США ждет экономический крах в случае отмены введенных пошлин, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может произойти экономическое разорение Штатов, если суды начнут отменять введенные им пошлины против других стран.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Если суды каким-то образом вынесут решение против нас по пошлинам, что не является ожидаемым, это позволит другим странам удерживать нашу страну в заложниках с помощью своих антиамериканских тарифов, которые они будут использовать против нас.

Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки!" - считает глава Белого дома.

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