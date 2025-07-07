Рассчитываем, что партнеры выполнят все, о чем мы договаривались. ПВО – это главное для защиты жизни, - Зеленский. ВИДЕО

На прошлой неделе враг применил около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов. За эти сутки ударил 101 дроном. С ночи продолжаются аварийно-спасательные работы в Донецкой и Днепровской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Харькове разбирают завалы после удара по жилым многоэтажкам. Двадцать семь человек ранены, среди них три ребенка. Самой младшей, девочке, всего три года. Трех человек госпитализировали. К сожалению, в Одессе погиб человек. Мои соболезнования родным и близким.

"Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО - это главное для защиты жизни. Также уже довольно динамично реализуем договоренности об инвестициях в наше собственное производство оружия, в частности всех типов дронов. Особое внимание - дронам-перехватчикам. Контрактуем по максимуму. Спасибо всем партнерам, кто помогает", - отметил Зеленский.

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