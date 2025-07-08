Свириденко очолить делегацію України на Конференції з питань відновлення у Римі

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України на Конференцію з питань відновлення у Римі (URC 2025). Делегацію очолить міністерка економіки Юлія Свириденко. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не заявлений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повний склад делегації виглядає так:

Свириденко Юлія Анатоліївна – Міністерка економіки України, глава делегації;

Галущенко Герман Валерійович – Міністр енергетики України;

Коваль Віталій Станіславович – Міністр аграрної політики та продовольства України;

Кулеба Олексій Володимирович – Міністр розвитку громад та територій України;

Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України;

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України;

Сметанін Герман Володимирович – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Стефанішина Ольга Віталіївна – Міністерка юстиції України;

Точицький Микола Станіславович – Міністр культури та стратегічних комунікацій України;

Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України;

Федоров Михайло Альбертович – Міністр цифрової трансформації України.

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Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції — мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.