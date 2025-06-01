США чекає економічний крах у разі скасування запроваджених мит, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відбутися економічне розорення Штатів, якщо суди почнуть скасовувати введені ним мита проти інших країн.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо мит, що не є очікуваним, це дозволить іншим країнам утримувати нашу країну в заручниках за допомогою своїх антиамериканських тарифів, які вони будуть використовувати проти нас.

Це означатиме економічний крах Сполучених Штатів Америки!" - вважає глава Білого дому.

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