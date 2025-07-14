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Рада планує звільнити чинний уряд 16 липня, - ЗМІ

шмигаль

Верховна Рада планує звільнити чинний уряд на чолі з Денисом Шмигалем в середу, 16 липня. Наступного дня відбудеться призначення нових міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Української правди" в Кабміні та парламенті.

За даними видання, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на четвер, 17 липня –– наступного дня після голосування про відставку уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП розглядає можливість звільнення міністрів Ляшка та Лісового, - ЗМІ

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

Як повідомлялося, низка народних депутатів та ЗМІ раніше писали, що в Офісі президента готують відставку уряду Дениса Шмигаля, його на посаді прем'єра може замінити перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, крім того, зміниться частина міністрів.

Крім того, міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина. За словами голови держави, це може спричинити серйозні перестановки в Кабміні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таких розмов я не мала ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де, - Стефанішина про можливість відставки

Автор: 

ВР (15079) Кабмін (14211) відставка (1475) Шмигаль Денис (4697)


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Топ коментарі
+6
Кріпаки Зеленского. Не раз на камери Яжнелох казав "мій народ, мій уряд, мій міністр оборони".
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14.07.2025 16:03 Відповісти
+6
невже нажерлись мільярдів? де ЗЕскот стільки посад послів знайде тепер?
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14.07.2025 16:11 Відповісти
+5
А ШМИГАЛКА БУДЕ ЗВІТУВАТИ як виконувала вказівки Єрмака та збагачувала ще й Ахмєтова - вивіз зерна то сьо...
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14.07.2025 16:03 Відповісти
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❗️Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, - Зеленський
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14.07.2025 16:01 Відповісти
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14.07.2025 16:02 Відповісти
Ніщо, тепер ти залишишся нічим, але називатимешся умовно премʼєр міністром!
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14.07.2025 16:13 Відповісти
Була колись ЮВТ, буде ЮАС...
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14.07.2025 16:06 Відповісти
Десь неподалеко за рогом тихенько всплакнув Иван Сулима...
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14.07.2025 17:02 Відповісти
" Рада планує звільнити чинний уряд ..." Чинний уряд не проти, накрадено із запасом.
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14.07.2025 16:36 Відповісти
А ШМИГАЛКА БУДЕ ЗВІТУВАТИ як виконувала вказівки Єрмака та збагачувала ще й Ахмєтова - вивіз зерна то сьо...
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14.07.2025 16:03 Відповісти
Кріпаки Зеленского. Не раз на камери Яжнелох казав "мій народ, мій уряд, мій міністр оборони".
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14.07.2025 16:03 Відповісти
Не обманюйтеся; буратінка сам--кріпак та нічим і ніким не керує; лише озвучує.
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14.07.2025 17:01 Відповісти
Шмигаль на міністра оборони йде(універсальний солдат)
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14.07.2025 16:05 Відповісти
невже нажерлись мільярдів? де ЗЕскот стільки посад послів знайде тепер?
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14.07.2025 16:11 Відповісти
африка безкрайня!
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14.07.2025 16:15 Відповісти
Зеля вже звільнив - ВР тільки підмахне
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14.07.2025 16:12 Відповісти
Зєля звільнив? Ха-ха-ха! Розсмішили. Зєля сам на мотузочках висить; за яку смикне хазяїн, те він і робить.
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14.07.2025 17:07 Відповісти
зе-перезавантаження уряду означає лише одне - попили, поїли, дайте іншим похарчуватися.
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14.07.2025 16:14 Відповісти
нууу....
як, звільнити.
поміняти місцями.
потасувати краплену колоду.
шмигаля послом?
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14.07.2025 16:14 Відповісти
Порошенка прем'єром слабо?
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14.07.2025 16:16 Відповісти
Навіщо, він в такому оточенні нічого зробити не зможе, а потім ще усю провину на нього звалять
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14.07.2025 16:53 Відповісти
А у нашому борделі зміна білизни - брудну білизну шмигаля одягаємо на свириденко!
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14.07.2025 16:17 Відповісти
Рада планує ? Більшисть в нинішній Раді навіть не знає що таке уряд. Вони взагалі не знаюьб, як працює держава.
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14.07.2025 16:22 Відповісти
Це ти дарма, більшість вміють читати, а ще є такі що уміють писати. А головне немає дальтоніків усі бачать кольори кнопок і правильно ними користуються
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14.07.2025 16:50 Відповісти
Я пам'ятаю "трускавецький університет". Тиждень вчили дві конопки нажимати.
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14.07.2025 17:10 Відповісти
Ермак поменяет министров Ахметова на свою ручную мартышку Свириденко. Очередная победа Ермака.
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14.07.2025 16:40 Відповісти
Від зміни місць доданків сума не міняється. Ви раніше вже довели, що є продовжувачами ідей ваших батьків. Основний принцип і куховарка може управляти державою. Йде війна, а ви продовжуєте займатися перетасовуванням колоди, точніше своїй кодли.
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14.07.2025 16:44 Відповісти
Уряд змінять,в народ хоче зміни депутатів Верховної ,зміни президента Чи не на часі?
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14.07.2025 16:55 Відповісти
"Верховна рада планує змінити чинний уряд...". Еее... тобто, за конверти з зеленими грошима оті прогульники у ВР зроблять потрібний чейндж по волі ахмєтки чи фірташа/пінчука.
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14.07.2025 16:58 Відповісти
 
 