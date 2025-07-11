ОП розглядає можливість звільнення міністрів Ляшка та Лісового, - ЗМІ

Офіс Президента планує зміни в Кабміні, зокрема планується відставка міністра освіти Оксена Лісового та главу МОЗ Віктора Ляшко.

Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники у "Слузі народу" заявили, що заступника міністра освіти Андрія Вітренка розглядають як кандидата на посаду міністра освіти замість Оксена Лісового. Проте остаточного рішення ще не ухвалено.

"Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків", - сказав один із нардепів "Слуги народу".

Джерела видання заявили, що конкретної кандидатури на посаду міністра охорони здоровʼя наразі немає і жодне прізвище на заміну Ляшка не звучить.

Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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