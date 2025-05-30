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Апелляционный суд разрешил Трампу продолжать его таможенную политику
Апелляционный суд разрешил президенту США Дональду Трампу продолжать взимать пошлины в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях, по крайней мере, пока.
Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Это решение принято на фоне обжалования администрацией Трампа судебного приказа об отмене ключевого элемента его экономической политики, предусматривавшего введение тарифов в рамках чрезвычайных полномочий главы государства.
Ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.
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+16 Михайло Иляш
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Але Конгрес - мовчить.
За договорняк