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ОП розглядає можливість звільнення міністрів Ляшка та Лісового, - ЗМІ

Звільнення Лісового та Ляшка. Що відомо про можливі зміни в уряді

Офіс Президента планує зміни в Кабміні, зокрема планується відставка міністра освіти Оксена Лісового та главу МОЗ Віктора Ляшко.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники у "Слузі народу" заявили, що заступника міністра освіти Андрія Вітренка розглядають як кандидата на посаду міністра освіти замість Оксена Лісового. Проте остаточного рішення ще не ухвалено.

"Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків", - сказав один із нардепів "Слуги народу".

Джерела видання заявили, що конкретної кандидатури на посаду міністра охорони здоровʼя наразі немає і жодне прізвище на заміну Ляшка не звучить.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Читайте: Зеленський про відставку уряду: Зі Шмигалем розмови про це не було

Автор: 

Кабмін (14208) звільнення (2706) Ляшко Віктор (1522) Лісовий Оксен (93)


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Топ коментарі
+22
ОПа планує? Не Верховна Рада і навіть не Кабмін, а саме ОПа...
Як там на рахунок антиконституційного перевороту? Узурпації влади? Або просто, самоусунення президента і незаконна передача повноважень?
Не муляє? Не тисне?
Але ж небариха!
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11.07.2025 09:04 Відповісти
+12
ОП розглядає можливість звільнення міністрів

Якби в Україні залишилася хоч крихта законності, то НЕконституційний орган ОП на чолі із абсолютно нелегітимним завхозом Єрмачком (який навіть не є держслужбовцем і НЕ має права доступу до держтаємниці) міг би "розглядати" хіба що свій пупок.

А так ця нелегітимна шайка зелених мародерів з ОП рулить в Україні - і куди це приведе країну?
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11.07.2025 09:12 Відповісти
+9
В заголовку статті все прекрасно!!! Речі названі своїми іменами. У нас немає такого законодавчого органу як ВР, у нас Кабмін нічого не вирішує. Про МЗС мовчу - його можна сміливо закрити і нічого не поміняється. У нас все вирішує Єрмак і ОП - міняє міністрів, ставить послів і послиць. Найдосвіченіший лише катається по Європам підписуючи чергові бульбашкові меморандуми і 200 угод
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11.07.2025 09:40 Відповісти
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дипломатичний голод?
де ще, у нас послів немає?
в буркіна фасо є?
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11.07.2025 08:56 Відповісти
Лісового давно пора - він українську ІСТОРИЮ не поважає
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11.07.2025 08:57 Відповісти
Після попередника , Лісовий був добрим варіантом. Але ТОВАРИЩЧ не зрозумів Фаріон яка казала йому , що історія України - сама важлива дисципліна
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11.07.2025 23:45 Відповісти
Яку це історію він нібито не поважає?
Є реальна історія, яка є наукою дуже неточною. А є навколоісторичні шизоїдні фантазії, як на улюбленному вами каналі ШІУ. Я так розумію - вір розшифровується щось типу "шизоісторія України"?
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11.07.2025 09:21 Відповісти
Приведи приклад навколоісторичної шизоїдної фантазії.
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11.07.2025 09:43 Відповісти
Зайди на канал ШІУ - там відсотків 90 роликів - тотальна антинаукова шиза, заснована на фантазіях автора каналу, а не наукових джерелах.
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11.07.2025 09:45 Відповісти
А Біблію ти вважаєш антинауковою та шизофренічною?
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11.07.2025 09:59 Відповісти
А ви вважаєте все, що там написано - реальними історичними фактами? Прям червоне море розступилося перед євреями, вірите у це?
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11.07.2025 10:01 Відповісти
Питання все ж було до тебе...а я вірив Біблії, поки її не прочитав. Тому ще раз - чи вважаєш ти Біблію антинауковою та шизофренічною?
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11.07.2025 10:06 Відповісти
Я вважаю Біблію сбірником міфів. Це занадто несерйозно, щоб взагалі говорити про якусь науковість.
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11.07.2025 10:15 Відповісти
Сама шизофринична книжка.
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11.07.2025 11:14 Відповісти
тотальна антинаукова шиза, заснована на твоїх фантазіях це антикорупційна боротьба жабуні
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11.07.2025 11:02 Відповісти
«улюбленному вами каналі ШІУ.»
щось ви вигадуєте . Я ШІУ дивлюсь раз у рік , але цікави думки коллекціонирую
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11.07.2025 23:47 Відповісти
"Офіс президента планує..."
Хто це?..
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11.07.2025 08:58 Відповісти
Татаров з Єрмаком !
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11.07.2025 09:03 Відповісти
І не дивно, у них підзріло українські призвіща...
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11.07.2025 08:59 Відповісти
Пардон, ...підОзріло...
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11.07.2025 10:36 Відповісти
Поставлять якихось зрадників або мародерів.
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11.07.2025 09:02 Відповісти
На фронт поедут или будут продолжать прожирать помощь партнеров как и сотни тысяч бездельников держслужбовцив?
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11.07.2025 09:03 Відповісти
Вони тепер ми се життя будуть пити шампанське незалежно від влади.
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11.07.2025 09:04 Відповісти
Лісовий врагалі-то з фронту у міністри пішов. Але цікаво, що претензії щодо фронту найчастійше висловлюють ті, хто сам сидить десь у англії і ні на які фронти не збирається.
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11.07.2025 09:22 Відповісти
ОПа планує? Не Верховна Рада і навіть не Кабмін, а саме ОПа...
Як там на рахунок антиконституційного перевороту? Узурпації влади? Або просто, самоусунення президента і незаконна передача повноважень?
Не муляє? Не тисне?
Але ж небариха!
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11.07.2025 09:04 Відповісти
ОПа це вже якийсь спрут - хіба не ВР їх може ставити і знімати?
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11.07.2025 09:07 Відповісти
Страшно подумати, що далі буде з цими сферами, якщо зазвичай ******* манагери призначають ще гірших на заміну й так невдалим керівникам цих галузей.
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11.07.2025 09:09 Відповісти
ОП розглядає можливість звільнення міністрів

Якби в Україні залишилася хоч крихта законності, то НЕконституційний орган ОП на чолі із абсолютно нелегітимним завхозом Єрмачком (який навіть не є держслужбовцем і НЕ має права доступу до держтаємниці) міг би "розглядати" хіба що свій пупок.

А так ця нелегітимна шайка зелених мародерів з ОП рулить в Україні - і куди це приведе країну?
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11.07.2025 09:12 Відповісти
знов призначать неукраїнців
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11.07.2025 09:16 Відповісти
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11.07.2025 09:17 Відповісти
Готують звільнення тих кого треба звільняти в останню чергу. Імітація бурхливої діяльності,а насправді чергові хотєлкі агента фсб дєрьмака.
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11.07.2025 09:17 Відповісти
Знайшли ще гірших?
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11.07.2025 09:23 Відповісти
я щось не пригадую щоб при зелені призначали кращих
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11.07.2025 11:04 Відповісти
А Умєрова коли звільняти збираються з його татарською мафією?
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11.07.2025 09:24 Відповісти
Та не питання - де? В окупованому Криму?
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11.07.2025 09:59 Відповісти
Кім чен зе почитай Конституцію там оп і завгоспа немає
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11.07.2025 09:31 Відповісти
Ляшко багато знає про схеми під час боротьби з ковідом
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11.07.2025 09:32 Відповісти
А згадайте, як він примчався "освоювати" зібрані на відновлення Охматдиту кошти.
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11.07.2025 11:23 Відповісти
гнида хляшко мародерська украло міліарди для нелоха
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11.07.2025 11:55 Відповісти
В заголовку статті все прекрасно!!! Речі названі своїми іменами. У нас немає такого законодавчого органу як ВР, у нас Кабмін нічого не вирішує. Про МЗС мовчу - його можна сміливо закрити і нічого не поміняється. У нас все вирішує Єрмак і ОП - міняє міністрів, ставить послів і послиць. Найдосвіченіший лише катається по Європам підписуючи чергові бульбашкові меморандуми і 200 угод
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11.07.2025 09:40 Відповісти
Два злодія і аферіста вірою і баблом служили ЗЕ, а він їх під зад. Якось несправедливо
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11.07.2025 09:45 Відповісти
Щось я не пригадую ,щоб раніше були такі відверті
повідомлення : - ОП розглядає можливість ...
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11.07.2025 10:04 Відповісти
В Україні ЖОПА,бо керує ОПа!
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11.07.2025 10:32 Відповісти
ОПа знову ліжка пересовує. А по закону, якщо змінюють прем'єра, то це автоматичне звільнення всіх міністрів! А Умєрова Єрмак відправляє в США послом. Хоронити залишки підтримки України з обома палатами.
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11.07.2025 10:46 Відповісти
У нас парламентсько-президентська країна.Чому Охвіс президента суне свій ніс(в першу чергу Єрмак)куди собака не сувала.Я не за міністра охорони здоров'я, треба їх всіх "перетрахивать" тільки ж і сараю президента теж треба ротацію робити.В першу чергу Єрмака в відвал історії.Взагалі ЗЕлене шобло це помилка українців.
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11.07.2025 10:56 Відповісти
Вони - особистості. А значить небезпечні для найвеличнішого, особливо перед, як він думає, виборами.
А треба сірі непомітні ноунейми.
Крім того Лісовий ще й проукраїнський, а влада зараз наступає на українське.
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11.07.2025 11:15 Відповісти
Нікого вже не дивує, що цим займається, кацелярія ЗЄ, а не Кабмін та ВР.
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11.07.2025 11:31 Відповісти
Суки зЕленомордые.
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11.07.2025 13:17 Відповісти
Одна вода,звичайна пріпотня.
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11.07.2025 16:28 Відповісти
 
 