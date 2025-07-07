Зеленский пообещал заменить посла Украины в США Маркарову после критики со стороны союзников Трампа, - FT

Президент Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора пообещал лидеру США Дональду Трампу, что он заменит посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве могут начаться уже на следующей неделе.

Об этом пишет FT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, республиканцы, которые поддерживают Трампа, обвинили Маркарову в слишком тесных связях с демократами, особенно после того, как она организовала визит Зеленского и демократических законодателей в 2024 году в штат Пенсильвания во время предвыборной кампании.

Собеседники издания говорят, что если ее уберут с должности, в Вашингтоне это могут воспринять как шаг Зеленского навстречу американскому президенту в сложный для Украины период - после того, как США на прошлой неделе временно остановили поставки некоторых видов важного вооружения.

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По словам высокопоставленного украинского чиновника, вовлеченного в этот процесс, Зеленский стремится назначить послом "хорошего переговорщика", которого "поймут и в Белом доме, и в Конгрессе".

По данным трех украинских чиновников, президент реструктуризирует Кабинет Министров уже на следующей неделе.

"Перестановки, скорее, направлены на сдерживание недовольства, создание ощущения обновления и сохранение контроля в условиях растущего давления со многих сторон, а не на изменение стратегического курса", - добавил источник FT.

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Среди возможных кандидатов на должность посла - премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров, министр энергетики Герман Галущенко, министр культуры Николай Точицкий и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщили изданию четыре чиновника.

Они также отметили, что список кандидатов еще не окончательный и могут появиться другие варианты.

В то же время Шмыгаль, который пережил несколько правительственных потрясений и считается одним из немногих независимых чиновников, оставшихся в правительстве, вероятно, будет заменен на посту премьер-министра Юлией Свириденко, добавляет FT.

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Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский во время телефонного разговора с Трампом 4 июля обсуждал замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.