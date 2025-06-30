Трамп не планує продовжувати "тарифну паузу" після 9 липня, - Fox News
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру продовжувати 90-денну паузу щодо запровадження тарифів проти більшості країн після 9 липня - дати, встановленої для завершення переговорів.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, адміністрація США адресно поінформує ті держави, які не досягли домовленостей із Вашингтоном. Він підкреслив, що США оцінюють ставлення інших країн до себе при ухваленні рішень.
"Ми подивимося, як та чи інша країна ставиться до нас, чи добре вона ставиться, або ж не дуже добре. Щодо деяких країн нам байдуже, ми просто надішлемо велику кількість листів", - заявив Трамп.
Він також уточнив, що розсилання попереджень про тарифи розпочнеться "досить скоро" - ближче до завершення строку переговорів.
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І це ще ДО цієї новини
AEGA Президент" подошло бы!
Шановні Рабини Хабад-Любавич,
Меланія та я маємо честь надіслати наші вітання з нагоди йорцайту Любавицького Ребе, Рабина Менахема Мендела Шнеєрсона, праведного пам'яті, до хабадських шулухім та мільйонів натхненних ним людей по всій нашій країні та по всьому світу.
Як я стверджував у своїй Прокламації про День освіти та поширення знань у США, Ребе був одним з найдинамічніших та найвпливовіших єврейських лідерів ******** історії, допомагаючи відродити єврейську віру в найтемніші дні після Голокосту. Серед багатьох його досягнень, йому була вручена Золота медаль Конгресу на знак визнання його величезного впливу на нашу країну.
З плином часу, його багато благословень лише збільшилися. Його вчення були основною реформою кримінального правосуддя, як це викладено у Законі про перший крок, а хабадські рабини та рабаніти очолюють цілу низку установ - чи то релігійних, освітніх, чи соціальних - що мали величезний вплив на американське духовне життя.
Коли я відвідав Охель у річницю жахливих нападів 7 жовтня, я відчув силу та натхнення від спадщини Ребе. Коли Едан Александер був повернутий своїм ******** батькам цього року, після неймовірного випробування в руках Хамасу, вся країна відчула силу Охелю та незламний приклад Ребе. Як часто цитується в Талмуді, Ребе жив за принципом, що якщо ви рятуєте одне життя, ви рятуєте цілий світ.
Через велику силу, непохитну рішучість та багато молитов, я зобов'язуюсь відновити мир у всьому світі - принаймні на Близькому Сході, як ми були свідками минулого тижня - і викорінити весь антисемітизм, де б він не виникав. Роблячи це, ми відновимо нашу країну до її традицій величі та розпочнемо Золотий Вік для всього світу. Це, я вірю, є спадщиною Ребе.
от же ж, старе пердло, невже не може як нормальні, по дівках...
ні, треба перетворити світ на курник і бігати по ньому як в сраку стрелений...