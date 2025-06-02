США ждет экономический крах в случае отмены введенных пошлин, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что может произойти экономическое разорение Штатов, если суды начнут отменять введенные им пошлины против других стран.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по пошлинам, что не является ожидаемым, это позволит другим странам удерживать нашу страну в заложниках с помощью своих антиамериканских тарифов, которые они будут использовать против нас.
Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки!" - считает глава Белого дома.
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А хтось пам'ятає, як існували США без Трампа?
Не розумію, як це могло відбуватися. 😁
У нього відсутнє поняття причина наслідок. Це типу як купуєш товар - платиш гроші. Перше тобі подобається, друге не дуже. От Трампуша і вирішив - перше лишить а друге похєрить, - але щось пішло не так...
теперь мультики крутят.
борг в 36 трлн. баксів (який планують підняти до 40! трлн. баксів за час чергового терміну цього старого пердуна) ніколи не було виплачено і це вже дорівнює КРАХУ!
просто мозки піндосів заплили жиром і до них повільно доходять сигнали реальності....
ці його імпотентні потуги у виді мит не покривають навіть і половини поточного щорічного дефіциту бюджету! не говорячи вже про все тіло кредиту в 36 трлн. баксів....
Також є інша думка щодо тарифів.
Багато підприємців з США також вимагають від адміністрації разі введення тарифів гарантувати, що тарифи будуть збережені принаймні на 5-10 років, бо інакше вони не відкриватимуть виробництва в США, так як можливе зняття тарифів повністю спалить їх інвестиції в США.
Як поступить Трамп хто зна, але очевидно для долара перспективи вкрай негативні.
Тільки тут ще світова економіка раптово впаде.
Але, якщо США будуть розплачуватися своєю власністю, то все буде відбуватися спокійніше, по економічним законам.
До речі, цей ідіот обіцяв знизити ціни на споживчі товари завдяки програмі "Бурити, бурити, бурити!". Ну і де вона? Де покращення добробуту вже сьогодні?
Ненасцяло у дитинстві у розетку, не втопилося у калюжі, ненаїлося якихось отруйних жабів?...
Катастрофический результат превзойдёт все ваши ожидания!"
Джей Ди Вэнс, в девичестве - Джеймс Дональд Боумен