Зеленский и Трамп обсудили замену посла Украины в США, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены действующего посла Оксаны Маркаровой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди кандидатов на должность нового посла рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

По информации источников, Зеленский поручил Министерству иностранных дел начать обсуждение кандидатуры нового посла с американской стороной.

Bloomberg отмечает, что потенциальная ротация посла происходит на фоне непростой ситуации в отношениях между Киевом и Вашингтоном. На прошлой неделе администрация Трампа временно приостановила поставки артиллерийских снарядов и средств ПВО, что стало неожиданностью для украинского руководства. Кроме того, инициативы Трампа по переговорам с Россией пока не дали результата в прекращении войны.

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

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