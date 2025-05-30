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Апеляційний суд дозволив Трампу продовжувати його митну політику
Апеляційний суд дозволив президенту США Дональду Трампу продовжувати стягувати мита відповідно до закону про надзвичайні повноваження, принаймні наразі.
Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Це рішення ухвалено на тлі оскарження адміністрацією Трампа судового наказу про скасування ключового елементу його економічної політики, що передбачав запровадження тарифів у рамках надзвичайних повноважень глави держави.
Раніше Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.
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