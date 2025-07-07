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Новини Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський і Трамп обговорили заміну посла України в США, - Bloomberg

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни чинної послині Оксани Маркарової.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед кандидатів на посаду нового посла розглядаються прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

За інформацією джерел, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розпочати обговорення кандидатури нового посла з американською стороною.

Bloomberg наголошує, що потенційна ротація посла відбувається на тлі непростої ситуації у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово призупинила поставки артилерійських снарядів і засобів ППО, що стало несподіванкою для українського керівництва. Крім того, ініціативи Трампа щодо перемовин з Росією поки не дали результату в припиненні війни.

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24652) посол (1114) Трамп Дональд (6379)


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Топ коментарі
+9
Все как один кадровые дипломаты? Та вы шо? Хорошо хоть не спецы по минету.

Если серьезно - это список страждущих на срочную эвакуацию за кордон и на защиту дипломатическим иммунитетом от юридического преследования.
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07.07.2025 12:40 Відповісти
+8
Зеленський може тільки крадіїв та мародерів призначати . Макарова була крадійка по банкам. А жінка Януковича по кватирками. Зараз в США призначать якогось мародера зі світовим ім'ям.
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07.07.2025 12:35 Відповісти
+7
Наступний крок - Єрмака в ООН, Татарова в МВФ, а Андрушенка в НАСА. Готуйтеся до нового сезону серіалу!
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07.07.2025 12:28 Відповісти
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Наступний крок - Єрмака в ООН, Татарова в МВФ, а Андрушенка в НАСА. Готуйтеся до нового сезону серіалу!
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07.07.2025 12:28 Відповісти
Все набагато простіше, клоун багато обіцяє, але мало що виконує...
свинтус макарова- це так пєшка...
А от Коломойша, Єрмак, Татаров, перевибори зелупи...ось ціна заблокованої поставки зброї....
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07.07.2025 13:09 Відповісти
На черзі-ермак.Ці двоє особин-головний чинник напруженості із супердержавою у світі.
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07.07.2025 12:28 Відповісти
А як тоді Маркарова буде займатись своїм ресторанним бізнесом у США?
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07.07.2025 12:29 Відповісти
Она просто не вернется в Украину. Ее здесь ничего не держит. Разве это первый случай сейчас?
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07.07.2025 12:42 Відповісти
її давно пора замінити вона нуль нічого не робе головне щоб таке саме не призначили
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07.07.2025 12:29 Відповісти
Вона ДУЖЕ розізлила команду Тру(м)па коли в минулому році організувала поїздку нашого блазня в якийсь штат на підтримку демократів. З тих пір і пішла напруга в стосунках.
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07.07.2025 12:46 Відповісти
Ей дали указание, она выполнила. Такие матроны на инициативу не способны в принципе.
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07.07.2025 13:26 Відповісти
Так, але міняти нуль на нуль, пропонувати людей мало того, що без спец. освіти, підозрюю і без вільного знання англійської, так ще й тих, які тут завалили все що можна на своїх посадах?
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07.07.2025 13:04 Відповісти
Вам же дали перелік. Хто з них не таке саме?
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07.07.2025 13:43 Відповісти
Всі як один - професійні дипломати з багаторічним досвідом...
Я "худєю" з цього довбаного цирку... Кривавого зеленого цирку...
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07.07.2025 13:52 Відповісти
Ще один зелений непотріб відкриє свій ресторан.
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07.07.2025 12:29 Відповісти
Про це давно говорили трампісти з Білого дурдому. А ще вони наполягали на тому, щоб найвеличніший не присилав агента фсб Козиря,в миру Д,Ермак.
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07.07.2025 12:31 Відповісти
Змінять - втулять якогось Галущенка - а Петріоти і ракети до них - шо ? - не пролунало?
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07.07.2025 12:32 Відповісти
Які потужні кандидати і шлейфи їхніх здобутків та кримінальних справ, в яких вони фігурують.
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07.07.2025 12:34 Відповісти
Зеленський може тільки крадіїв та мародерів призначати . Макарова була крадійка по банкам. А жінка Януковича по кватирками. Зараз в США призначать якогось мародера зі світовим ім'ям.
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07.07.2025 12:35 Відповісти
Все как один кадровые дипломаты? Та вы шо? Хорошо хоть не спецы по минету.

Если серьезно - это список страждущих на срочную эвакуацию за кордон и на защиту дипломатическим иммунитетом от юридического преследования.
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07.07.2025 12:40 Відповісти
А ви , друзья как не садитесь ,в посли у США не годитесь.
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07.07.2025 12:43 Відповісти
Мабуть єлдака або шаурміста оборони прилаштує
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07.07.2025 12:59 Відповісти
Там наведено перелік кандидатів
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07.07.2025 13:45 Відповісти
коротше всі задрочені , яких давно очікує тюрма за злочини проти України
я іншого від зебіла і не очікувала
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07.07.2025 13:47 Відповісти
Але щодо шаурмиста Ви вгадали
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07.07.2025 13:52 Відповісти
Який граюн на піаніно , такі і його посли .
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07.07.2025 13:06 Відповісти
Це кошмар що твориться!
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07.07.2025 13:17 Відповісти
На чернишова?Чи рєзнікова?
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07.07.2025 13:19 Відповісти
Там же наведено перелік кандидатів
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07.07.2025 13:46 Відповісти
Кандидати ух, в контору «рога і копита», а де ж дипломати?
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07.07.2025 13:34 Відповісти
Мабуть всі колишні дипломати тепер працюють у фірмі Кулеби, лопатами для ЗСУ торгують.
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07.07.2025 13:55 Відповісти
 
 