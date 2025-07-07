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Новости Разговор Зеленского и Трампа Замена посла Украины в США
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Зеленский пообещал заменить посла Украины в США Маркарову после критики со стороны союзников Трампа, - FT

Оксана Маркарова: Зеленский может уволить на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора пообещал лидеру США Дональду Трампу, что он заменит посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве могут начаться уже на следующей неделе.

Об этом пишет FT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, республиканцы, которые поддерживают Трампа, обвинили Маркарову в слишком тесных связях с демократами, особенно после того, как она организовала визит Зеленского и демократических законодателей в 2024 году в штат Пенсильвания во время предвыборной кампании.

Собеседники издания говорят, что если ее уберут с должности, в Вашингтоне это могут воспринять как шаг Зеленского навстречу американскому президенту в сложный для Украины период - после того, как США на прошлой неделе временно остановили поставки некоторых видов важного вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп обсудили замену посла Украины в США, - Bloomberg

По словам высокопоставленного украинского чиновника, вовлеченного в этот процесс, Зеленский стремится назначить послом "хорошего переговорщика", которого "поймут и в Белом доме, и в Конгрессе".

По данным трех украинских чиновников, президент реструктуризирует Кабинет Министров уже на следующей неделе.

"Перестановки, скорее, направлены на сдерживание недовольства, создание ощущения обновления и сохранение контроля в условиях растущего давления со многих сторон, а не на изменение стратегического курса", - добавил источник FT.

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Среди возможных кандидатов на должность посла - премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров, министр энергетики Герман Галущенко, министр культуры Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщили изданию четыре чиновника.

Они также отметили, что список кандидатов еще не окончательный и могут появиться другие варианты.

В то же время Шмыгаль, который пережил несколько правительственных потрясений и считается одним из немногих независимых чиновников, оставшихся в правительстве, вероятно, будет заменен на посту премьер-министра Юлией Свириденко, добавляет FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог о разговоре Зеленского и Трампа: Сочувствие - ключевая составляющая лидерства

Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский во время телефонного разговора с Трампом 4 июля обсуждал замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Автор: 

посол (1814) США (27410) Маркарова Оксана (282) Жовква Игорь (152) Стефанишина Ольга вице-премьер (259)


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Топ комментарии
+22
Давай Безуглу !!!
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07.07.2025 21:32 Ответить
+5
З грошима, яки "заробила"? Нехай поверне!
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07.07.2025 21:35 Ответить
+5
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07.07.2025 21:38 Ответить
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З грошима, яки "заробила"? Нехай поверне!
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07.07.2025 21:35 Ответить
🤣
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07.07.2025 21:43 Ответить
зато борщик знатний
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07.07.2025 21:47 Ответить
За даними трьох українських чиновників, президент реструктуризує Кабінет міністрів вже наступного тижня.

коли відбувся державний переворот і заміна парламентсько-президентської республіки на диктатуру ?

.
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07.07.2025 22:03 Ответить
Які перестановки в уряді? - одних злодіїв міняти на інших
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07.07.2025 21:31 Ответить
Лучше б Трамп Витька(Виткова) у себя заменил. Бо с таким персонажем будет вечная "басня Крылова "квартет". " А вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь"
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07.07.2025 21:31 Ответить
Станеш Трампом, зміниш.
А поки ти ним ще не став, співай протщось інше.
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07.07.2025 21:44 Ответить
Давай Безуглу !!!
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07.07.2025 21:32 Ответить
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07.07.2025 21:38 Ответить
Вважаю що треба казати не "перестановки" з метою ще когось прилаштувати з-поміж любих друзів, а про системну організацію роботи посольства, МЗС, КМУ, ОПи та інших структур - для реалізації державницьких інтересів народу України. Якщо це на часі.
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07.07.2025 21:34 Ответить
Ось таку послицю чи посолку треба, Трамп таких любить
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07.07.2025 21:36 Ответить
Так звільнили ж вже Аллахвєрдієву.
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07.07.2025 21:37 Ответить
Та вона стара вже. Навіть для Трампа
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07.07.2025 21:45 Ответить
І Моніку в наставниці.
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07.07.2025 21:53 Ответить
Приходит старый генерал в публичный дом и заказывает мин@т. Заходит в номер и проститутка начала обслуживать клиента. Час обслуживает, второй, потом ей надоело и говорит: - Товарищ генерал Он же у вас не стоит! - А он не должен стоять. Он должен блестеть
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07.07.2025 22:01 Ответить
З грошима, яки "заробила"? Нехай поверне!
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07.07.2025 21:36 Ответить
"створення відчуття оновлення" -- очевидно, що лідор не виганятиме злодіїв та некомпетентних, а лише робитиме вигляд. Це єдине, що він умів усе життя і робить на посаді президента з 2019. Робить вигляд, що щось робить. Зараз робить вигляд президента-патрійота і борцуна. А який вигляд робитиме завтра???
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07.07.2025 21:38 Ответить
Пропал Калабуховский дом
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07.07.2025 21:39 Ответить
Порошенко назначте.
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07.07.2025 21:40 Ответить
Все в руках ермака.Зе ще не знає,що він вирішив і кого визначить,якщо...
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07.07.2025 21:41 Ответить
Я думаю, що після шинкарки, якийсь черговий базарний торговець (урюком чи яйцями) прикупить собі посаду посла України в США.
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07.07.2025 21:44 Ответить
Порох в інтервʼю Портнікову про це казав. Шо американці давно просять десь загубити цю тьотью. І шо в нормальних людей це нормальна ситуація - приймаюча країна просить замінити посла, навіть неформально, і одразу присилають іншу людину. Але не у випадку зелених ідіотів. Ті повністю ігнорують все навкруги, а потім бідкаються.
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07.07.2025 21:45 Ответить
А що їм? не вони ж гинуть від нестачі засобів ППО.
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07.07.2025 22:27 Ответить
Ну якось це не дуже вкладується в імідж рятівника нації, з якого ЗєГєвара ніяк не може вийти...
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07.07.2025 22:29 Ответить
Він психічнохворий. Тому логіка відсутня.
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07.07.2025 22:49 Ответить
Єдина за яку було не соромно,з зеленого шапіто,це Маркарова.
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07.07.2025 21:47 Ответить
ну нарешті ,Порошенко дослухалися ,хочь і примусово ...
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07.07.2025 21:47 Ответить
в завХос ДЕ ???
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07.07.2025 21:49 Ответить
Чалого на по посаду. Якщо погодиться.
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07.07.2025 21:51 Ответить
Треба красиву+розумну жінку. Це в Україні не рідкість.
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07.07.2025 21:53 Ответить
Або передіслокувати https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/25/7382330/ сексологиню. Це точно краще за Маркарову
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07.07.2025 21:56 Ответить
У тої лиш рот робочий, а тут треба людину.
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07.07.2025 22:04 Ответить
Треба ДИПЛОМАТА. Професійного і харизматичного. Стать не важлива. Призначати послом не-дипломата - все одно що призначати лікарем людину без медичної освіти.
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07.07.2025 22:12 Ответить
Ішака треба міняти вже давним -давно. Цей скунс засмердів не тільки Україну, а й увесь світ.
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07.07.2025 22:00 Ответить
Невже у Маркарової зажорсткий язик полірувати трампівську дупу? Іншого сенсу не бачу. Але зараз це є світовим політичним трендом - особи, дотичні до Трампа хоч в якійсь мірі, мають перевіряти свої язики на ступінь шероховатості. У кого менше Р2500 на вихід.
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07.07.2025 22:21 Ответить
Якшо серьозно, то там до язика навіть не доходить. І в цьому проблема. *********** визвірилися на неї, коли вона їздила з демократами на якусь снарядну фабрику. І хоча це і не її вина, шо республіканці такі дегенерати, але рулять вони і вони одразу сказали її прибрати. А Зєля на їх прохання поклав свою піанінну паличку.
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07.07.2025 22:33 Ответить
Маркарова - не дипломатка. Вона жлобіха селюківська і займається в США не захистом інтересів України, а своїми ресторанами.
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07.07.2025 22:37 Ответить
Чесно кажучи, не в Маркаровій справа. А в самому Трампі особисто. ...что хочєтся мнє кушать,,(с) Не зовсім кушать, але не подобаються люди які ,,пєснь во славу,, 24/7 не виконують. Це і європейських політиків стосується. Тому зараз Європа про що б не говорила, в перших словах спітчу має сказати про велич Д. Трампа. А далі вже рутинна розмова. Я це порівнюю з своїм навчанням, де на початку любої лекції про що завгодно , хоч про біном чи сінхрофазотрон говорили про рішення 24 з'їзду КПРС. Перші два речення. Так і в ********, притрампівській, політиці потрібно заздравіє Дональду промичати. А потім хоч про що.
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07.07.2025 22:50 Ответить
Після критики!? Вже 2 роки минуло, як в США прямим текстом сказали прибрати Макарову з посади посла. Нерукоподаваний посол це просто ще один із сотень Зе способів знищення міжнародної репутації України. Неголена істота з інтелектом інфузорії щодня намагається довести всьому Світу, що Україна несправжня країна з несправжнім президентом Я вже не доживу до того, щоб Україну поважали, може діти доживуть. Ви зробили це разом.
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07.07.2025 22:24 Ответить
Дебіли і нелюди. Потрібно було припинити постачання засобів ППО, щоб це сталося?
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07.07.2025 22:28 Ответить
Достойний кандидат - Павло Клімкін, професійний дипломат з величезним досвідом роботи
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07.07.2025 22:31 Ответить
Гальмо, (тормоз) блатний!
Це ще восени треба було робити!
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07.07.2025 22:43 Ответить
А ресторан теж закриє чи все буде працювати по схемі?
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07.07.2025 22:44 Ответить
І,до речі,серед кандидатів немає дипоматів.Пох,кухарки керують країною
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07.07.2025 22:57 Ответить
 
 