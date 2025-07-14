Рада планує звільнити чинний уряд 16 липня, - ЗМІ

Верховна Рада планує звільнити чинний уряд на чолі з Денисом Шмигалем в середу, 16 липня. Наступного дня відбудеться призначення нових міністрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "Української правди" в Кабміні та парламенті.

За даними видання, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на четвер, 17 липня –– наступного дня після голосування про відставку уряду.

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Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

Як повідомлялося, низка народних депутатів та ЗМІ раніше писали, що в Офісі президента готують відставку уряду Дениса Шмигаля, його на посаді прем'єра може замінити перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, крім того, зміниться частина міністрів.

Крім того, міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина. За словами голови держави, це може спричинити серйозні перестановки в Кабміні.

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