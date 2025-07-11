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ОП рассматривает возможность увольнения министров Ляшко и Лисового, - СМИ

Увольнение Лесного и Ляшко. Что известно о возможных изменениях в правительстве

Офис Президента планирует изменения в Кабмине, в частности, планируется отставка министра образования Оксена Лисового и главу Минздрава Виктора Ляшко.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники в "Слуге народа" заявили, что заместителя министра образования Андрея Витренко рассматривают как кандидата на должность министра образования вместо Оксена Лисового. Однако окончательное решение еще не принято.

"Заместителей много. Витренко - один из них. Возможно, вообще будет снятие Лисового без назначения министра, а с исполняющим обязанности", - сказал один из нардепов "Слуги народа".

Источники издания заявили, что конкретной кандидатуры на должность министра здравоохранения пока нет и ни одна фамилия на замену Ляшко не звучит.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Читайте: Зеленский об отставке правительства: Со Шмыгалем разговора об этом не было

Автор: 

Кабмин (14050) увольнение (2693) Ляшко Виктор (1368) Лисовой Оксен (57)


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Топ комментарии
+17
ОПа планує? Не Верховна Рада і навіть не Кабмін, а саме ОПа...
Як там на рахунок антиконституційного перевороту? Узурпації влади? Або просто, самоусунення президента і незаконна передача повноважень?
Не муляє? Не тисне?
Але ж небариха!
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11.07.2025 09:04 Ответить
+9
ОП розглядає можливість звільнення міністрів

Якби в Україні залишилася хоч крихта законності, то НЕконституційний орган ОП на чолі із абсолютно нелегітимним завхозом Єрмачком (який навіть не є держслужбовцем і НЕ має права доступу до держтаємниці) міг би "розглядати" хіба що свій пупок.

А так ця нелегітимна шайка зелених мародерів з ОП рулить в Україні - і куди це приведе країну?
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11.07.2025 09:12 Ответить
+8
"Офіс президента планує..."
Хто це?..
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11.07.2025 08:58 Ответить
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дипломатичний голод?
де ще, у нас послів немає?
в буркіна фасо є?
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11.07.2025 08:56 Ответить
Лісового давно пора - він українську ІСТОРИЮ не поважає
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11.07.2025 08:57 Ответить
Почекайте!За критику того барана тут бани давали,коли його тільки призначили .Стадо ніколи розумних людей не слухає.Настільки потрібно бути дурними,щоб зразу не помічати очевидних речей??
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11.07.2025 09:15 Ответить
Як же тут в ладоні плескали,що призначили чудового міністра,да ще й військового ,тьфу,барани
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11.07.2025 09:17 Ответить
Яку це історію він нібито не поважає?
Є реальна історія, яка є наукою дуже неточною. А є навколоісторичні шизоїдні фантазії, як на улюбленному вами каналі ШІУ. Я так розумію - вір розшифровується щось типу "шизоісторія України"?
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11.07.2025 09:21 Ответить
Приведи приклад навколоісторичної шизоїдної фантазії.
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11.07.2025 09:43 Ответить
Зайди на канал ШІУ - там відсотків 90 роликів - тотальна антинаукова шиза, заснована на фантазіях автора каналу, а не наукових джерелах.
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11.07.2025 09:45 Ответить
А Біблію ти вважаєш антинауковою та шизофренічною?
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11.07.2025 09:59 Ответить
А ви вважаєте все, що там написано - реальними історичними фактами? Прям червоне море розступилося перед євреями, вірите у це?
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11.07.2025 10:01 Ответить
Питання все ж було до тебе...а я вірив Біблії, поки її не прочитав. Тому ще раз - чи вважаєш ти Біблію антинауковою та шизофренічною?
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11.07.2025 10:06 Ответить
Я вважаю Біблію сбірником міфів. Це занадто несерйозно, щоб взагалі говорити про якусь науковість.
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11.07.2025 10:15 Ответить
Сама шизофринична книжка.
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11.07.2025 11:14 Ответить
тотальна антинаукова шиза, заснована на твоїх фантазіях це антикорупційна боротьба жабуні
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11.07.2025 11:02 Ответить
"Офіс президента планує..."
Хто це?..
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11.07.2025 08:58 Ответить
Татаров з Єрмаком !
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11.07.2025 09:03 Ответить
І не дивно, у них підзріло українські призвіща...
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11.07.2025 08:59 Ответить
Пардон, ...підОзріло...
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11.07.2025 10:36 Ответить
Поставлять якихось зрадників або мародерів.
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11.07.2025 09:02 Ответить
На фронт поедут или будут продолжать прожирать помощь партнеров как и сотни тысяч бездельников держслужбовцив?
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11.07.2025 09:03 Ответить
Вони тепер ми се життя будуть пити шампанське незалежно від влади.
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11.07.2025 09:04 Ответить
Лісовий врагалі-то з фронту у міністри пішов. Але цікаво, що претензії щодо фронту найчастійше висловлюють ті, хто сам сидить десь у англії і ні на які фронти не збирається.
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11.07.2025 09:22 Ответить
ОПа планує? Не Верховна Рада і навіть не Кабмін, а саме ОПа...
Як там на рахунок антиконституційного перевороту? Узурпації влади? Або просто, самоусунення президента і незаконна передача повноважень?
Не муляє? Не тисне?
Але ж небариха!
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11.07.2025 09:04 Ответить
ОПа це вже якийсь спрут - хіба не ВР їх може ставити і знімати?
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11.07.2025 09:07 Ответить
Страшно подумати, що далі буде з цими сферами, якщо зазвичай ******* манагери призначають ще гірших на заміну й так невдалим керівникам цих галузей.
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11.07.2025 09:09 Ответить
ОП розглядає можливість звільнення міністрів

Якби в Україні залишилася хоч крихта законності, то НЕконституційний орган ОП на чолі із абсолютно нелегітимним завхозом Єрмачком (який навіть не є держслужбовцем і НЕ має права доступу до держтаємниці) міг би "розглядати" хіба що свій пупок.

А так ця нелегітимна шайка зелених мародерів з ОП рулить в Україні - і куди це приведе країну?
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11.07.2025 09:12 Ответить
знов призначать неукраїнців
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11.07.2025 09:16 Ответить
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11.07.2025 09:17 Ответить
Готують звільнення тих кого треба звільняти в останню чергу. Імітація бурхливої діяльності,а насправді чергові хотєлкі агента фсб дєрьмака.
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11.07.2025 09:17 Ответить
Знайшли ще гірших?
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11.07.2025 09:23 Ответить
я щось не пригадую щоб при зелені призначали кращих
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11.07.2025 11:04 Ответить
А Умєрова коли звільняти збираються з його татарською мафією?
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11.07.2025 09:24 Ответить
Та не питання - де? В окупованому Криму?
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11.07.2025 09:59 Ответить
Кім чен зе почитай Конституцію там оп і завгоспа немає
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11.07.2025 09:31 Ответить
Ляшко багато знає про схеми під час боротьби з ковідом
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11.07.2025 09:32 Ответить
А згадайте, як він примчався "освоювати" зібрані на відновлення Охматдиту кошти.
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11.07.2025 11:23 Ответить
гнида хляшко мародерська украло міліарди для нелоха
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11.07.2025 11:55 Ответить
В заголовку статті все прекрасно!!! Речі названі своїми іменами. У нас немає такого законодавчого органу як ВР, у нас Кабмін нічого не вирішує. Про МЗС мовчу - його можна сміливо закрити і нічого не поміняється. У нас все вирішує Єрмак і ОП - міняє міністрів, ставить послів і послиць. Найдосвіченіший лише катається по Європам підписуючи чергові бульбашкові меморандуми і 200 угод
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11.07.2025 09:40 Ответить
Два злодія і аферіста вірою і баблом служили ЗЕ, а він їх під зад. Якось несправедливо
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11.07.2025 09:45 Ответить
Щось я не пригадую ,щоб раніше були такі відверті
повідомлення : - ОП розглядає можливість ...
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11.07.2025 10:04 Ответить
В Україні ЖОПА,бо керує ОПа!
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11.07.2025 10:32 Ответить
ОПа знову ліжка пересовує. А по закону, якщо змінюють прем'єра, то це автоматичне звільнення всіх міністрів! А Умєрова Єрмак відправляє в США послом. Хоронити залишки підтримки України з обома палатами.
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11.07.2025 10:46 Ответить
У нас парламентсько-президентська країна.Чому Охвіс президента суне свій ніс(в першу чергу Єрмак)куди собака не сувала.Я не за міністра охорони здоров'я, треба їх всіх "перетрахивать" тільки ж і сараю президента теж треба ротацію робити.В першу чергу Єрмака в відвал історії.Взагалі ЗЕлене шобло це помилка українців.
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11.07.2025 10:56 Ответить
Вони - особистості. А значить небезпечні для найвеличнішого, особливо перед, як він думає, виборами.
А треба сірі непомітні ноунейми.
Крім того Лісовий ще й проукраїнський, а влада зараз наступає на українське.
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11.07.2025 11:15 Ответить
Нікого вже не дивує, що цим займається, кацелярія ЗЄ, а не Кабмін та ВР.
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11.07.2025 11:31 Ответить
 
 