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Новости Тарифы Трампа
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Суд разрешил США защищаться от других стран тарифами, - Трамп

США смогут защищаться от других стран таможенными пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральный апелляционный суд разрешил использовать пошлины "для защиты от других стран".

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут использовать тарифы для защиты от других стран. Большая и важная победа для США", - сказал он.

Напомним, ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.

Впоследствии Апелляционный суд разрешил Трампу продолжать его таможенную политику.

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США смогут защищаться от других стран таможенными пошлинами

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пошлина (494) США (27174) тарифы (1890) Трамп Дональд (5682)


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США, можливо, і можуть так захищатися.
Тільки це повинно бути не лише прихотями президента, але і більш широко підкріплено конгрес / сенат, та враховувати всі попередні нормативні акти та закони!
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11.06.2025 14:14 Ответить
Цікаво, що до вступу Трампа на посаду президента Штатам ні від кого не потрібно було захищатися, на них ніхто не нападав, нвхто не зашрожував і не атакував. 😊 Навпаки - всі країни світу ставились до наддержави з повагою і навіть острахом і тим паче ніхто не дозволяв собі якихось недружніх випадів у бік США. Трамп США опустив? 🤔
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11.06.2025 14:14 Ответить
ну, тут у майбутньому вчоні будуть сперечатись - або опустив, або сам за 100 днів так піднявся над державою, що вона за ним не встигла, і залишилась десь лежати в його лайні.
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11.06.2025 14:35 Ответить
От дурбецело.
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11.06.2025 14:18 Ответить
Трамп нівчому не винний - Суд йому дозволив...
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11.06.2025 14:19 Ответить
Суди якісь - різнокольорові
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11.06.2025 14:23 Ответить
ну правильно, хай безробітні хоч почнуть нарешті робити кросівки та червоні бейсболки.
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11.06.2025 14:31 Ответить
Американські суди ніколи раніше не підкорялись владі, але настав момент, коли демократія перетворилась у диктатуру трампа. Суди вже під ним, а це - кінець славнозвісний американській Феміді.
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11.06.2025 14:36 Ответить
 
 