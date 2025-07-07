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Розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя, - Зеленський. ВIДЕО

Минулого тижня ворог застосував близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисячу КАБів. Цієї доби вдарив 101 дроном. Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким.

"Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив дронами по будівлі ТЦК у Харкові та поблизу військкомату у Запоріжжі, є поранені, - Сухопутні війська

Автор: 

безпілотник (4477) Зеленський Володимир (24652) обстріл (29707) ракети (4104) КАБ (402)


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Топ коментарі
+5
Розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися

Вова, а ти виконуєш ВСЕ, про що домовляєшся з партнерами? Наприклад не ставити кумів-друзяків-корупціонерів на вищи державні посади. Чи погнати драною мітлою остогидлого Єрмака...
Сам зі своєю зеленою шайкою з ОП та ВР кидаєш партнерів на раз - а туди ж - "розраховуємо". При такому рівні корупції і брехні, Вова, ти ні на що особоливо розраховувати не можеш, хіба партнерам буде шкода Україну, але ти тут ні до чого....
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07.07.2025 11:45 Відповісти
+3
На прошлой неделе враг применил около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов. За эти сутки ударил 101 дроном. Источник: https://censor.net/ru/v3561902
===================
Мене і інших більше бентежить скількома дронами і ракетами, виробленими українським ВПК, ми ******* по москалям у минулому тижні?
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07.07.2025 12:00 Відповісти
+2
пошли знову в США потужну делегацію 5-и менеджерів на чолі з Єрмаком - тоді точно дадуть, наздоженуть і ще раз дадуть!
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07.07.2025 11:54 Відповісти
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Контрактуємо по максимуму - отримуємо по мінімуму. "Но дєньгі впірьод!"
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07.07.2025 11:39 Відповісти
Домовлятор хренов!
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07.07.2025 12:04 Відповісти
Розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися

Вова, а ти виконуєш ВСЕ, про що домовляєшся з партнерами? Наприклад не ставити кумів-друзяків-корупціонерів на вищи державні посади. Чи погнати драною мітлою остогидлого Єрмака...
Сам зі своєю зеленою шайкою з ОП та ВР кидаєш партнерів на раз - а туди ж - "розраховуємо". При такому рівні корупції і брехні, Вова, ти ні на що особоливо розраховувати не можеш, хіба партнерам буде шкода Україну, але ти тут ні до чого....
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07.07.2025 11:45 Відповісти
він жодної своєї предвиборчої обіцянки не виконав! ба більше.. все робить з точністю до навпаки!!
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07.07.2025 12:33 Відповісти
Ото інфантил. Розраховує на інших.
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07.07.2025 11:49 Відповісти
Партнерами вони стали завдяки двом смішним для Зе Майданам.
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07.07.2025 11:51 Відповісти
пошли знову в США потужну делегацію 5-и менеджерів на чолі з Єрмаком - тоді точно дадуть, наздоженуть і ще раз дадуть!
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07.07.2025 11:54 Відповісти
Рассчитываем, что партнеры выполнят все, о чем мы договаривались. ПВО - это главное для защиты жизни, - Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/v3561902
===========
Лучше расскажи, как ти саботировал с 2022 года производство зенитних и других дронов и сегодня начал их производить и закупать в три дорога у себя любимого?
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07.07.2025 11:57 Відповісти
На прошлой неделе враг применил около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов. За эти сутки ударил 101 дроном. Источник: https://censor.net/ru/v3561902
===================
Мене і інших більше бентежить скількома дронами і ракетами, виробленими українським ВПК, ми ******* по москалям у минулому тижні?
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07.07.2025 12:00 Відповісти
партнери багато обіцяють, а от виконати не поспішають. Це ж демократичні країни, а не якісь там авторитарні КНДР, Іран та Китай.
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07.07.2025 12:07 Відповісти
Они нам ничем не обязаны. Абсолютно ничем. Принцип "отдай жену дяде, а сам иди к ... ляде" тут не работает. А про все их "обещания" мы слышим в основном из уст нашего "величайшего" геостратега. Который, кстати, при этом "скромно" умалчивает про собственные наработки ЗРК, часть из которых уже была даже испытана, и на которые оно не выделило не копейки денег.
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07.07.2025 12:51 Відповісти
Виконай покидьок те що ти Українцям обіцяв,а потім будеш з партнерів вимагати.
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07.07.2025 12:21 Відповісти
то це тому твої шакали кудлаті тцкашні виловлюють, бусифікують чоловіків і в саме пекло посилають вмирати та калічитись - "бо життя важливе"? чиє, млять?? кого не вбють в будинку хай загинуть в окопі?? головне щоб не пси в погонах і з мандатами...
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07.07.2025 12:32 Відповісти
Що ви хочете від вави? Він що памʼятає все що зачитує, прочитав і забув. Запамʼятовує окремі фрази для своїх висловів без папірця, але їх не так багато
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07.07.2025 13:44 Відповісти
ППО дуже важливо,але вона не дає 100,,%результат,та й уламки падають на голови людей
Більш ефективною буде стратегія знищення виробників цихзасобів(в т.ч.фізосіб),програмувальників їх польотного завдання,тих,хто віддає наказ на пуск,хто натискає кнопку на засобах запуску. Маленький дрончик має відвідати житло кожного з них,і неважливо,коли він скаже "ми з України"-на сніданок,обід чи вечерю. Це буде побажанням вічної ночі.
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07.07.2025 13:54 Відповісти
 
 