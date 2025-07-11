ОП рассматривает возможность увольнения министров Ляшко и Лисового, - СМИ
Офис Президента планирует изменения в Кабмине, в частности, планируется отставка министра образования Оксена Лисового и главу Минздрава Виктора Ляшко.
Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники в "Слуге народа" заявили, что заместителя министра образования Андрея Витренко рассматривают как кандидата на должность министра образования вместо Оксена Лисового. Однако окончательное решение еще не принято.
"Заместителей много. Витренко - один из них. Возможно, вообще будет снятие Лисового без назначения министра, а с исполняющим обязанности", - сказал один из нардепов "Слуги народа".
Источники издания заявили, что конкретной кандидатуры на должность министра здравоохранения пока нет и ни одна фамилия на замену Ляшко не звучит.
Ранее сообщалось, что в июне Верховная Рада может внести правку в закон, что может позволить уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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де ще, у нас послів немає?
в буркіна фасо є?
Є реальна історія, яка є наукою дуже неточною. А є навколоісторичні шизоїдні фантазії, як на улюбленному вами каналі ШІУ. Я так розумію - вір розшифровується щось типу "шизоісторія України"?
Хто це?..
Як там на рахунок антиконституційного перевороту? Узурпації влади? Або просто, самоусунення президента і незаконна передача повноважень?
Не муляє? Не тисне?
Але ж небариха!
Якби в Україні залишилася хоч крихта законності, то НЕконституційний орган ОП на чолі із абсолютно нелегітимним завхозом Єрмачком (який навіть не є держслужбовцем і НЕ має права доступу до держтаємниці) міг би "розглядати" хіба що свій пупок.
А так ця нелегітимна шайка зелених мародерів з ОП рулить в Україні - і куди це приведе країну?
повідомлення : - ОП розглядає можливість ...
А треба сірі непомітні ноунейми.
Крім того Лісовий ще й проукраїнський, а влада зараз наступає на українське.