Трамп запроваджує 25% мита на імпорт з Японії та Південної Кореї з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 серпня мита в розмірі 25% на всі товари Японії та Південної Кореї, що імпортуються до США.

Відповідні листи він опублікував в Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали багато років, щоб обговорити наші торговельні відносини з Японією, і дійшли висновку, що маємо відійти від цих тривалих і дуже стійких торговельних дефіцитів, спричинених тарифною, нетарифною політикою Японії та торговельними бар'єрами. Наші взаємини, на жаль, були далекими від взаємності", - написав Трамп.

За його словами, мита на всі товари із Японії та Південної Кореї, що ввозяться до США, набувають сили 1 серпня, "окремо від усіх секторальних тарифів".

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Він також пригрозив, що товари, які транспортуватимуться транзитом з метою ухилення від мит, оподатковуватимуться за повною ставкою.

Трамп додав, що тарифи можуть змінити залежно від стосунків між країнами.

Як пише Reuters, після оголошення цих мит акції японських автомобільних компаній впали на американських торгах. Зокрема, акції Toyota Motor впали на 4,1%, а Honda Motor — на 3,8%.

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Крім того, акції провідної південнокорейської компанії бездротового звʼязку та цифрових технологій SK Telecom впали на 7,5% після оголошення.

Reuters додає, що сьогоднішнє оголошення не надто змінює митні ставки, введені 2 квітня. Тоді для Японії ввели мита 24%, а для Кореї — 25%.







