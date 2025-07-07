Зеленский и Трамп обсудили замену посла Украины в США, - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены действующего посла Оксаны Маркаровой.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что среди кандидатов на должность нового посла рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
По информации источников, Зеленский поручил Министерству иностранных дел начать обсуждение кандидатуры нового посла с американской стороной.
Bloomberg отмечает, что потенциальная ротация посла происходит на фоне непростой ситуации в отношениях между Киевом и Вашингтоном. На прошлой неделе администрация Трампа временно приостановила поставки артиллерийских снарядов и средств ПВО, что стало неожиданностью для украинского руководства. Кроме того, инициативы Трампа по переговорам с Россией пока не дали результата в прекращении войны.
Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
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свинтус макарова- це так пєшка...
А от Коломойша, Єрмак, Татаров, перевибори зелупи...ось ціна заблокованої поставки зброї....
Я "худєю" з цього довбаного цирку... Кривавого зеленого цирку...
Если серьезно - это список страждущих на срочную эвакуацию за кордон и на защиту дипломатическим иммунитетом от юридического преследования.
я іншого від зебіла і не очікувала
1. спочивший брат дЄрмака
2. натужний подДуляк
3. еф+дефф=ективний таРтаров
4. тупо лісий з 95го
5. тупо безУМно-безмозгла
6. не-лохо-трапочна скумбрія
7. ваші варіанти -