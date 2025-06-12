Трамп снова заявил, что введет односторонние пошлины против стран "через 2 недели"

Президент Дональд Трамп планирует направить письма торговым партнерам в течение ближайших одной-двух недель, в которых установит односторонние таможенные ставки. Это произойдет перед истечением срока 9 июля, когда будут снова введены более высокие пошлины для других стран.

Об этом пишет агенство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Мы направим письма странам примерно через полторы-две недели, чтобы сообщить им об условиях соглашения. В определенный момент мы просто разошлем письма. И я думаю, вы понимаете, что, говоря, что это соглашение, вы должны его или принять или отказаться", - сказал Трамп журналистам в среду.

На вопрос, продлит ли он дедлайн для стран, которые еще не заключили торговые соглашения с его администрацией до вступления в силу высших пошлин, Трамп ответил, что будет открыт для этого.

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"Но я не думаю, что у нас возникнет такая необходимость", - добавил он.

Издание добавляет, что сейчас непонятно, выполнит ли Трамп свое обещание, потому что он часто устанавливает двухнедельные сроки для действий, но они выполняются позже или вообще не выполняются.

16 мая американский президент заявил, что установит тарифные ставки для торговых партнеров США "в течение следующих двух-трех недель".

Сначала Трамп предполагал, что будет вести переговоры с каждым партнером отдельно, но впоследствии отказался от этой идеи, признав, что это невозможно, и предоставил приоритет переговорам с некоторыми ключевыми экономическими партнерами.

Команда Трампа работает над заключением двусторонних соглашений с Индией, Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом.

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Напомним, ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.

Впоследствии Апелляционный суд разрешил Трампу продолжать его таможенную политику.