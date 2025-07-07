Таких розмов я не мала ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де, - Стефанішина про можливість відставки
Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що не обговорювала можливість своєї відсавки "ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що такі є чутки (відомо - Ред.). Це лише два джерела, з яких, власне, ця інформація розповсюджується. Я точно можу сказати, що таких розмов я не мала ні в уряді, ні в парламенті, ні будь-де. Я можу точно підтвердити те, що до кінця року, як мінімум, в нас розпланована робота і на напрямку європейської інтеграції, і на напрямку Мінʼюсту - щодо об'єднання реформ у сфері верховенства права з нашим євроінтеграційним шляхом через відкриття переговорів. Тобто, це плани, які постійно формуються й реалізуються", - зазначила віцепрем'єрка.
За її словами, ці плани узгоджені на всіх рівнях. Вони також потребують координації з парламентом та Президентом.
"Тому робота в нас є, плани є. Розмов таких зі мною особисто ніхто не вів. Можливо, це лише чутки", - наголосила Стефанішина.
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