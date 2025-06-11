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Новини Тарифи Трампа
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Суд дозволив США захищатися від інших країн тарифами, - Трамп

США зможуть захищатися від інших країн митами

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Федеральний апеляційний суд щойно постановив, що Сполучені Штати можуть використовувати тарифи для захисту від інших країн. Велика й важлива перемога для США", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.

Згодом Апеляційний суд дозволив Трампу продовжувати його митну політику.

Читайте: США хочуть виробляти не футболки та кросівки, а танки та кораблі, - Трамп

США зможуть захищатися від інших країн митами

Автор: 

мито (1112) США (23437) тарифи (2060) Трамп Дональд (6138)


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Топ коментарі
+4
Цікаво, що до вступу Трампа на посаду президента Штатам ні від кого не потрібно було захищатися, на них ніхто не нападав, нвхто не зашрожував і не атакував. 😊 Навпаки - всі країни світу ставились до наддержави з повагою і навіть острахом і тим паче ніхто не дозволяв собі якихось недружніх випадів у бік США. Трамп США опустив? 🤔
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11.06.2025 14:14 Відповісти
+2
Трамп нівчому не винний - Суд йому дозволив...
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11.06.2025 14:19 Відповісти
+2
Американські суди ніколи раніше не підкорялись владі, але настав момент, коли демократія перетворилась у диктатуру трампа. Суди вже під ним, а це - кінець славнозвісний американській Феміді.
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11.06.2025 14:36 Відповісти
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США, можливо, і можуть так захищатися.
Тільки це повинно бути не лише прихотями президента, але і більш широко підкріплено конгрес / сенат, та враховувати всі попередні нормативні акти та закони!
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11.06.2025 14:14 Відповісти
Цікаво, що до вступу Трампа на посаду президента Штатам ні від кого не потрібно було захищатися, на них ніхто не нападав, нвхто не зашрожував і не атакував. 😊 Навпаки - всі країни світу ставились до наддержави з повагою і навіть острахом і тим паче ніхто не дозволяв собі якихось недружніх випадів у бік США. Трамп США опустив? 🤔
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11.06.2025 14:14 Відповісти
ну, тут у майбутньому вчоні будуть сперечатись - або опустив, або сам за 100 днів так піднявся над державою, що вона за ним не встигла, і залишилась десь лежати в його лайні.
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11.06.2025 14:35 Відповісти
Сейчас байден мог бы потролить трумпа в его манере, "если бы Харисс выиграла выборы, ни каких торговых войн и не было бы, а в Калифорнии не было бы протестов, но при трампе и его администрации все это есть"!!
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11.06.2025 14:40 Відповісти
вони зараз обидва у такому віці, коли думають не про тролінг, а про те, як не впасти на сходах.
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11.06.2025 14:47 Відповісти
От дурбецело.
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11.06.2025 14:18 Відповісти
Трамп нівчому не винний - Суд йому дозволив...
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11.06.2025 14:19 Відповісти
Суди якісь - різнокольорові
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11.06.2025 14:23 Відповісти
ну правильно, хай безробітні хоч почнуть нарешті робити кросівки та червоні бейсболки.
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11.06.2025 14:31 Відповісти
Американські суди ніколи раніше не підкорялись владі, але настав момент, коли демократія перетворилась у диктатуру трампа. Суди вже під ним, а це - кінець славнозвісний американській Феміді.
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11.06.2025 14:36 Відповісти
О! Ну тепер США заживе! "Гуляй рваніна! Трєпєщі Канада!"
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11.06.2025 14:43 Відповісти
Єдине, від чого Штати мають захищатись, це трампізм та його недоумкуваті послідовники.
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11.06.2025 14:48 Відповісти
А як там инші країни? Можуть чи не можуть захищатися від США? Суд нічого не сказав?
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11.06.2025 15:18 Відповісти
 
 