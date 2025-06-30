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Новини Тарифи Трампа
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Трамп не планує продовжувати "тарифну паузу" після 9 липня, - Fox News

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру продовжувати 90-денну паузу щодо запровадження тарифів проти більшості країн після 9 липня - дати, встановленої для завершення переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, адміністрація США адресно поінформує ті держави, які не досягли домовленостей із Вашингтоном. Він підкреслив, що США оцінюють ставлення інших країн до себе при ухваленні рішень.

"Ми подивимося, як та чи інша країна ставиться до нас, чи добре вона ставиться, або ж не дуже добре. Щодо деяких країн нам байдуже, ми просто надішлемо велику кількість листів", - заявив Трамп.

Він також уточнив, що розсилання попереджень про тарифи розпочнеться "досить скоро" - ближче до завершення строку переговорів.

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Автор: 

тарифи (2071) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+4
та лано, два-три тижні точно будуть...
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30.06.2025 17:52 Відповісти
+1
Та дай ще 2 тижні, заї@ав!
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30.06.2025 17:52 Відповісти
+1
Блін, дайте діду пігулок. Нехай спочиває у бозі
Доллар і так вже втратив до Євро 12% Починаючи з його обрання
І це ще ДО цієї новини
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30.06.2025 17:54 Відповісти
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Та дай ще 2 тижні, заї@ав!
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30.06.2025 17:52 Відповісти
та лано, два-три тижні точно будуть...
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30.06.2025 17:52 Відповісти
Не буде перерви в розвалі величі США, це я сказав, тампанутий
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30.06.2025 17:52 Відповісти
Процеси, що виникають спонтанно і непередбачувано змінюються аналогічними, але іншими, називаються "Планами Трумпа"!
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30.06.2025 17:53 Відповісти
Процеси, що виникають спонтанно і непередбачувано пов'язані з поламаним сфінктером, або з кашлем.
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30.06.2025 18:03 Відповісти
Блін, дайте діду пігулок. Нехай спочиває у бозі
Доллар і так вже втратив до Євро 12% Починаючи з його обрання
І це ще ДО цієї новини
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30.06.2025 17:54 Відповісти
цікаво, чи знімуть у США років через десять комедію по мотивам президентства трампа?
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30.06.2025 17:57 Відповісти
Вполне возможно, встиле "диктатор" только тут "MAEGA Президент" подошло бы!
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30.06.2025 18:13 Відповісти
Рыжая псина получила ускорение под дупу от х-ла и принялась опять сеять хаос.
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30.06.2025 18:04 Відповісти
Впрошлый раз при введении пошлин фондовые баржи сша стремительно худели, кто покупал тот выиграл, и это оказались кореша трампа, сейчас ту же схему прокручивает?
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30.06.2025 18:05 Відповісти
Не забуваєм про духовне. "

Шановні Рабини Хабад-Любавич,

Меланія та я маємо честь надіслати наші вітання з нагоди йорцайту Любавицького Ребе, Рабина Менахема Мендела Шнеєрсона, праведного пам'яті, до хабадських шулухім та мільйонів натхненних ним людей по всій нашій країні та по всьому світу.

Як я стверджував у своїй Прокламації про День освіти та поширення знань у США, Ребе був одним з найдинамічніших та найвпливовіших єврейських лідерів ******** історії, допомагаючи відродити єврейську віру в найтемніші дні після Голокосту. Серед багатьох його досягнень, йому була вручена Золота медаль Конгресу на знак визнання його величезного впливу на нашу країну.

З плином часу, його багато благословень лише збільшилися. Його вчення були основною реформою кримінального правосуддя, як це викладено у Законі про перший крок, а хабадські рабини та рабаніти очолюють цілу низку установ - чи то релігійних, освітніх, чи соціальних - що мали величезний вплив на американське духовне життя.

Коли я відвідав Охель у річницю жахливих нападів 7 жовтня, я відчув силу та натхнення від спадщини Ребе. Коли Едан Александер був повернутий своїм ******** батькам цього року, після неймовірного випробування в руках Хамасу, вся країна відчула силу Охелю та незламний приклад Ребе. Як часто цитується в Талмуді, Ребе жив за принципом, що якщо ви рятуєте одне життя, ви рятуєте цілий світ.

Через велику силу, непохитну рішучість та багато молитов, я зобов'язуюсь відновити мир у всьому світі - принаймні на Близькому Сході, як ми були свідками минулого тижня - і викорінити весь антисемітизм, де б він не виникав. Роблячи це, ми відновимо нашу країну до її традицій величі та розпочнемо Золотий Вік для всього світу. Це, я вірю, є спадщиною Ребе.

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30.06.2025 18:21 Відповісти
Думаю, это значит ещё 2-3 недели.
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30.06.2025 18:37 Відповісти
дід розбушувався, дід потребує уваги.
от же ж, старе пердло, невже не може як нормальні, по дівках...
ні, треба перетворити світ на курник і бігати по ньому як в сраку стрелений...
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30.06.2025 19:11 Відповісти
TACO
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30.06.2025 19:16 Відповісти
 
 