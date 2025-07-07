Зеленський і Трамп обговорили заміну посла України в США, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни чинної послині Оксани Маркарової.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед кандидатів на посаду нового посла розглядаються прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

За інформацією джерел, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розпочати обговорення кандидатури нового посла з американською стороною.

Bloomberg наголошує, що потенційна ротація посла відбувається на тлі непростої ситуації у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово призупинила поставки артилерійських снарядів і засобів ППО, що стало несподіванкою для українського керівництва. Крім того, ініціативи Трампа щодо перемовин з Росією поки не дали результату в припиненні війни.

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

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