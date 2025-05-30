УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5690 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи Трампа
571 11

Апеляційний суд дозволив Трампу продовжувати його митну політику

трамп

Апеляційний суд дозволив президенту США Дональду Трампу продовжувати стягувати мита відповідно до закону про надзвичайні повноваження, принаймні наразі.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Це рішення ухвалено на тлі оскарження адміністрацією Трампа судового наказу про скасування ключового елементу його економічної політики, що передбачав запровадження тарифів у рамках надзвичайних повноважень глави держави.

Раніше Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.

Читайте: Трамп розчарований діями Путіна, - Держдеп

Автор: 

мито (1101) Трамп Дональд (6043)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Падіння ВВП -0.2% за перший квартал проти +2.4 минулого року. ДАвай донні - показуй зробимо їх разом по американськи
показати весь коментар
30.05.2025 01:06
+3
Продажність посадових осіб, за долари і посади, знищить міжнародний авторитет США! !
показати весь коментар
30.05.2025 01:08
+3
Давай донні не зупиняйся ти можеш зробити їх разом .
показати весь коментар
30.05.2025 01:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Падіння ВВП -0.2% за перший квартал проти +2.4 минулого року. ДАвай донні - показуй зробимо їх разом по американськи
показати весь коментар
30.05.2025 01:06 Відповісти
Падіння було за рахунок росту імпорту з Китаю через тарифи, у другому кварталі буде "перемога"
показати весь коментар
30.05.2025 01:44 Відповісти
Продажність посадових осіб, за долари і посади, знищить міжнародний авторитет США! !
показати весь коментар
30.05.2025 01:08 Відповісти
Давай донні не зупиняйся ти можеш зробити їх разом .
показати весь коментар
30.05.2025 01:08 Відповісти
Трамп разбушевался! А вообще он просто разваливает экономику США по приказу кремля. За это его путин наградит Орденом Красного Знамени и другими наградами.
показати весь коментар
30.05.2025 01:12 Відповісти
Прізвище судді часом не Волков?
показати весь коментар
30.05.2025 01:14 Відповісти
Довбаний бардак.
показати весь коментар
30.05.2025 01:14 Відповісти
Юрісти бавляться, тра ж якось гроші заробляти!
показати весь коментар
30.05.2025 01:15 Відповісти
Або Апеляційний суд США знаходиться в Печерському районі Києва, або всі судді Печерського суду повним складом перейшли до Апеляційного суду США. Інакшого пояснення просто не існує
показати весь коментар
30.05.2025 01:24 Відповісти
"Двадцять доларів - завжди двадцять доларів" (с)
показати весь коментар
30.05.2025 01:31 Відповісти
Невже і в США, портновські суддівські ошиваються, як в Україні??
показати весь коментар
30.05.2025 01:41 Відповісти
 
 