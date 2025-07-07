Трамп запроваджує 25% мита на імпорт з Японії та Південної Кореї з 1 серпня
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 серпня мита в розмірі 25% на всі товари Японії та Південної Кореї, що імпортуються до США.
Відповідні листи він опублікував в Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми мали багато років, щоб обговорити наші торговельні відносини з Японією, і дійшли висновку, що маємо відійти від цих тривалих і дуже стійких торговельних дефіцитів, спричинених тарифною, нетарифною політикою Японії та торговельними бар'єрами. Наші взаємини, на жаль, були далекими від взаємності", - написав Трамп.
За його словами, мита на всі товари із Японії та Південної Кореї, що ввозяться до США, набувають сили 1 серпня, "окремо від усіх секторальних тарифів".
Він також пригрозив, що товари, які транспортуватимуться транзитом з метою ухилення від мит, оподатковуватимуться за повною ставкою.
Трамп додав, що тарифи можуть змінити залежно від стосунків між країнами.
Як пише Reuters, після оголошення цих мит акції японських автомобільних компаній впали на американських торгах. Зокрема, акції Toyota Motor впали на 4,1%, а Honda Motor — на 3,8%.
Крім того, акції провідної південнокорейської компанії бездротового звʼязку та цифрових технологій SK Telecom впали на 7,5% після оголошення.
Reuters додає, що сьогоднішнє оголошення не надто змінює митні ставки, введені 2 квітня. Тоді для Японії ввели мита 24%, а для Кореї — 25%.
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У підручниках психіатрії потрібно робити новий розділ з діагностики дебілів за підписом.
трам-па-ра-ра-м
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Молодший пінгвін: ніііі!!! будьласка!!! Я не хочу цього знати!!
(фото і текст журналу National Geographic)
Епл та Тесла з.... чайни
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- Стосовно конкретно Трампа можу здогадаться... Його день починається з думки: "Де я ще не напаскудив, і з ким ще не посрався?"
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Ой піде рудий чуб у піший еротичний тур зі своїми митами…
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Якось брали американську тактику, а на лейблах пише Бангладеш, Мексика, Вʼєтнам
отака вона, Америка
зараз буде укладати "хороші угоди" і мита будуть меншими
якщо б це був не президент США, а кримінальний господар ринку в 90-х - то все нібито робиться правильно
будь які налоги, мита та інші каральні заходи держави сплачує споживач, а НЕ виробник, а тим більше трейдер
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