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Новини Розмова Зеленського і Трампа Зміна посла України у США
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Зеленський пообіцяв замінити посла України в США Маркарову після критики з боку союзників Трампа, - FT

Оксана Маркарова: Зеленський може звільнити наступного тижня

Президент Володимир Зеленський під час останньої телефонної розмови пообіцяв лідеру США Дональду Трампу, що він замінить посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Масштабні кадрові перестановки в українському уряді можуть початися вже наступного тижня.

Про це пише FT із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, республіканці, які підтримують Трампа, звинуватили Маркарову в надто тісних зв'язках з демократами, особливо після того, як вона організувала візит Зеленського та демократичних законодавців у 2024 році до штату Пенсільванія під час передвиборчої кампанії.

Співрозмовники видання кажуть, що якщо її приберуть з посади, у Вашингтоні це можуть сприйняти як крок Зеленського назустріч американському президенту в складний для України період — після того, як США минулого тижня тимчасово зупинили постачання деяких видів важливого озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп обговорили заміну посла України в США, - Bloomberg

За словами високопоставленого українського чиновника, залученого до цього процесу, Зеленський прагне призначити послом "хорошого переговорника", якого "зрозуміють і в Білому домі, і в Конгресі".

За даними трьох українських чиновників, президент реструктуризує Кабінет міністрів вже наступного тижня.

"Перестановки, скоріше, спрямовані на стримування невдоволення, створення відчуття оновлення та збереження контролю в умовах зростаючого тиску з багатьох боків, а не на зміну стратегічного курсу", - додало джерело FT.

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Серед можливих кандидатів на посаду посла — прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр культури Микола Точицький і заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомили виданню чотири посадовці.

Вони також зазначили, що список кандидатів ще не остаточний і можуть з’явитися інші варіанти.

Водночас Шмигаль, який пережив кілька урядових потрясінь і вважається одним з небагатьох незалежних урядовців, що залишилися в уряді, ймовірно, буде замінений на посаді прем'єр-міністра Юлією Свириденко, додає FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття - ключова складова лідерства

Раніше Bloomberg повідомило, що Зеленський під час телефонної розмови з Трампом 4 липня обговорював заміну посла України у США Оксани Маркарової.

Автор: 

посол (1116) США (23701) Маркарова Оксана (494) Жовква Ігор (169) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (372)


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Топ коментарі
+17
Давай Безуглу !!!
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07.07.2025 21:32 Відповісти
+15
Цю свиноматку потрібно гнати в шию разом з Їрмаком!!!
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07.07.2025 21:31 Відповісти
+6
Шинкарку давно треба було гнати у шию. Від цієй кабацькій свинки нема проку крім ганьби.
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07.07.2025 21:35 Відповісти
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Цю свиноматку потрібно гнати в шию разом з Їрмаком!!!
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07.07.2025 21:31 Відповісти
З грошима, яки "заробила"? Нехай поверне!
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07.07.2025 21:35 Відповісти
🤣
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07.07.2025 21:43 Відповісти
зато борщик знатний
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07.07.2025 21:47 Відповісти
Та ні.. Ту свиноматку треба притягти сюди разом з її виводком
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07.07.2025 21:54 Відповісти
За даними трьох українських чиновників, президент реструктуризує Кабінет міністрів вже наступного тижня.

коли відбувся державний переворот і заміна парламентсько-президентської республіки на диктатуру ?

.
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07.07.2025 22:03 Відповісти
У нас диктатура 4 рік
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07.07.2025 22:11 Відповісти
Які перестановки в уряді? - одних злодіїв міняти на інших
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07.07.2025 21:31 Відповісти
Лучше б Трамп Витька(Виткова) у себя заменил. Бо с таким персонажем будет вечная "басня Крылова "квартет". " А вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь"
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07.07.2025 21:31 Відповісти
Станеш Трампом, зміниш.
А поки ти ним ще не став, співай протщось інше.
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07.07.2025 21:44 Відповісти
Давай Безуглу !!!
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07.07.2025 21:32 Відповісти
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07.07.2025 21:38 Відповісти
Вважаю що треба казати не "перестановки" з метою ще когось прилаштувати з-поміж любих друзів, а про системну організацію роботи посольства, МЗС, КМУ, ОПи та інших структур - для реалізації державницьких інтересів народу України. Якщо це на часі.
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07.07.2025 21:34 Відповісти
Шинкарку давно треба було гнати у шию. Від цієй кабацькій свинки нема проку крім ганьби.
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07.07.2025 21:35 Відповісти
Ось таку послицю чи посолку треба, Трамп таких любить
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07.07.2025 21:36 Відповісти
Так звільнили ж вже Аллахвєрдієву.
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07.07.2025 21:37 Відповісти
Та вона стара вже. Навіть для Трампа
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07.07.2025 21:45 Відповісти
Та на ту свиноматку навіть в молодості треба мати не дюжинну силу шоб на те чучело встало
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07.07.2025 22:00 Відповісти
Якби в мене на неї встав, то я би його відрубав (с) До́нальд Джон Трамп
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07.07.2025 22:01 Відповісти
🤣🤣🤣Бачу Молодпй ти ще синок ...🤣🤣🤣чекають тще *** від нього сюрпризи🤣🤣🤣
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07.07.2025 22:03 Відповісти
Ти про дональда????нін як той генерал з анекдота
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07.07.2025 22:04 Відповісти
І Моніку в наставниці.
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07.07.2025 21:53 Відповісти
Ти ******* старий козел чого ****** не мобілізуєшся ???а хочеш гнида шоб за тебе гниду діти воювали???
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07.07.2025 22:07 Відповісти
Приходит старый генерал в публичный дом и заказывает мин@т. Заходит в номер и проститутка начала обслуживать клиента. Час обслуживает, второй, потом ей надоело и говорит: - Товарищ генерал Он же у вас не стоит! - А он не должен стоять. Он должен блестеть
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07.07.2025 22:01 Відповісти
З грошима, яки "заробила"? Нехай поверне!
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07.07.2025 21:36 Відповісти
"створення відчуття оновлення" -- очевидно, що лідор не виганятиме злодіїв та некомпетентних, а лише робитиме вигляд. Це єдине, що він умів усе життя і робить на посаді президента з 2019. Робить вигляд, що щось робить. Зараз робить вигляд президента-патрійота і борцуна. А який вигляд робитиме завтра???
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07.07.2025 21:38 Відповісти
Пропал Калабуховский дом
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07.07.2025 21:39 Відповісти
Порошенко назначте.
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07.07.2025 21:40 Відповісти
Все в руках ермака.Зе ще не знає,що він вирішив і кого визначить,якщо...
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07.07.2025 21:41 Відповісти
Я думаю, що після шинкарки, якийсь черговий базарний торговець (урюком чи яйцями) прикупить собі посаду посла України в США.
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07.07.2025 21:44 Відповісти
Порох в інтервʼю Портнікову про це казав. Шо американці давно просять десь загубити цю тьотью. І шо в нормальних людей це нормальна ситуація - приймаюча країна просить замінити посла, навіть неформально, і одразу присилають іншу людину. Але не у випадку зелених ідіотів. Ті повністю ігнорують все навкруги, а потім бідкаються.
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07.07.2025 21:45 Відповісти
А що їм? не вони ж гинуть від нестачі засобів ППО.
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07.07.2025 22:27 Відповісти
Ну якось це не дуже вкладується в імідж рятівника нації, з якого ЗєГєвара ніяк не може вийти...
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07.07.2025 22:29 Відповісти
Єдина за яку було не соромно,з зеленого шапіто,це Маркарова.
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07.07.2025 21:47 Відповісти
ну нарешті ,Порошенко дослухалися ,хочь і примусово ...
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07.07.2025 21:47 Відповісти
в завХос ДЕ ???
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07.07.2025 21:49 Відповісти
Чалого на по посаду. Якщо погодиться.
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07.07.2025 21:51 Відповісти
Треба красиву+розумну жінку. Це в Україні не рідкість.
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07.07.2025 21:53 Відповісти
Або передіслокувати https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/25/7382330/ сексологиню. Це точно краще за Маркарову
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07.07.2025 21:56 Відповісти
У тої лиш рот робочий, а тут треба людину.
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07.07.2025 22:04 Відповісти
Треба ДИПЛОМАТА. Професійного і харизматичного. Стать не важлива. Призначати послом не-дипломата - все одно що призначати лікарем людину без медичної освіти.
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07.07.2025 22:12 Відповісти
Ішака треба міняти вже давним -давно. Цей скунс засмердів не тільки Україну, а й увесь світ.
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07.07.2025 22:00 Відповісти
Невже у Маркарової зажорсткий язик полірувати трампівську дупу? Іншого сенсу не бачу. Але зараз це є світовим політичним трендом - особи, дотичні до Трампа хоч в якійсь мірі, мають перевіряти свої язики на ступінь шероховатості. У кого менше Р2500 на вихід.
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07.07.2025 22:21 Відповісти
Якшо серьозно, то там до язика навіть не доходить. І в цьому проблема. *********** визвірилися на неї, коли вона їздила з демократами на якусь снарядну фабрику. І хоча це і не її вина, шо республіканці такі дегенерати, але рулять вони і вони одразу сказали її прибрати. А Зєля на їх прохання поклав свою піанінну паличку.
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07.07.2025 22:33 Відповісти
Маркарова - не дипломатка. Вона жлобіха селюківська і займається в США не захистом інтересів України, а своїми ресторанами.
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07.07.2025 22:37 Відповісти
Після критики!? Вже 2 роки минуло, як в США прямим текстом сказали прибрати Макарову з посади посла. Нерукоподаваний посол це просто ще один із сотень Зе способів знищення міжнародної репутації України. Неголена істота з інтелектом інфузорії щодня намагається довести всьому Світу, що Україна несправжня країна з несправжнім президентом Я вже не доживу до того, щоб Україну поважали, може діти доживуть. Ви зробили це разом.
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07.07.2025 22:24 Відповісти
Дебіли і нелюди. Потрібно було припинити постачання засобів ППО, щоб це сталося?
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07.07.2025 22:28 Відповісти
Достойний кандидат - Павло Клімкін, професійний дипломат з величезним досвідом роботи
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07.07.2025 22:31 Відповісти
 
 