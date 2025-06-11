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Суд разрешил США защищаться от других стран тарифами, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральный апелляционный суд разрешил использовать пошлины "для защиты от других стран".
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут использовать тарифы для защиты от других стран. Большая и важная победа для США", - сказал он.
Напомним, ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.
Впоследствии Апелляционный суд разрешил Трампу продолжать его таможенную политику.
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Тільки це повинно бути не лише прихотями президента, але і більш широко підкріплено конгрес / сенат, та враховувати всі попередні нормативні акти та закони!