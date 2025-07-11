ОП рассматривает возможность увольнения министров Ляшко и Лисового, - СМИ

Офис Президента планирует изменения в Кабмине, в частности, планируется отставка министра образования Оксена Лисового и главу Минздрава Виктора Ляшко.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники в "Слуге народа" заявили, что заместителя министра образования Андрея Витренко рассматривают как кандидата на должность министра образования вместо Оксена Лисового. Однако окончательное решение еще не принято.

"Заместителей много. Витренко - один из них. Возможно, вообще будет снятие Лисового без назначения министра, а с исполняющим обязанности", - сказал один из нардепов "Слуги народа".

Источники издания заявили, что конкретной кандидатуры на должность министра здравоохранения пока нет и ни одна фамилия на замену Ляшко не звучит.

Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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