сам ніколи не вийде "на світло". Його можна тільки витягти за роги або копита і то тільки для того щоб вкинути у вязничну камеру...
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28.06.2025 19:57 Відповісти
Про яке премʼєрство, якщо практично 6 років він фактично очолює ВСЕ.
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28.06.2025 20:34 Відповісти
Навіть ТЦК та філію ФСБ.
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28.06.2025 22:04 Відповісти
Безугла - троль?
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28.06.2025 20:35 Відповісти
а Єрмак і далі буде ходити за ручку з Зеленським?
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28.06.2025 20:41 Відповісти
І народ відразу закиває - ,,Хай не ховається, в прем'єри Єрмака".
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28.06.2025 21:25 Відповісти
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