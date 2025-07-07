Розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя, - Зеленський. ВIДЕО
Минулого тижня ворог застосував близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисячу КАБів. Цієї доби вдарив 101 дроном. Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким.
"Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає", - зазначив Зеленський.
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Вова, а ти виконуєш ВСЕ, про що домовляєшся з партнерами? Наприклад не ставити кумів-друзяків-корупціонерів на вищи державні посади. Чи погнати драною мітлою остогидлого Єрмака...
Сам зі своєю зеленою шайкою з ОП та ВР кидаєш партнерів на раз - а туди ж - "розраховуємо". При такому рівні корупції і брехні, Вова, ти ні на що особоливо розраховувати не можеш, хіба партнерам буде шкода Україну, але ти тут ні до чого....
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Лучше расскажи, как ти саботировал с 2022 года производство зенитних и других дронов и сегодня начал их производить и закупать в три дорога у себя любимого?
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Мене і інших більше бентежить скількома дронами і ракетами, виробленими українським ВПК, ми ******* по москалям у минулому тижні?
Більш ефективною буде стратегія знищення виробників цихзасобів(в т.ч.фізосіб),програмувальників їх польотного завдання,тих,хто віддає наказ на пуск,хто натискає кнопку на засобах запуску. Маленький дрончик має відвідати житло кожного з них,і неважливо,коли він скаже "ми з України"-на сніданок,обід чи вечерю. Це буде побажанням вічної ночі.