Таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо, - Стефанишина о возможности отставки

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что не обсуждала возможность своего ухода "ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что такие есть слухи (известно. - Ред.). Это только два источника, из которых, собственно, эта информация распространяется. Я точно могу сказать, что таких разговоров я не имела ни в правительстве, ни в парламенте, ни где-либо. Я могу точно подтвердить то, что до конца года, как минимум, у нас распланирована работа и на направлении европейской интеграции, и на направлении Минюста - по объединению реформ в сфере верховенства права с нашим евроинтеграционным путем через открытие переговоров. То есть, это планы, которые постоянно формируются и реализуются", - отметила вице-премьер.

Читайте: Зеленский пообещал заменить посла Украины в США Маркарову после критики со стороны союзников Трампа, - FT

По ее словам, эти планы согласованы на всех уровнях. Они также требуют координации с парламентом и президентом.

"Поэтому работа у нас есть, планы есть. Разговоров таких со мной лично никто не вел. Возможно, это только слухи", - подчеркнула Стефанишина.