Розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя, - Зеленський. ВIДЕО

Минулого тижня ворог застосував близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисячу КАБів. Цієї доби вдарив 101 дроном. Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким.

"Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає", - зазначив Зеленський.

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