Трамп не планирует продлевать "тарифную паузу" после 9 июля, - Fox News
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать 90-дневную паузу по введению тарифов против большинства стран после 9 июля - даты, установленной для завершения переговоров.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, администрация США адресно проинформирует те государства, которые не достигли договоренностей с Вашингтоном. Он подчеркнул, что США оценивают отношение других стран к себе при принятии решений.
"Мы посмотрим, как та или иная страна относится к нам, хорошо ли она относится, или же не очень хорошо. Относительно некоторых стран нам безразлично, мы просто отправим большое количество писем", - заявил Трамп.
Он также уточнил, что рассылка предупреждений о тарифах начнется "довольно скоро" - ближе к завершению срока переговоров.
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І це ще ДО цієї новини
AEGA Президент" подошло бы!
Шановні Рабини Хабад-Любавич,
Меланія та я маємо честь надіслати наші вітання з нагоди йорцайту Любавицького Ребе, Рабина Менахема Мендела Шнеєрсона, праведного пам'яті, до хабадських шулухім та мільйонів натхненних ним людей по всій нашій країні та по всьому світу.
Як я стверджував у своїй Прокламації про День освіти та поширення знань у США, Ребе був одним з найдинамічніших та найвпливовіших єврейських лідерів ******** історії, допомагаючи відродити єврейську віру в найтемніші дні після Голокосту. Серед багатьох його досягнень, йому була вручена Золота медаль Конгресу на знак визнання його величезного впливу на нашу країну.
З плином часу, його багато благословень лише збільшилися. Його вчення були основною реформою кримінального правосуддя, як це викладено у Законі про перший крок, а хабадські рабини та рабаніти очолюють цілу низку установ - чи то релігійних, освітніх, чи соціальних - що мали величезний вплив на американське духовне життя.
Коли я відвідав Охель у річницю жахливих нападів 7 жовтня, я відчув силу та натхнення від спадщини Ребе. Коли Едан Александер був повернутий своїм ******** батькам цього року, після неймовірного випробування в руках Хамасу, вся країна відчула силу Охелю та незламний приклад Ребе. Як часто цитується в Талмуді, Ребе жив за принципом, що якщо ви рятуєте одне життя, ви рятуєте цілий світ.
Через велику силу, непохитну рішучість та багато молитов, я зобов'язуюсь відновити мир у всьому світі - принаймні на Близькому Сході, як ми були свідками минулого тижня - і викорінити весь антисемітизм, де б він не виникав. Роблячи це, ми відновимо нашу країну до її традицій величі та розпочнемо Золотий Вік для всього світу. Це, я вірю, є спадщиною Ребе.