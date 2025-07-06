США близькі до укладення ще кількох торговельних угод, - Бессент

Найближчим часом США можуть укласти ще декілька торговельних угод до того, як 9 липня набудуть чинності підвищені мита.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент повідомив, що найближчим часом президент Дональд Трамп розішле листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не надто багато торгівлі.

У цих листах країни будуть повідомлені про те, що їм доведеться зіткнутися з більш високими ставками мит, які були встановлені 2 квітня, а потім призупинені на 90 днів.

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"Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговельним партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію з мертвої точки, то 1 серпня ви бумерангом повернетеся до рівня тарифів 2 квітня. Тому я думаю, що ми дуже швидко побачимо багато угод", - сказав очільник американського Мінфіну.

Окрім цього, Бессент заперечив, що 1 серпня - це новий термін для тарифних переговорів.

"Ми говоримо, що це відбувається саме тоді. Якщо ви хочете прискорити процес, дійте. Якщо ви хочете повернутися до старого тарифу, це ваш вибір",- сказав міністр фінансів США.

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