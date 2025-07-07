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Рассчитываем, что партнеры выполнят все, о чем мы договаривались. ПВО – это главное для защиты жизни, - Зеленский. ВИДЕО

На прошлой неделе враг применил около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов. За эти сутки ударил 101 дроном. С ночи продолжаются аварийно-спасательные работы в Донецкой и Днепровской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Харькове разбирают завалы после удара по жилым многоэтажкам. Двадцать семь человек ранены, среди них три ребенка. Самой младшей, девочке, всего три года. Трех человек госпитализировали. К сожалению, в Одессе погиб человек. Мои соболезнования родным и близким.

"Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО - это главное для защиты жизни. Также уже довольно динамично реализуем договоренности об инвестициях в наше собственное производство оружия, в частности всех типов дронов. Особое внимание - дронам-перехватчикам. Контрактуем по максимуму. Спасибо всем партнерам, кто помогает", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ударил дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье, есть раненые, - Сухопутные войска

Автор: 

беспилотник (3893) Зеленский Владимир (21149) обстрел (28385) ракеты (3645) КАБ (401)


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Топ комментарии
+5
Розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися

Вова, а ти виконуєш ВСЕ, про що домовляєшся з партнерами? Наприклад не ставити кумів-друзяків-корупціонерів на вищи державні посади. Чи погнати драною мітлою остогидлого Єрмака...
Сам зі своєю зеленою шайкою з ОП та ВР кидаєш партнерів на раз - а туди ж - "розраховуємо". При такому рівні корупції і брехні, Вова, ти ні на що особоливо розраховувати не можеш, хіба партнерам буде шкода Україну, але ти тут ні до чого....
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07.07.2025 11:45 Ответить
+3
На прошлой неделе враг применил около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов. За эти сутки ударил 101 дроном. Источник: https://censor.net/ru/v3561902
===================
Мене і інших більше бентежить скількома дронами і ракетами, виробленими українським ВПК, ми ******* по москалям у минулому тижні?
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07.07.2025 12:00 Ответить
+2
пошли знову в США потужну делегацію 5-и менеджерів на чолі з Єрмаком - тоді точно дадуть, наздоженуть і ще раз дадуть!
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07.07.2025 11:54 Ответить
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Контрактуємо по максимуму - отримуємо по мінімуму. "Но дєньгі впірьод!"
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07.07.2025 11:39 Ответить
Домовлятор хренов!
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07.07.2025 12:04 Ответить
Розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися

Вова, а ти виконуєш ВСЕ, про що домовляєшся з партнерами? Наприклад не ставити кумів-друзяків-корупціонерів на вищи державні посади. Чи погнати драною мітлою остогидлого Єрмака...
Сам зі своєю зеленою шайкою з ОП та ВР кидаєш партнерів на раз - а туди ж - "розраховуємо". При такому рівні корупції і брехні, Вова, ти ні на що особоливо розраховувати не можеш, хіба партнерам буде шкода Україну, але ти тут ні до чого....
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07.07.2025 11:45 Ответить
він жодної своєї предвиборчої обіцянки не виконав! ба більше.. все робить з точністю до навпаки!!
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07.07.2025 12:33 Ответить
Ото інфантил. Розраховує на інших.
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07.07.2025 11:49 Ответить
Партнерами вони стали завдяки двом смішним для Зе Майданам.
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07.07.2025 11:51 Ответить
пошли знову в США потужну делегацію 5-и менеджерів на чолі з Єрмаком - тоді точно дадуть, наздоженуть і ще раз дадуть!
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07.07.2025 11:54 Ответить
Рассчитываем, что партнеры выполнят все, о чем мы договаривались. ПВО - это главное для защиты жизни, - Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/v3561902
===========
Лучше расскажи, как ти саботировал с 2022 года производство зенитних и других дронов и сегодня начал их производить и закупать в три дорога у себя любимого?
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07.07.2025 11:57 Ответить
На прошлой неделе враг применил около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысячу КАБов. За эти сутки ударил 101 дроном. Источник: https://censor.net/ru/v3561902
===================
Мене і інших більше бентежить скількома дронами і ракетами, виробленими українським ВПК, ми ******* по москалям у минулому тижні?
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07.07.2025 12:00 Ответить
партнери багато обіцяють, а от виконати не поспішають. Це ж демократичні країни, а не якісь там авторитарні КНДР, Іран та Китай.
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07.07.2025 12:07 Ответить
Они нам ничем не обязаны. Абсолютно ничем. Принцип "отдай жену дяде, а сам иди к ... ляде" тут не работает. А про все их "обещания" мы слышим в основном из уст нашего "величайшего" геостратега. Который, кстати, при этом "скромно" умалчивает про собственные наработки ЗРК, часть из которых уже была даже испытана, и на которые оно не выделило не копейки денег.
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07.07.2025 12:51 Ответить
Виконай покидьок те що ти Українцям обіцяв,а потім будеш з партнерів вимагати.
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07.07.2025 12:21 Ответить
то це тому твої шакали кудлаті тцкашні виловлюють, бусифікують чоловіків і в саме пекло посилають вмирати та калічитись - "бо життя важливе"? чиє, млять?? кого не вбють в будинку хай загинуть в окопі?? головне щоб не пси в погонах і з мандатами...
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07.07.2025 12:32 Ответить
Що ви хочете від вави? Він що памʼятає все що зачитує, прочитав і забув. Запамʼятовує окремі фрази для своїх висловів без папірця, але їх не так багато
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07.07.2025 13:44 Ответить
ППО дуже важливо,але вона не дає 100,,%результат,та й уламки падають на голови людей
Більш ефективною буде стратегія знищення виробників цихзасобів(в т.ч.фізосіб),програмувальників їх польотного завдання,тих,хто віддає наказ на пуск,хто натискає кнопку на засобах запуску. Маленький дрончик має відвідати житло кожного з них,і неважливо,коли він скаже "ми з України"-на сніданок,обід чи вечерю. Це буде побажанням вічної ночі.
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07.07.2025 13:54 Ответить
 
 