Суд дозволив США захищатися від інших країн тарифами, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Федеральний апеляційний суд щойно постановив, що Сполучені Штати можуть використовувати тарифи для захисту від інших країн. Велика й важлива перемога для США", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.

Згодом Апеляційний суд дозволив Трампу продовжувати його митну політику.

Читайте: США хочуть виробляти не футболки та кросівки, а танки та кораблі, - Трамп