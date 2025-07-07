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Новости Отставка Стефанишиной
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Таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо, - Стефанишина о возможности отставки

Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что не обсуждала возможность своего ухода "ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что такие есть слухи (известно. - Ред.). Это только два источника, из которых, собственно, эта информация распространяется. Я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо. Я могу точно подтвердить то, что до конца года, как минимум, у нас распланирована работа и на направлении европейской интеграции, и на направлении Минюста - по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем через открытие переговоров. То есть, это планы, которые постоянно формируются и реализуются", - отметила вице-премьер.

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По ее словам, эти планы согласованы на всех уровнях. Они также требуют координации с парламентом и президентом.

"Поэтому работа у нас есть, планы есть. Разговоров таких со мной лично никто не вел. Возможно, это только слухи", - подчеркнула Стефанишина.

Автор: 

отставка (3164) Стефанишина Ольга вице-премьер (259)


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Топ комментарии
+5
Корумпована номенклатурна зелена істота яка спить з кнуром... Коли вони нарешті пощезають з суспільного простору. *****...
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07.07.2025 22:51 Ответить
+4
невже ? а:

"выпил - украл - послом (в США)" ?

.
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07.07.2025 22:51 Ответить
+4
Які розмови? - 47 - сьомим розтоптаним під зад і полетіла білою голубкою
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07.07.2025 22:58 Ответить
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Корумпована номенклатурна зелена істота яка спить з кнуром... Коли вони нарешті пощезають з суспільного простору. *****...
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07.07.2025 22:51 Ответить
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07.07.2025 22:51 Ответить
невже ? а:

"выпил - украл - послом (в США)" ?

.
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07.07.2025 22:51 Ответить
зелена банда відволікає увагу від чогось цими стефанішиними, непризначенням голови БЕБ. Там що, фронт посипався?
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07.07.2025 22:54 Ответить
Подібна інформація взагалі означає, що Стефанишину очікує підсрачник, про який фігурант підсрачника зазвичай взнає з "телеграму".
Дивно. Може таки Єрмачку світить підсрачник? Було би добре....
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07.07.2025 22:54 Ответить
Хотелось бы. Но кто может подвинуть серого кардинала при короле-шуте?
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07.07.2025 23:03 Ответить
В кожного короля має бути фаворит...чи як він там зараз називається?...
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07.07.2025 23:17 Ответить
Які розмови? - 47 - сьомим розтоптаним під зад і полетіла білою голубкою
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07.07.2025 22:58 Ответить
А совість тобі нічого не каже? Чи вона в тебе, як і у всіх зелених, ампутована?
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07.07.2025 23:23 Ответить
За що ж її звільняти:? Така типова представниця слуг наріДу. ЇЇ в прем'єри потрібно. Прем'єр-корупціонер! Зразу зрозуміло, що Україна прагне в ЄС.

Мама Стефанішиної купила квартиру в Києві вчетверо дешевше, ніж на ринку, - ЗМІ

Люди з близького оточення віцепрем'єрки з європейської інтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великих об'єкти нерухомості. Серед цих об'єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
Зазначається, що колишній чоловік Ольги Стефанішиної - Михайло Стефанішин у минулому році "знайшов "ключі від АРМА" - представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління".
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07.07.2025 23:34 Ответить
Це те сучище,що на лукашку працювало?
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07.07.2025 23:44 Ответить
 
 