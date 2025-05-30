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Новости Тарифы Трампа
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Апелляционный суд разрешил Трампу продолжать его таможенную политику

трамп

Апелляционный суд разрешил президенту США Дональду Трампу продолжать взимать пошлины в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях, по крайней мере, пока.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Это решение принято на фоне обжалования администрацией Трампа судебного приказа об отмене ключевого элемента его экономической политики, предусматривавшего введение тарифов в рамках чрезвычайных полномочий главы государства.

Ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС во многом "хуже" Китая, - Трамп

Автор: 

пошлина (490) Трамп Дональд (5602)


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Топ комментарии
+16
Падіння ВВП -0.2% за перший квартал проти +2.4 минулого року. ДАвай донні - показуй зробимо їх разом по американськи
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30.05.2025 01:06
+10
Продажність посадових осіб, за долари і посади, знищить міжнародний авторитет США! !
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30.05.2025 01:08
+10
Давай донні не зупиняйся ти можеш зробити їх разом .
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30.05.2025 01:08
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Падіння ВВП -0.2% за перший квартал проти +2.4 минулого року. ДАвай донні - показуй зробимо їх разом по американськи
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30.05.2025 01:06 Ответить
Падіння було за рахунок росту імпорту з Китаю через тарифи, у другому кварталі буде "перемога"
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30.05.2025 01:44 Ответить
Продажність посадових осіб, за долари і посади, знищить міжнародний авторитет США! !
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30.05.2025 01:08 Ответить
Давай донні не зупиняйся ти можеш зробити їх разом .
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30.05.2025 01:08 Ответить
Прізвище судді часом не Волков?
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30.05.2025 01:14 Ответить
...Вольф!
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30.05.2025 06:27 Ответить
Портнов
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30.05.2025 06:32 Ответить
вже поховали
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30.05.2025 08:44 Ответить
I. C. Зварич
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30.05.2025 08:57 Ответить
Довбаний бардак.
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30.05.2025 01:14 Ответить
немає там бардаку. все за правилами. апеляційний суд ще нічого не вирішив. він просто скасував заборону нижчого суду на час розгляду справи в себе. сторони повинні подавати докази наново для розгляду. наша пісня гарна й нова починаймо її знову.
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30.05.2025 08:51 Ответить
Юрісти бавляться, тра ж якось гроші заробляти!
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30.05.2025 01:15 Ответить
"Двадцять доларів - завжди двадцять доларів" (с)
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30.05.2025 01:31 Ответить
Невже і в США, портновські суддівські ошиваються, як в Україні??
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30.05.2025 01:41 Ответить
Так, передсмертні конвульсії президента TACO.
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30.05.2025 02:30 Ответить
Що таке ТАСО
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30.05.2025 05:32 Ответить
TACO - Trump always chickens out (Трамп завжди здає назад) про митні війни американського президента.
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30.05.2025 08:47 Ответить
Розташований на Манхеттені суд також заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження щодо регулювання торгівлі з іншими країнами, і це не може бути скасовано президентськими повноваженнями щодо захисту економіки.

Але Конгрес - мовчить.
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30.05.2025 06:52 Ответить
Эти пошлины лягут не на поставщиков а на кошельки простых американцев.
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30.05.2025 07:35 Ответить
світовий дурдом продовжується.. Омерика Трумпа вжЕ стала великою знову..
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30.05.2025 07:48 Ответить
А ти, ж, напевно, з Камянця віщуєш, сам на барикадах?
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30.05.2025 08:07 Ответить
А всі чомусь ввіжають що це в нас суди портновські. А в Америці чиї? І звісно, коррупція це теж чисто наш вінахід. Та ми порівнянно з ними діти малі.
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30.05.2025 08:05 Ответить

За договорняк
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30.05.2025 08:25 Ответить
апеляційний суд ще нічого не вирішив. він просто скасував заборону нижчого суду на час розгляду справи в себе. сторони повинні подавати докази наново для розгляду. наша пісня гарна й нова починаймо її знову.
показать весь комментарий
30.05.2025 08:50 Ответить
 
 