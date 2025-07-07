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Новини Відставка Стефанішиної
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Таких розмов я не мала ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де, - Стефанішина про можливість відставки

Стефанішина

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що не обговорювала можливість своєї відсавки "ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що такі є чутки (відомо - Ред.). Це лише два джерела, з яких, власне, ця інформація розповсюджується. Я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де. Я можу точно підтвердити те, що до кінця року, як мінімум, в нас розпланована робота і на напрямку європейської інтеграції, і на напрямку Мінʼюсту - щодо об'єднання реформ у сфері верховенства права з нашим євроінтеграційним шляхом через відкриття переговорів. Тобто, це плани, які постійно формуються й реалізуються", - зазначила віцепрем'єрка.

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За її словами, ці плани узгоджені на всіх рівнях. Вони також потребують координації з парламентом та Президентом.

"Тому робота в нас є, плани є. Розмов таких зі мною особисто ніхто не вів. Можливо, це лише чутки", - наголосила Стефанішина.

Автор: 

відставка (1474) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (372)


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Топ коментарі
+5
Корумпована номенклатурна зелена істота яка спить з кнуром... Коли вони нарешті пощезають з суспільного простору. *****...
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07.07.2025 22:51 Відповісти
+4
невже ? а:

"выпил - украл - послом (в США)" ?

.
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07.07.2025 22:51 Відповісти
+4
Які розмови? - 47 - сьомим розтоптаним під зад і полетіла білою голубкою
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07.07.2025 22:58 Відповісти
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Корумпована номенклатурна зелена істота яка спить з кнуром... Коли вони нарешті пощезають з суспільного простору. *****...
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07.07.2025 22:51 Відповісти
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07.07.2025 22:51 Відповісти
невже ? а:

"выпил - украл - послом (в США)" ?

.
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07.07.2025 22:51 Відповісти
зелена банда відволікає увагу від чогось цими стефанішиними, непризначенням голови БЕБ. Там що, фронт посипався?
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07.07.2025 22:54 Відповісти
Подібна інформація взагалі означає, що Стефанишину очікує підсрачник, про який фігурант підсрачника зазвичай взнає з "телеграму".
Дивно. Може таки Єрмачку світить підсрачник? Було би добре....
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07.07.2025 22:54 Відповісти
Хотелось бы. Но кто может подвинуть серого кардинала при короле-шуте?
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07.07.2025 23:03 Відповісти
В кожного короля має бути фаворит...чи як він там зараз називається?...
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07.07.2025 23:17 Відповісти
Які розмови? - 47 - сьомим розтоптаним під зад і полетіла білою голубкою
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07.07.2025 22:58 Відповісти
А совість тобі нічого не каже? Чи вона в тебе, як і у всіх зелених, ампутована?
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07.07.2025 23:23 Відповісти
За що ж її звільняти:? Така типова представниця слуг наріДу. ЇЇ в прем'єри потрібно. Прем'єр-корупціонер! Зразу зрозуміло, що Україна прагне в ЄС.

Мама Стефанішиної купила квартиру в Києві вчетверо дешевше, ніж на ринку, - ЗМІ

Люди з близького оточення віцепрем'єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об'єкти нерухомості. Серед цих об'єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" - представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".
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07.07.2025 23:34 Відповісти
Це те сучище,що на лукашку працювало?
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07.07.2025 23:44 Відповісти
 
 