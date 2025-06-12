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Новости Торговые войны Трампа Тарифы Трампа
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Трамп снова заявил, что введет односторонние пошлины против стран "через 2 недели"

Трамп анонсировал односторонние торговые условия для партнеров

Президент Дональд Трамп планирует направить письма торговым партнерам в течение ближайших одной-двух недель, в которых установит односторонние таможенные ставки. Это произойдет перед истечением срока 9 июля, когда будут снова введены более высокие пошлины для других стран.

Об этом пишет агенство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Мы направим письма странам примерно через полторы-две недели, чтобы сообщить им об условиях соглашения. В определенный момент мы просто разошлем письма. И я думаю, вы понимаете, что, говоря, что это соглашение, вы должны его или принять или отказаться", - сказал Трамп журналистам в среду.

На вопрос, продлит ли он дедлайн для стран, которые еще не заключили торговые соглашения с его администрацией до вступления в силу высших пошлин, Трамп ответил, что будет открыт для этого.

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"Но я не думаю, что у нас возникнет такая необходимость", - добавил он.

Издание добавляет, что сейчас непонятно, выполнит ли Трамп свое обещание, потому что он часто устанавливает двухнедельные сроки для действий, но они выполняются позже или вообще не выполняются.

16 мая американский президент заявил, что установит тарифные ставки для торговых партнеров США "в течение следующих двух-трех недель".

Сначала Трамп предполагал, что будет вести переговоры с каждым партнером отдельно, но впоследствии отказался от этой идеи, признав, что это невозможно, и предоставил приоритет переговорам с некоторыми ключевыми экономическими партнерами.

Команда Трампа работает над заключением двусторонних соглашений с Индией, Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом.

Также читайте: Суд разрешил США защищаться от других стран тарифами, - Трамп

Напомним, ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.

Впоследствии Апелляционный суд разрешил Трампу продолжать его таможенную политику.

Автор: 

пошлина (495) США (27182) Трамп Дональд (5690)


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Топ комментарии
+9
невже арєстовічъ отримав посаду радника??
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12.06.2025 15:51 Ответить
+4
На цій істоті вже давно треба ставити хрест.
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12.06.2025 15:57 Ответить
+3
не трамп а курча тако.
бо курча тако може різко передумати і це нормально.
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12.06.2025 15:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
невже арєстовічъ отримав посаду радника??
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12.06.2025 15:51 Ответить
Треба люсі було запатентувати авторське право на вислів: "два-три тижні".
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12.06.2025 16:08 Ответить
він давно вже з цього безбідно існує, не дивлячись на закриття нових каналів на ютубі.
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12.06.2025 16:14 Ответить
Підсів на мита - може шось і обломиться
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12.06.2025 15:52 Ответить
не обломиться, а обломають
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12.06.2025 16:04 Ответить
повна деменція !!!!!

саме сьогодні минули "два тижні" побачити чи водить рашка його за ніс

.
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12.06.2025 15:53 Ответить
То не деменція. Він промто не здатний дивитися вперед далі, ніж на два тижні. І навіть це було б не погано, але проблеми з концентрацією уваги він просто не знає, коли саме почалися ці "два тижні".
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12.06.2025 16:22 Ответить
Пока одни не хотят обидеть рыжмака и кивают гривой, он им раздает направо и налево, а вот с теми кто посылает дебила, он абсолютно ничего не делает, он покорно опускает свою гриву и уходит в стойло!
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12.06.2025 15:54 Ответить
хто підкаже?
як англійською, смішно обіграти прізвисько "два тижні"?
рудий "два тижні".
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12.06.2025 15:54 Ответить
і ще одне "если бы я тогда был президентом.." ))))
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12.06.2025 15:58 Ответить
Donald "Two Weeks" Trump, The Two Weeks President, Mr. Two Weeks - Still Counting, Trump Fortnight Edition, The Emperor of Extensions
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12.06.2025 16:03 Ответить
t[w]oo weak 😃
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12.06.2025 16:04 Ответить
suck two dick
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12.06.2025 16:21 Ответить
не трамп а курча тако.
бо курча тако може різко передумати і це нормально.
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12.06.2025 15:54 Ответить
Я потім опять передумати🤪 взагалі то він цілком послідовний, а ця метушня це цирк для ідіотів, які більше тижня нічого не пам'ятають.
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12.06.2025 16:59 Ответить
Поки були шанси отримати спільну відповідь від ЕС, Китаю та іших борзометр трохи прикрутив. Тепер, з Китаєм так порішав, можна залу'патися далі...
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12.06.2025 15:55 Ответить
"..Уберите психического!"
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12.06.2025 15:57 Ответить
з якої дати починати відлік??бо старий рудий блазен як один персонаж комедії ,,10 секунд-перезавантаження,, одразу забуває про старт акції з роздачі санкцій
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12.06.2025 15:57 Ответить
На цій істоті вже давно треба ставити хрест.
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12.06.2025 15:57 Ответить
Но пасаран !
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12.06.2025 15:58 Ответить
Нет покоя ***..тым.
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12.06.2025 15:58 Ответить
Випускайте Джона Бута.
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12.06.2025 15:59 Ответить
Ніззя ж так потужно, може через три?
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12.06.2025 16:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/12/7516826/ Келлог розповів, як у розмові з Трампом порівняв Зеленського із Лінкольном
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12.06.2025 16:02 Ответить
може його простіше обнулити цього рижого придурка?
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12.06.2025 16:02 Ответить
Шо, опять?!🤡😂🥳🤣🤪
Це ж, було вже?!?!🤡🥳🤪
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12.06.2025 16:02 Ответить
Як казав класик: «Це ж було вже!…» (Л.Д.Кучма)
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12.06.2025 16:06 Ответить
Дедушка власть в Белом Доме нашел
Крутит таможней он ночью и днем
Дернет тарифы и смотрит в окно
Дедушка старый, ему все равно.
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12.06.2025 16:07 Ответить
Та це падло трясе біржі і заробляє бабло.
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12.06.2025 16:08 Ответить
трампу пора видавати рімейк книги "art of deal". У редакції 2025 року:

1. завжди називай дедлайни. Обіцяй щось "через 2 тижня"

2. завжди кажи, що відбувається неймовірний прогрес, і лишились лічені дні.

3. навіть коли обісрався всюди (в Газі, в Ізраїлі-Ірані, в Україні з парашею), згадай пункт 1 про 2 тижні

4. Що б не сталось, винен Байден і Обама. Динозаври вимерли? Всі питання до Байдена. Якби я був президентом, динозаври б досі існували і торгували зі США.
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12.06.2025 16:09 Ответить
З метеоритом треба було сісти за стіл переговорів
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12.06.2025 16:14 Ответить
Йшов юбілейний 200-й тиждень попереджень Москві про введення санкцій. До закінчення президентських повноважень Трампа залишились вже дні. Але він наполегливий та цілеспрямований. Дочекається вже до останнього дня.
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12.06.2025 16:11 Ответить
Слухай,так і каденція закінчиться,а в тебе все ще через 2 неділі.Тобі чи пороблено,як патефон заїло 2 неділі,2 неділі...
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12.06.2025 16:20 Ответить
не зупиняйся
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12.06.2025 16:26 Ответить
Таке враження,що коли він програв бідону на виборах у нього з'їхав дах
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12.06.2025 16:28 Ответить
короче: дайте йомк ще два тижні!
Добре, хоч не просить "ще сто днів". Скоріш за все - у нього інший клоунський прикид.
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12.06.2025 16:33 Ответить
дивись шоб тобі в жопу щось не ввели ,
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12.06.2025 16:46 Ответить
Він просто більше двох тижнів нічого не пам'ятає🤪
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12.06.2025 16:54 Ответить
 
 