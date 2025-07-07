Рассчитываем, что партнеры выполнят все, о чем мы договаривались. ПВО – это главное для защиты жизни, - Зеленский. ВИДЕО
На прошлой неделе враг применил около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов. За эти сутки ударил 101 дроном. С ночи продолжаются аварийно-спасательные работы в Донецкой и Днепровской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В Харькове разбирают завалы после удара по жилым многоэтажкам. Двадцать семь человек ранены, среди них три ребенка. Самой младшей, девочке, всего три года. Трех человек госпитализировали. К сожалению, в Одессе погиб человек. Мои соболезнования родным и близким.
"Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО - это главное для защиты жизни. Также уже довольно динамично реализуем договоренности об инвестициях в наше собственное производство оружия, в частности всех типов дронов. Особое внимание - дронам-перехватчикам. Контрактуем по максимуму. Спасибо всем партнерам, кто помогает", - отметил Зеленский.
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Вова, а ти виконуєш ВСЕ, про що домовляєшся з партнерами? Наприклад не ставити кумів-друзяків-корупціонерів на вищи державні посади. Чи погнати драною мітлою остогидлого Єрмака...
Сам зі своєю зеленою шайкою з ОП та ВР кидаєш партнерів на раз - а туди ж - "розраховуємо". При такому рівні корупції і брехні, Вова, ти ні на що особоливо розраховувати не можеш, хіба партнерам буде шкода Україну, але ти тут ні до чого....
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Лучше расскажи, как ти саботировал с 2022 года производство зенитних и других дронов и сегодня начал их производить и закупать в три дорога у себя любимого?
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Мене і інших більше бентежить скількома дронами і ракетами, виробленими українським ВПК, ми ******* по москалям у минулому тижні?
Більш ефективною буде стратегія знищення виробників цихзасобів(в т.ч.фізосіб),програмувальників їх польотного завдання,тих,хто віддає наказ на пуск,хто натискає кнопку на засобах запуску. Маленький дрончик має відвідати житло кожного з них,і неважливо,коли він скаже "ми з України"-на сніданок,обід чи вечерю. Це буде побажанням вічної ночі.