Свириденко очолить делегацію України на Конференції з питань відновлення у Римі
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України на Конференцію з питань відновлення у Римі (URC 2025). Делегацію очолить міністерка економіки Юлія Свириденко. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не заявлений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повний склад делегації виглядає так:
- Свириденко Юлія Анатоліївна – Міністерка економіки України, глава делегації;
- Галущенко Герман Валерійович – Міністр енергетики України;
- Коваль Віталій Станіславович – Міністр аграрної політики та продовольства України;
- Кулеба Олексій Володимирович – Міністр розвитку громад та територій України;
- Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України;
- Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України;
- Сметанін Герман Володимирович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Стефанішина Ольга Віталіївна – Міністерка юстиції України;
- Точицький Микола Станіславович – Міністр культури та стратегічних комунікацій України;
- Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України;
- Федоров Михайло Альбертович – Міністр цифрової трансформації України.
Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)
Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.
URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.
Основна мета конференції — мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.
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Це не соціологія про майбутнє - це діагноз владі. Називається розчарування. 47% вважають, що Зеленський і його ліворукі менеджери угроблять країну.
Щоправда тут ми вважаємо цей діагноз неповним, бо перед тим, як вони угроблять країну - вони її остаточно розграбують!
зе!гундос не поїде?
то, київ бомбити не будуть?
А що команди ТЦК та СП (сервісної підтримки ) теж їдуть на конференцію ? Не бачу їх начальника в списку