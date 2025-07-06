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Новини Тарифи Трампа
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США близькі до укладення ще кількох торговельних угод, - Бессент

Бессент про торговельні угоди

Найближчим часом США можуть укласти ще декілька торговельних угод до того, як 9 липня набудуть чинності підвищені мита.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент повідомив, що найближчим часом президент Дональд Трамп розішле листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не надто багато торгівлі.

У цих листах країни будуть повідомлені про те, що їм доведеться зіткнутися з більш високими ставками мит, які були встановлені 2 квітня, а потім призупинені на 90 днів.

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"Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговельним партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію з мертвої точки, то 1 серпня ви бумерангом повернетеся до рівня тарифів 2 квітня. Тому я думаю, що ми дуже швидко побачимо багато угод", - сказав очільник американського Мінфіну.

Окрім цього, Бессент заперечив, що 1 серпня - це новий термін для тарифних переговорів.

"Ми говоримо, що це відбувається саме тоді. Якщо ви хочете прискорити процес, дійте. Якщо ви хочете повернутися до старого тарифу, це ваш вибір",- сказав міністр фінансів США.

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Автор: 

мито (1122) угода (689) США (23700) Бессент Скот (51)


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Топ коментарі
+2
США близькі до укладення ще кількох торговельних угод

Висловлено так, ніби річ іде про наближення оргазму!
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06.07.2025 22:34 Відповісти
+2
Ещё пару сделок и нищим реднекам начнут больницы закрывать не только в сёлах но и в крупных городах. Ещё один патужный.
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06.07.2025 22:43 Відповісти
+2
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06.07.2025 22:53 Відповісти
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Трамп розішле країнам чорну мітку - повертають старі добрі часи
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06.07.2025 22:31 Відповісти
США близькі до укладення ще кількох торговельних угод

Висловлено так, ніби річ іде про наближення оргазму!
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06.07.2025 22:34 Відповісти
Не завадило би повідомити Острови Кука про велику і прекрасну угоду.
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06.07.2025 22:35 Відповісти
Ещё пару сделок и нищим реднекам начнут больницы закрывать не только в сёлах но и в крупных городах. Ещё один патужный.
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06.07.2025 22:43 Відповісти
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06.07.2025 22:53 Відповісти
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06.07.2025 23:19 Відповісти
,,А якщо цього не станеться, то термін буде подовжено на два тижні,, _добавив він.
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06.07.2025 23:56 Відповісти
>> ... розішле листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не надто багато торгівлі.

Острів Герд і острови Мак-Дональд.
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07.07.2025 00:10 Відповісти
"Кто про что, а вшивый про баню" .... (с)
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07.07.2025 00:24 Відповісти
 
 