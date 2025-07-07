Зеленський пообіцяв замінити посла України в США Маркарову після критики з боку союзників Трампа, - FT

Президент Володимир Зеленський під час останньої телефонної розмови пообіцяв лідеру США Дональду Трампу, що він замінить посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Масштабні кадрові перестановки в українському уряді можуть початися вже наступного тижня.

Про це пише FT із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, республіканці, які підтримують Трампа, звинуватили Маркарову в надто тісних зв'язках з демократами, особливо після того, як вона організувала візит Зеленського та демократичних законодавців у 2024 році до штату Пенсільванія під час передвиборчої кампанії.

Співрозмовники видання кажуть, що якщо її приберуть з посади, у Вашингтоні це можуть сприйняти як крок Зеленського назустріч американському президенту в складний для України період — після того, як США минулого тижня тимчасово зупинили постачання деяких видів важливого озброєння.

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За словами високопоставленого українського чиновника, залученого до цього процесу, Зеленський прагне призначити послом "хорошого переговорника", якого "зрозуміють і в Білому домі, і в Конгресі".

За даними трьох українських чиновників, президент реструктуризує Кабінет міністрів вже наступного тижня.

"Перестановки, скоріше, спрямовані на стримування невдоволення, створення відчуття оновлення та збереження контролю в умовах зростаючого тиску з багатьох боків, а не на зміну стратегічного курсу", - додало джерело FT.

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Серед можливих кандидатів на посаду посла — прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр культури Микола Точицький і заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомили виданню чотири посадовці.

Вони також зазначили, що список кандидатів ще не остаточний і можуть з’явитися інші варіанти.

Водночас Шмигаль, який пережив кілька урядових потрясінь і вважається одним з небагатьох незалежних урядовців, що залишилися в уряді, ймовірно, буде замінений на посаді прем'єр-міністра Юлією Свириденко, додає FT.

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Раніше Bloomberg повідомило, що Зеленський під час телефонної розмови з Трампом 4 липня обговорював заміну посла України у США Оксани Маркарової.