ОП розглядає можливість звільнення міністрів Ляшка та Лісового, - ЗМІ
Офіс Президента планує зміни в Кабміні, зокрема планується відставка міністра освіти Оксена Лісового та главу МОЗ Віктора Ляшко.
Про це пише Суспільне із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники у "Слузі народу" заявили, що заступника міністра освіти Андрія Вітренка розглядають як кандидата на посаду міністра освіти замість Оксена Лісового. Проте остаточного рішення ще не ухвалено.
"Заступників багато. Вітренко один з них. Можливо, взагалі буде зняття Лісового без призначення міністра, а з виконувачем обовʼязків", - сказав один із нардепів "Слуги народу".
Джерела видання заявили, що конкретної кандидатури на посаду міністра охорони здоровʼя наразі немає і жодне прізвище на заміну Ляшка не звучить.
Раніше повідомлялося, що у червні Верховна Рада може внести правку в закон, що може дозволити звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
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де ще, у нас послів немає?
в буркіна фасо є?
Є реальна історія, яка є наукою дуже неточною. А є навколоісторичні шизоїдні фантазії, як на улюбленному вами каналі ШІУ. Я так розумію - вір розшифровується щось типу "шизоісторія України"?
щось ви вигадуєте . Я ШІУ дивлюсь раз у рік , але цікави думки коллекціонирую
Хто це?..
Як там на рахунок антиконституційного перевороту? Узурпації влади? Або просто, самоусунення президента і незаконна передача повноважень?
Не муляє? Не тисне?
Але ж небариха!
Якби в Україні залишилася хоч крихта законності, то НЕконституційний орган ОП на чолі із абсолютно нелегітимним завхозом Єрмачком (який навіть не є держслужбовцем і НЕ має права доступу до держтаємниці) міг би "розглядати" хіба що свій пупок.
А так ця нелегітимна шайка зелених мародерів з ОП рулить в Україні - і куди це приведе країну?
повідомлення : - ОП розглядає можливість ...
А треба сірі непомітні ноунейми.
Крім того Лісовий ще й проукраїнський, а влада зараз наступає на українське.