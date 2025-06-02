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Новости Тарифы Трампа Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
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США ждет экономический крах в случае отмены введенных пошлин, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может произойти экономическое разорение Штатов, если суды начнут отменять введенные им пошлины против других стран.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по пошлинам, что не является ожидаемым, это позволит другим странам удерживать нашу страну в заложниках с помощью своих антиамериканских тарифов, которые они будут использовать против нас.

Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки!" - считает глава Белого дома.

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Трамп

Автор: 

пошлина (492) США (27094) Трамп Дональд (5622)


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Топ комментарии
+35
Хмммм...
А хтось пам'ятає, як існували США без Трампа?
Не розумію, як це могло відбуватися. 😁
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02.06.2025 00:02
+15
Вже готує відмазку. Типу, я хотів, але мені не дали зробити. Щоправда, за свій другий термін він вже відстрелиі державі і ноги, і яйця (і в прямому, і в переносному сенсі)
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02.06.2025 00:05
+13
Трамп класичний довбай'об.
У нього відсутнє поняття причина наслідок. Це типу як купуєш товар - платиш гроші. Перше тобі подобається, друге не дуже. От Трампуша і вирішив - перше лишить а друге похєрить, - але щось пішло не так...
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02.06.2025 00:07
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Хмммм...
А хтось пам'ятає, як існували США без Трампа?
Не розумію, як це могло відбуватися. 😁
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02.06.2025 00:02 Ответить
Таке навіть важко уявити...але ми ще маємо можливість побачити як США перестануть існувати з трампом "за кермом"
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02.06.2025 00:35 Ответить
Запахло смаженим
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02.06.2025 00:03 Ответить
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02.06.2025 00:05 Ответить
Вже готує відмазку. Типу, я хотів, але мені не дали зробити. Щоправда, за свій другий термін він вже відстрелиі державі і ноги, і яйця (і в прямому, і в переносному сенсі)
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02.06.2025 00:05 Ответить
Дайтє єму сельодкі
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02.06.2025 01:21 Ответить
Трамп класичний довбай'об.
У нього відсутнє поняття причина наслідок. Це типу як купуєш товар - платиш гроші. Перше тобі подобається, друге не дуже. От Трампуша і вирішив - перше лишить а друге похєрить, - але щось пішло не так...
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02.06.2025 00:07 Ответить
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02.06.2025 00:07 Ответить
Оце докерувалося дебіляка. За три місяці просрало те що сша наробляли 100 років
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02.06.2025 00:07 Ответить
Як штати вижили без економічного краху останні чотири роки?
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02.06.2025 00:07 Ответить
Так ему уже не подают документы в письменном виде.
теперь мультики крутят.
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02.06.2025 00:11 Ответить
паперові подають, але у вигляді кольорових коміксів. За цей канал зв'язку трампа з реальністю відповідає наталі харп.
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02.06.2025 01:56 Ответить
Отдайте его психиатрам.
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02.06.2025 00:14 Ответить
Тут без застосування спецметодів ізоляції від суспільства не обійтись
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02.06.2025 00:36 Ответить
"Киньте його у вулик!" (c) 😂
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02.06.2025 01:17 Ответить
З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ)))) ОТО КРЕТИН
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02.06.2025 00:14 Ответить
Кретини це ще і його виборці. Про трампа було відомо все в умовах відкритості СМІ, але довбні не користуються інформацією, вони її споживають
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02.06.2025 00:37 Ответить
Сказочный *******
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02.06.2025 00:14 Ответить
Ну что ж ты фраер сдал назад...
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02.06.2025 00:15 Ответить
Як без цього підкуйловника сша їснували🤪
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02.06.2025 00:22 Ответить
піндоси ще не в курсі, але ВОНИ ВЖЕ ОБВАЛИЛИСЬ!
борг в 36 трлн. баксів (який планують підняти до 40! трлн. баксів за час чергового терміну цього старого пердуна) ніколи не було виплачено і це вже дорівнює КРАХУ!
просто мозки піндосів заплили жиром і до них повільно доходять сигнали реальності....

ці його імпотентні потуги у виді мит не покривають навіть і половини поточного щорічного дефіциту бюджету! не говорячи вже про все тіло кредиту в 36 трлн. баксів....
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02.06.2025 00:24 Ответить
Ти без проблем виплатиш борги якщо вони номіновані в валюті, яку ти і сам друкуєш... єдине що відтак вона втратить свою цінність це очевидно, але для США це вповні допустимо.
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02.06.2025 00:27 Ответить
так, валюта втратить свою цінність і більше бажаючих позичити чи взяти позику в цій валюті на міжнародному ринку боргу вже не залишиться! і це для існування долара, як валюти світового резерву є абсолютно НЕДОПУСТИМО! саме тому золото і навіть біткойн ставлять історичну вершину за вершиною останній рік.
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02.06.2025 01:21 Ответить
Якщо США залишать тарифи ніхто не купуватиме їх облігації, тоді ФРС прийдеться друкувати нічим не забезпечене бабло, щоб фінансувати дефіцит бюджету, а це приведе до знецінення долара на десятки процентів в рік...
Також є інша думка щодо тарифів.
Багато підприємців з США також вимагають від адміністрації разі введення тарифів гарантувати, що тарифи будуть збережені принаймні на 5-10 років, бо інакше вони не відкриватимуть виробництва в США, так як можливе зняття тарифів повністю спалить їх інвестиції в США.
Як поступить Трамп хто зна, але очевидно для долара перспективи вкрай негативні.
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02.06.2025 00:24 Ответить
Щоб не писати про наш успіх рішив дурня ліпити і писати про квадратне і холодне.
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02.06.2025 00:24 Ответить
Він навіть забув нанести штучну засмагу на руки зі страху 😂
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02.06.2025 00:32 Ответить
то нехай ***** "визовёт на соціалістічєскоє сорєвнованіє" ))
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02.06.2025 00:32 Ответить
США чекає економічний крах у будь-якому разі!
Тільки тут ще світова економіка раптово впаде.
Але, якщо США будуть розплачуватися своєю власністю, то все буде відбуватися спокійніше, по економічним законам.
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02.06.2025 00:34 Ответить
Буде така собі "Теслівська республіка", накшталт "Бананової республіки"!
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02.06.2025 00:37 Ответить
Дійшло йому те, що воно наробило..🤣🤣🤣🤣
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02.06.2025 00:37 Ответить
агент кремля трамп разваливает экономику США. Эй, янки, просыпайтесь! Идите шатать Белый Дом!
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02.06.2025 00:56 Ответить
кончений *****
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02.06.2025 01:04 Ответить
Як завжди залякує, щоб виправдати власну дурість.

До речі, цей ідіот обіцяв знизити ціни на споживчі товари завдяки програмі "Бурити, бурити, бурити!". Ну і де вона? Де покращення добробуту вже сьогодні?
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02.06.2025 01:04 Ответить
він і Україні обіцяв зброю дати, якщо раша не піде на перемовини! і де воно? обс*лося і сказало, що виходить з перемовин
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02.06.2025 01:57 Ответить
Їздило десь по (передвиборчі) конференціям з обіцянками легалізації криптовалют ( це ж і Маска цікавить , пам'ятаемо його хайпи криптогівна і продажі Тесли за біткоїн ) А Трампу дуже підходить вислів - "як стати мільйонером маючи 1 мільярд "!
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02.06.2025 01:22 Ответить
тойота, ніссан, хонда на американському ринку мінус.
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02.06.2025 01:49 Ответить
единственный минус, что Канада тоже свалится в рецессию.
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02.06.2025 02:09 Ответить
думаю у США проблема дещо інша і посерьйозніше - це некомпетентні імбецили і олігофрени на ключових посадах в білому домі, котрих придурок трамп призначав судячи з усього по критеріям особистих симпатій по зовнішньості, типу: "це урод якийсь некрасивий - з ним неможливо буде працювати" "приведіть мені декількох посимпатичніше в червоних кепочках, я пообираю"
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02.06.2025 03:36 Ответить
А про втрату Росією стратегічної авіації - мовчить як риба. Видно, шістки свої рахує.
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02.06.2025 05:02 Ответить
Многа букаф. Все простіше - США чекає економічний крах!
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02.06.2025 05:30 Ответить
От як воно дожило до своїх років без мозоку?
Ненасцяло у дитинстві у розетку, не втопилося у калюжі, ненаїлося якихось отруйних жабів?...
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02.06.2025 07:09 Ответить
Совершенно верно,перекос торгового баланса это беда американской экономики.
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02.06.2025 07:23 Ответить
"Если вы хотите гарантированно провалить дело - поручите его Трампу !
Катастрофический результат превзойдёт все ваши ожидания!"

Джей Ди Вэнс, в девичестве - Джеймс Дональд Боумен
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02.06.2025 08:38 Ответить
 
 