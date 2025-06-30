Трамп не планує продовжувати "тарифну паузу" після 9 липня, - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру продовжувати 90-денну паузу щодо запровадження тарифів проти більшості країн після 9 липня - дати, встановленої для завершення переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, адміністрація США адресно поінформує ті держави, які не досягли домовленостей із Вашингтоном. Він підкреслив, що США оцінюють ставлення інших країн до себе при ухваленні рішень.

"Ми подивимося, як та чи інша країна ставиться до нас, чи добре вона ставиться, або ж не дуже добре. Щодо деяких країн нам байдуже, ми просто надішлемо велику кількість листів", - заявив Трамп.

Він також уточнив, що розсилання попереджень про тарифи розпочнеться "досить скоро" - ближче до завершення строку переговорів.

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