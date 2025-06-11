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Суд дозволив США захищатися від інших країн тарифами, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Федеральний апеляційний суд щойно постановив, що Сполучені Штати можуть використовувати тарифи для захисту від інших країн. Велика й важлива перемога для США", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.
Згодом Апеляційний суд дозволив Трампу продовжувати його митну політику.
Топ коментарі
+4 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар11.06.2025 14:14 Відповісти Посилання
+2 saimansay
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+2 Izira
показати весь коментар11.06.2025 14:36 Відповісти Посилання
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