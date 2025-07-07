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Новости Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский и Трамп обсудили замену посла Украины в США, - Bloomberg

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены действующего посла Оксаны Маркаровой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди кандидатов на должность нового посла рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

По информации источников, Зеленский поручил Министерству иностранных дел начать обсуждение кандидатуры нового посла с американской стороной.

Bloomberg отмечает, что потенциальная ротация посла происходит на фоне непростой ситуации в отношениях между Киевом и Вашингтоном. На прошлой неделе администрация Трампа временно приостановила поставки артиллерийских снарядов и средств ПВО, что стало неожиданностью для украинского руководства. Кроме того, инициативы Трампа по переговорам с Россией пока не дали результата в прекращении войны.

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21149) посол (1813) Трамп Дональд (5910)


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Топ комментарии
+13
Все как один кадровые дипломаты? Та вы шо? Хорошо хоть не спецы по минету.

Если серьезно - это список страждущих на срочную эвакуацию за кордон и на защиту дипломатическим иммунитетом от юридического преследования.
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07.07.2025 12:40 Ответить
+11
Наступний крок - Єрмака в ООН, Татарова в МВФ, а Андрушенка в НАСА. Готуйтеся до нового сезону серіалу!
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07.07.2025 12:28 Ответить
+8
Зеленський може тільки крадіїв та мародерів призначати . Макарова була крадійка по банкам. А жінка Януковича по кватирками. Зараз в США призначать якогось мародера зі світовим ім'ям.
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07.07.2025 12:35 Ответить
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Наступний крок - Єрмака в ООН, Татарова в МВФ, а Андрушенка в НАСА. Готуйтеся до нового сезону серіалу!
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07.07.2025 12:28 Ответить
Все набагато простіше, клоун багато обіцяє, але мало що виконує...
свинтус макарова- це так пєшка...
А от Коломойша, Єрмак, Татаров, перевибори зелупи...ось ціна заблокованої поставки зброї....
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07.07.2025 13:09 Ответить
На черзі-ермак.Ці двоє особин-головний чинник напруженості із супердержавою у світі.
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07.07.2025 12:28 Ответить
А як тоді Маркарова буде займатись своїм ресторанним бізнесом у США?
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07.07.2025 12:29 Ответить
Она просто не вернется в Украину. Ее здесь ничего не держит. Разве это первый случай сейчас?
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07.07.2025 12:42 Ответить
її давно пора замінити вона нуль нічого не робе головне щоб таке саме не призначили
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07.07.2025 12:29 Ответить
Вона ДУЖЕ розізлила команду Тру(м)па коли в минулому році організувала поїздку нашого блазня в якийсь штат на підтримку демократів. З тих пір і пішла напруга в стосунках.
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07.07.2025 12:46 Ответить
Ей дали указание, она выполнила. Такие матроны на инициативу не способны в принципе.
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07.07.2025 13:26 Ответить
Так, але міняти нуль на нуль, пропонувати людей мало того, що без спец. освіти, підозрюю і без вільного знання англійської, так ще й тих, які тут завалили все що можна на своїх посадах?
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07.07.2025 13:04 Ответить
Вам же дали перелік. Хто з них не таке саме?
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07.07.2025 13:43 Ответить
Всі як один - професійні дипломати з багаторічним досвідом...
Я "худєю" з цього довбаного цирку... Кривавого зеленого цирку...
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07.07.2025 13:52 Ответить
Ще один зелений непотріб відкриє свій ресторан.
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07.07.2025 12:29 Ответить
Про це давно говорили трампісти з Білого дурдому. А ще вони наполягали на тому, щоб найвеличніший не присилав агента фсб Козиря,в миру Д,Ермак.
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07.07.2025 12:31 Ответить
Змінять - втулять якогось Галущенка - а Петріоти і ракети до них - шо ? - не пролунало?
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07.07.2025 12:32 Ответить
Які потужні кандидати і шлейфи їхніх здобутків та кримінальних справ, в яких вони фігурують.
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07.07.2025 12:34 Ответить
Зеленський може тільки крадіїв та мародерів призначати . Макарова була крадійка по банкам. А жінка Януковича по кватирками. Зараз в США призначать якогось мародера зі світовим ім'ям.
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07.07.2025 12:35 Ответить
Все как один кадровые дипломаты? Та вы шо? Хорошо хоть не спецы по минету.

Если серьезно - это список страждущих на срочную эвакуацию за кордон и на защиту дипломатическим иммунитетом от юридического преследования.
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07.07.2025 12:40 Ответить
А ви , друзья как не садитесь ,в посли у США не годитесь.
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07.07.2025 12:43 Ответить
Мабуть єлдака або шаурміста оборони прилаштує
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07.07.2025 12:59 Ответить
Там наведено перелік кандидатів
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07.07.2025 13:45 Ответить
коротше всі задрочені , яких давно очікує тюрма за злочини проти України
я іншого від зебіла і не очікувала
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07.07.2025 13:47 Ответить
Але щодо шаурмиста Ви вгадали
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07.07.2025 13:52 Ответить
Який граюн на піаніно , такі і його посли .
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07.07.2025 13:06 Ответить
Це кошмар що твориться!
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07.07.2025 13:17 Ответить
На чернишова?Чи рєзнікова?
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07.07.2025 13:19 Ответить
Там же наведено перелік кандидатів
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07.07.2025 13:46 Ответить
Пох що вони там о говорювали.Кого єрмак призначить той і поїде послом
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07.07.2025 13:59 Ответить
Кандидати ух, в контору «рога і копита», а де ж дипломати?
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07.07.2025 13:34 Ответить
Мабуть всі колишні дипломати тепер працюють у фірмі Кулеби, лопатами для ЗСУ торгують.
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07.07.2025 13:55 Ответить
а такі фахові і професійні дипломати як Павло Клімкін, Валерій Чалий та той же Пристайко сидять без роботи. то просто піпець із нашими трускавецькими кіровніками.
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07.07.2025 13:59 Ответить
Список кандидатів, просто жах. В таку країну, і такій непотріб....список повних дегенератів. Отямтеся!!!
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07.07.2025 14:10 Ответить
новий посол до Вашингтона, кандидати:

1. спочивший брат дЄрмака
2. натужний подДуляк
3. еф+дефф=ективний таРтаров
4. тупо лісий з 95го
5. тупо безУМно-безмозгла
6. не-лохо-трапочна скумбрія
7. ваші варіанти -
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07.07.2025 14:13 Ответить
Давно казали,зміни посла в США,але слухає тільки дЄрмака.Забий на нього,слухай що люди тобі пропонують.
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07.07.2025 14:14 Ответить
 
 