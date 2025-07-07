Таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо, - Стефанишина о возможности отставки
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что не обсуждала возможность своего ухода "ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что такие есть слухи (известно. - Ред.). Это только два источника, из которых, собственно, эта информация распространяется. Я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо. Я могу точно подтвердить то, что до конца года, как минимум, у нас распланирована работа и на направлении европейской интеграции, и на направлении Минюста - по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем через открытие переговоров. То есть, это планы, которые постоянно формируются и реализуются", - отметила вице-премьер.
По ее словам, эти планы согласованы на всех уровнях. Они также требуют координации с парламентом и президентом.
"Поэтому работа у нас есть, планы есть. Разговоров таких со мной лично никто не вел. Возможно, это только слухи", - подчеркнула Стефанишина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"выпил - украл - послом (в США)" ?
.
Дивно. Може таки Єрмачку світить підсрачник? Було би добре....
Мама Стефанішиної купила квартиру в Києві вчетверо дешевше, ніж на ринку, - ЗМІ
Люди з близького оточення віцепрем'єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об'єкти нерухомості. Серед цих об'єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" - представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".