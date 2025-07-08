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Свириденко очолить делегацію України на Конференції з питань відновлення у Римі

свириденко

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України на Конференцію з питань відновлення у Римі (URC 2025). Делегацію очолить міністерка економіки Юлія Свириденко. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не заявлений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повний склад делегації виглядає так:

  • Свириденко Юлія Анатоліївна – Міністерка економіки України, глава делегації;
  • Галущенко Герман Валерійович – Міністр енергетики України;
  • Коваль Віталій Станіславович – Міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Кулеба Олексій Володимирович – Міністр розвитку громад та територій України;
  • Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України;
  • Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України;
  • Сметанін Герман Володимирович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Стефанішина Ольга Віталіївна – Міністерка юстиції України;
  • Точицький Микола Станіславович – Міністр культури та стратегічних комунікацій України;
  • Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України;
  • Федоров Михайло Альбертович – Міністр цифрової трансформації України.

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Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції — мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.

Автор: 

Свириденко Юлія (346) Шмигаль Денис (4691) відновлення (616)


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Топ коментарі
+6
Корупціонерка, яка під слідством за розкрадання бюджетних коштів, ще під керівництвом Лукаш, тепер їздить по світу і просить виділити Україні в бюджет гроші.
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08.07.2025 21:26 Відповісти
+4
Дзвіночок Шмигалю - Свириденко на старті і підкилимний рішала Єрмак
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08.07.2025 21:17 Відповісти
+4
І риги поїхали.Ща слуги з ригами понавідбудовуюють
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08.07.2025 21:21 Відповісти
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Дзвіночок Шмигалю - Свириденко на старті і підкилимний рішала Єрмак
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08.07.2025 21:17 Відповісти
І риги поїхали.Ща слуги з ригами понавідбудовуюють
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08.07.2025 21:21 Відповісти
Корупціонерка, яка під слідством за розкрадання бюджетних коштів, ще під керівництвом Лукаш, тепер їздить по світу і просить виділити Україні в бюджет гроші.
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08.07.2025 21:26 Відповісти
Вже перемогли, можна і відбудовувати
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08.07.2025 21:27 Відповісти
Путч. Русский - нах*й:
Це не соціологія про майбутнє - це діагноз владі. Називається розчарування. 47% вважають, що Зеленський і його ліворукі менеджери угроблять країну.
Щоправда тут ми вважаємо цей діагноз неповним, бо перед тим, як вони угроблять країну - вони її остаточно розграбують!
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08.07.2025 21:29 Відповісти
ЗЕшобла з хати - ракети по хаті. Укранська народна прикмета.
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08.07.2025 21:29 Відповісти
Очільника ДБР не призначили, який виграв конкурс. Саме їхати в Відень, показати корупційну суть зеленої влади. Сором на весь світ. Ждем черговий відосік потужного потужника.
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08.07.2025 21:35 Відповісти
Вигуляти слуг урода в Італії за мільйони з бюджету.
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08.07.2025 21:36 Відповісти
Буде так як з угодами про копалини, коли підписували безліч таємних договорів, а публічно показували лише брошуру ні про що з обіцянками золотих гір. А пізніше виявилося, що створили звичайну фірму-прокладку, через яку частина бюджетних коштів України безповоротно виводиться до США. При цьому США не зобов'язувалося надавати військову підтримку Україні та не є юридичною гарантією її безпеки
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08.07.2025 21:42 Відповісти
я не зрозумів!
зе!гундос не поїде?
то, київ бомбити не будуть?
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08.07.2025 21:42 Відповісти
Скоріше всього, що так і буде. Останні 3 доби русня запускає лише по 50-100 БпЛА, тобто копить їх для масованого удару. А отже в четвер-п'ятницю ймовірно знову 350-550. До того ж може ще бути пів сотні ракет, адже востаннє 60 штук запускали 29 червня
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08.07.2025 22:00 Відповісти
Основна мета конференції - мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам. Джерело: https://censor.net/ua/n3562238

А що команди ТЦК та СП (сервісної підтримки ) теж їдуть на конференцію ? Не бачу їх начальника в списку
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08.07.2025 22:03 Відповісти
В країні війна , а майже весь Кабмін , на 2 доби , в Італію летить ... нормально ...
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08.07.2025 22:08 Відповісти
Хай би там і залишились . навічно
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08.07.2025 22:15 Відповісти
А у них є вибір? Одна з найбільших у світі інвестиційних компаній BlackRock припинила пошук інвесторів для відновлення України, адже сумнівається у майбутньому України. От вони і кидаються у крайності
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08.07.2025 22:16 Відповісти
 
 