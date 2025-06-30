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Новости Тарифы Трампа
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Трамп не планирует продлевать "тарифную паузу" после 9 июля, - Fox News

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать 90-дневную паузу по введению тарифов против большинства стран после 9 июля - даты, установленной для завершения переговоров.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, администрация США адресно проинформирует те государства, которые не достигли договоренностей с Вашингтоном. Он подчеркнул, что США оценивают отношение других стран к себе при принятии решений.

"Мы посмотрим, как та или иная страна относится к нам, хорошо ли она относится, или же не очень хорошо. Относительно некоторых стран нам безразлично, мы просто отправим большое количество писем", - заявил Трамп.

Он также уточнил, что рассылка предупреждений о тарифах начнется "довольно скоро" - ближе к завершению срока переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп снова заявил, что введет односторонние пошлины против стран "через 2 недели"

Автор: 

тарифы (1892) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+1
Та дай ще 2 тижні, заї@ав!
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30.06.2025 17:52 Ответить
+1
та лано, два-три тижні точно будуть...
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30.06.2025 17:52 Ответить
+1
Блін, дайте діду пігулок. Нехай спочиває у бозі
Доллар і так вже втратив до Євро 12% Починаючи з його обрання
І це ще ДО цієї новини
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30.06.2025 17:54 Ответить
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Та дай ще 2 тижні, заї@ав!
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30.06.2025 17:52 Ответить
та лано, два-три тижні точно будуть...
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30.06.2025 17:52 Ответить
Не буде перерви в розвалі величі США, це я сказав, тампанутий
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30.06.2025 17:52 Ответить
Процеси, що виникають спонтанно і непередбачувано змінюються аналогічними, але іншими, називаються "Планами Трумпа"!
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30.06.2025 17:53 Ответить
Процеси, що виникають спонтанно і непередбачувано пов'язані з поламаним сфінктером, або з кашлем.
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30.06.2025 18:03 Ответить
Блін, дайте діду пігулок. Нехай спочиває у бозі
Доллар і так вже втратив до Євро 12% Починаючи з його обрання
І це ще ДО цієї новини
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30.06.2025 17:54 Ответить
цікаво, чи знімуть у США років через десять комедію по мотивам президентства трампа?
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30.06.2025 17:57 Ответить
Вполне возможно, встиле "диктатор" только тут "MAEGA Президент" подошло бы!
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30.06.2025 18:13 Ответить
Рыжая псина получила ускорение под дупу от х-ла и принялась опять сеять хаос.
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30.06.2025 18:04 Ответить
Впрошлый раз при введении пошлин фондовые баржи сша стремительно худели, кто покупал тот выиграл, и это оказались кореша трампа, сейчас ту же схему прокручивает?
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30.06.2025 18:05 Ответить
Не забуваєм про духовне. "

Шановні Рабини Хабад-Любавич,

Меланія та я маємо честь надіслати наші вітання з нагоди йорцайту Любавицького Ребе, Рабина Менахема Мендела Шнеєрсона, праведного пам'яті, до хабадських шулухім та мільйонів натхненних ним людей по всій нашій країні та по всьому світу.

Як я стверджував у своїй Прокламації про День освіти та поширення знань у США, Ребе був одним з найдинамічніших та найвпливовіших єврейських лідерів ******** історії, допомагаючи відродити єврейську віру в найтемніші дні після Голокосту. Серед багатьох його досягнень, йому була вручена Золота медаль Конгресу на знак визнання його величезного впливу на нашу країну.

З плином часу, його багато благословень лише збільшилися. Його вчення були основною реформою кримінального правосуддя, як це викладено у Законі про перший крок, а хабадські рабини та рабаніти очолюють цілу низку установ - чи то релігійних, освітніх, чи соціальних - що мали величезний вплив на американське духовне життя.

Коли я відвідав Охель у річницю жахливих нападів 7 жовтня, я відчув силу та натхнення від спадщини Ребе. Коли Едан Александер був повернутий своїм ******** батькам цього року, після неймовірного випробування в руках Хамасу, вся країна відчула силу Охелю та незламний приклад Ребе. Як часто цитується в Талмуді, Ребе жив за принципом, що якщо ви рятуєте одне життя, ви рятуєте цілий світ.

Через велику силу, непохитну рішучість та багато молитов, я зобов'язуюсь відновити мир у всьому світі - принаймні на Близькому Сході, як ми були свідками минулого тижня - і викорінити весь антисемітизм, де б він не виникав. Роблячи це, ми відновимо нашу країну до її традицій величі та розпочнемо Золотий Вік для всього світу. Це, я вірю, є спадщиною Ребе.

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30.06.2025 18:21 Ответить
 
 