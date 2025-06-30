Трамп не планирует продлевать "тарифную паузу" после 9 июля, - Fox News

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать 90-дневную паузу по введению тарифов против большинства стран после 9 июля - даты, установленной для завершения переговоров.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, администрация США адресно проинформирует те государства, которые не достигли договоренностей с Вашингтоном. Он подчеркнул, что США оценивают отношение других стран к себе при принятии решений.

"Мы посмотрим, как та или иная страна относится к нам, хорошо ли она относится, или же не очень хорошо. Относительно некоторых стран нам безразлично, мы просто отправим большое количество писем", - заявил Трамп.

Он также уточнил, что рассылка предупреждений о тарифах начнется "довольно скоро" - ближе к завершению срока переговоров.

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