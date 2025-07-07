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Новини Тарифи Трампа
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Трамп запроваджує 25% мита на імпорт з Японії та Південної Кореї з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 серпня мита в розмірі 25% на всі товари Японії та Південної Кореї, що імпортуються до США.

Відповідні листи він опублікував в Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали багато років, щоб обговорити наші торговельні відносини з Японією, і дійшли висновку, що маємо відійти від цих тривалих і дуже стійких торговельних дефіцитів, спричинених тарифною, нетарифною політикою Японії та торговельними бар'єрами. Наші взаємини, на жаль, були далекими від взаємності", - написав Трамп.

За його словами, мита на всі товари із Японії та Південної Кореї, що ввозяться до США, набувають сили 1 серпня, "окремо від усіх секторальних тарифів".

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Він також пригрозив, що товари, які транспортуватимуться транзитом з метою ухилення від мит, оподатковуватимуться за повною ставкою.

Трамп додав, що тарифи можуть змінити залежно від стосунків між країнами.

Як пише Reuters, після оголошення цих мит акції японських автомобільних компаній впали на американських торгах. Зокрема, акції Toyota Motor впали на 4,1%, а Honda Motor — на 3,8%.

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Крім того, акції провідної південнокорейської компанії бездротового звʼязку та цифрових технологій SK Telecom впали на 7,5% після оголошення.

Reuters додає, що сьогоднішнє оголошення не надто змінює митні ставки, введені 2 квітня. Тоді для Японії ввели мита 24%, а для Кореї — 25%.

США вводять 25 відсоткові мита для Японії та Південної Кореї
США вводять 25 відсоткові мита для Японії та Південної Кореї
США вводять 25 відсоткові мита для Японії та Південної Кореї
США вводять 25 відсоткові мита для Японії та Південної Кореї

Автор: 

мито (1122) США (23701) Південна Корея (469) Японія (1213) Трамп Дональд (6379)


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Топ коментарі
+10
- Куме! А ви не знаєте, як планується та будується робочий день президента США?
- Стосовно конкретно Трампа можу здогадаться... Його день починається з думки: "Де я ще не напаскудив, і з ким ще не посрався?"
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07.07.2025 21:05 Відповісти
+9
Насправді діагностика психіки за почерком - досить точна наука. Але у випадку з Трампом це не потрібно - те, що він дебіл (у прямому значенні - пацієнт з розм'яканням мізків) це й так очевидно.
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07.07.2025 21:02 Відповісти
+8
Просто ******* яке воно йо*бнуте. Проти країн БРИКС воно ще тільки погрожує ввести мита всього на 10% а проти союзників америки вже накидало мит повний вагон. Невже в сша нема кому затавити цього рижого прища, бо скоро америці прийде песець
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07.07.2025 21:04 Відповісти
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Найвидатніший Президент США за всю історію, однозначно.
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07.07.2025 20:57 Відповісти
Слідуючий крок Великого трампа накласти 100% мита на ввіз товарів з Каліфорнії до Техаса. Оце була б бомба!
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07.07.2025 21:06 Відповісти
після утворення народних республік в означених штатах, а до цього все йде

.
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07.07.2025 21:32 Відповісти
бо на всякого фашиста-магівця знайдеться такий самий придуркуватий лівак, як кандидат від демів на мери Нью-Йорка.

.
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07.07.2025 21:34 Відповісти
Підпис дебіла.
У підручниках психіатрії потрібно робити новий розділ з діагностики дебілів за підписом.
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07.07.2025 20:59 Відповісти
Насправді діагностика психіки за почерком - досить точна наука. Але у випадку з Трампом це не потрібно - те, що він дебіл (у прямому значенні - пацієнт з розм'яканням мізків) це й так очевидно.
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07.07.2025 21:02 Відповісти
українською його підпис перекладається як...

трам-па-ра-ра-м

.
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07.07.2025 21:36 Відповісти
так вчать підписувати в військових навчальних закладах
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07.07.2025 22:26 Відповісти
І після цього ще знайдуться попки, які засумніваються, що Трамп - кремлівська шавка?
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07.07.2025 21:00 Відповісти
- і китайська !
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07.07.2025 21:02 Відповісти
Руда довбойобина докерується до сухих віників. Бізнесмен куєв.
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07.07.2025 21:01 Відповісти
О,то тепер КНР дружбани для Трампа?
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07.07.2025 21:02 Відповісти
США підписали торгівельну угоду з Китаєм, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3560211
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07.07.2025 21:21 Відповісти
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07.07.2025 21:02 Відповісти
це чудові мита.
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07.07.2025 21:03 Відповісти
Може прекрасні?
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07.07.2025 21:10 Відповісти
прекрасні залишаютьс у резерві спеціально для ЄС. Як тільки ЄС почне застосовувати руйнівніі санкції стосовно рф, то зразу трамп і підпише прекрасні санкції для ЄС.
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07.07.2025 21:17 Відповісти
Страшно навіть уявити, що рудий підготував пінгвінам Антарктиди
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07.07.2025 21:44 Відповісти
Старший пінгвін: синку! Ти навіть не здогадуєшся, шо трамп нам підготував!
Молодший пінгвін: ніііі!!! будьласка!!! Я не хочу цього знати!!

(фото і текст журналу National Geographic)
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07.07.2025 21:50 Відповісти
ну, на Антарктиду мито він буде накладати вже з лікарні, якщо доживе. А от мито на гренландські креветки може накласти вже в цьому році. Це вже як йому стівен міллєр підкаже.
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07.07.2025 21:52 Відповісти
Просто ******* яке воно йо*бнуте. Проти країн БРИКС воно ще тільки погрожує ввести мита всього на 10% а проти союзників америки вже накидало мит повний вагон. Невже в сша нема кому затавити цього рижого прища, бо скоро америці прийде песець
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07.07.2025 21:04 Відповісти
Пбо ж мені здається Тампон зі своєю бандою тупо торгує акції на біржах, качаючи ринок акцій в в потрібну сторону своїми божевільними вибриками. І йому насрати на те що робиться в америці і що буде завтра.
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07.07.2025 21:07 Відповісти
чим же ви не задоволені? - американці повинні купувати американські машини та американські телефони
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07.07.2025 21:17 Відповісти
а такі ще існують ?

Епл та Тесла з.... чайни

.
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07.07.2025 21:39 Відповісти
Бредлі та м113 здається виробляють в штатах. Їздить не дуже швидко, але подумайте який шикарний можна влаштувати road rage
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07.07.2025 21:54 Відповісти
- Куме! А ви не знаєте, як планується та будується робочий день президента США?
- Стосовно конкретно Трампа можу здогадаться... Його день починається з думки: "Де я ще не напаскудив, і з ким ще не посрався?"
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07.07.2025 21:05 Відповісти
Спочатку хто я? потім де я ? і що було вчора?
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07.07.2025 21:21 Відповісти
Це питання "розминочні"... А потім ідуть уже "основні" - викладені в анекдоті...
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07.07.2025 21:26 Відповісти
повторити двічи !

.
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07.07.2025 21:40 Відповісти
Найшов причину всіх дій Трампа . "Щоб усі боялись і не насміхались"

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07.07.2025 21:45 Відповісти
А що мені "прощать"? Я про це давно кажу...
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07.07.2025 21:28 Відповісти
***** далбайоб ...
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07.07.2025 21:07 Відповісти
Щоби американці відмовилися від Лексусів, Акур, Інфініті, Хюндай, Тойот, Хонд, Ніссанів, Міцубісі, КІА, Самсунгів, Тошиб, Фіджі? Та ніколи!!!
Ой піде рудий чуб у піший еротичний тур зі своїми митами…
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07.07.2025 21:09 Відповісти
Пересядуть на форди і шеві. Підтримають відчизняного виробника . (якшо той не загнеться без комплектуючих).
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07.07.2025 21:31 Відповісти
Не хочуть, не ******* їх, от загибається автоіндустрія США, а за побутову техніку та гаджети із відеообладнанням мови геть не буде, не вироблять їх вони
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07.07.2025 21:38 Відповісти
а ще чісто американські шкарпетки та сорочки

.
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07.07.2025 21:41 Відповісти
Є таке
Якось брали американську тактику, а на лейблах пише Бангладеш, Мексика, Вʼєтнам
отака вона, Америка
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07.07.2025 21:43 Відповісти
захочуть. думаєте в СРСР дуже хотіли кататися на жигулях замість мерсів?
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07.07.2025 21:52 Відповісти
дешевий гопник та шантажист
зараз буде укладати "хороші угоди" і мита будуть меншими

якщо б це був не президент США, а кримінальний господар ринку в 90-х - то все нібито робиться правильно
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07.07.2025 21:09 Відповісти
Резюме-Трамп конфліктує виключно з апологетами західної політики незалежно від розташування цих країн. А ,,харошіє парні,, це для нього диктатори також з усього світу.
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07.07.2025 21:13 Відповісти
ні треба союзників мочити , просто немає слів і.......т
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07.07.2025 21:14 Відповісти
Потужно в іпать по союзникам так щоб пуйло перелякався це фішка Трампа
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07.07.2025 21:17 Відповісти
За все заплатить пересічний американець...
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07.07.2025 21:18 Відповісти
+ 100 !

будь які налоги, мита та інші каральні заходи держави сплачує споживач, а НЕ виробник, а тим більше трейдер

.
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07.07.2025 21:43 Відповісти
Дограється, що в магазинах будуть пусті полиці. Самовбивчу гру затіяв психопат.
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07.07.2025 21:28 Відповісти
Пуйло сказав "треба", Трамп відповів "зроблю!"
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07.07.2025 21:29 Відповісти
З Японії і ПІВДЕННОЇ Кореї? Я правильно прочитав? З таким союзником і ворогів не треба...
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07.07.2025 21:30 Відповісти
Японія і Південна Корея могли б суттєво посилити БРІКС.
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07.07.2025 21:39 Відповісти
Ну цей раз він "стрельнув таки собі в яйція"?
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07.07.2025 21:52 Відповісти
Передайте Шурику из "Кавказской пленницы", что прокурор в той же палате, что и Наполеон с Трампом.
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07.07.2025 22:10 Відповісти
 
 