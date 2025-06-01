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Новини Тарифи Трампа Вплив мит Трампа на світову торгівлю
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США чекає економічний крах у разі скасування запроваджених мит, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відбутися економічне розорення Штатів, якщо суди почнуть скасовувати введені ним мита проти інших країн. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо мит, що не є очікуваним, це дозволить іншим країнам утримувати нашу країну в заручниках за допомогою своїх антиамериканських тарифів, які вони будуть використовувати проти нас.

Це означатиме економічний крах Сполучених Штатів Америки!" - вважає глава Білого дому.

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Трамп

Автор: 

мито (1106) США (23343) Трамп Дональд (6071)


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Топ коментарі
+19
Хмммм...
А хтось пам'ятає, як існували США без Трампа?
Не розумію, як це могло відбуватися. 😁
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02.06.2025 00:02
+9
Вже готує відмазку. Типу, я хотів, але мені не дали зробити. Щоправда, за свій другий термін він вже відстрелиі державі і ноги, і яйця (і в прямому, і в переносному сенсі)
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02.06.2025 00:05
+5
Як штати вижили без економічного краху останні чотири роки?
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02.06.2025 00:07
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Хмммм...
А хтось пам'ятає, як існували США без Трампа?
Не розумію, як це могло відбуватися. 😁
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02.06.2025 00:02 Відповісти
Таке навіть важко уявити...але ми ще маємо можливість побачити як США перестануть існувати з трампом "за кермом"
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02.06.2025 00:35 Відповісти
Запахло смаженим
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02.06.2025 00:03 Відповісти
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02.06.2025 00:05 Відповісти
Вже готує відмазку. Типу, я хотів, але мені не дали зробити. Щоправда, за свій другий термін він вже відстрелиі державі і ноги, і яйця (і в прямому, і в переносному сенсі)
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02.06.2025 00:05 Відповісти
Трамп класичний довбай'об.
У нього відсутнє поняття причина наслідок. Це типу як купуєш товар - платиш гроші. Перше тобі подобається, друге не дуже. От Трампуша і вирішив - перше лишить а друге похєрить, - але щось пішло не так...
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02.06.2025 00:07 Відповісти
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02.06.2025 00:07 Відповісти
Оце докерувалося дебіляка. За три місяці просрало те що сша наробляли 100 років
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02.06.2025 00:07 Відповісти
Як штати вижили без економічного краху останні чотири роки?
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02.06.2025 00:07 Відповісти
Так ему уже не подают документы в письменном виде.
теперь мультики крутят.
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02.06.2025 00:11 Відповісти
Отдайте его психиатрам.
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02.06.2025 00:14 Відповісти
Тут без застосування спецметодів ізоляції від суспільства не обійтись
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02.06.2025 00:36 Відповісти
"Киньте його у вулик!" (c) 😂
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02.06.2025 01:17 Відповісти
З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ)))) ОТО КРЕТИН
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02.06.2025 00:14 Відповісти
Кретини це ще і його виборці. Про трампа було відомо все в умовах відкритості СМІ, але довбні не користуються інформацією, вони її споживають
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02.06.2025 00:37 Відповісти
Сказочный *******
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02.06.2025 00:14 Відповісти
Ну что ж ты фраер сдал назад...
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02.06.2025 00:15 Відповісти
Як без цього підкуйловника сша їснували🤪
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02.06.2025 00:22 Відповісти
піндоси ще не в курсі, але ВОНИ ВЖЕ ОБВАЛИЛИСЬ!
борг в 36 трлн. баксів (який планують підняти до 40! трлн. баксів за час чергового терміну цього старого пердуна) ніколи не було виплачено і це вже дорівнює КРАХУ!
просто мозки піндосів заплили жиром і до них повільно доходять сигнали реальності....

ці його імпотентні потуги у виді мит не покривають навіть і половини поточного щорічного дефіциту бюджету! не говорячи вже про все тіло кредиту в 36 трлн. баксів....
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02.06.2025 00:24 Відповісти
Ти без проблем виплатиш борги якщо вони номіновані в валюті, яку ти і сам друкуєш... єдине що відтак вона втратить свою цінність це очевидно, але для США це вповні допустимо.
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02.06.2025 00:27 Відповісти
Якщо США залишать тарифи ніхто не купуватиме їх облігації, тоді ФРС прийдеться друкувати нічим не забезпечене бабло, щоб фінансувати дефіцит бюджету, а це приведе до знецінення долара на десятки процентів в рік...
Також є інша думка щодо тарифів.
Багато підприємців з США також вимагають від адміністрації разі введення тарифів гарантувати, що тарифи будуть збережені принаймні на 5-10 років, бо інакше вони не відкриватимуть виробництва в США, так як можливе зняття тарифів повністю спалить їх інвестиції в США.
Як поступить Трамп хто зна, але очевидно для долара перспективи вкрай негативні.
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02.06.2025 00:24 Відповісти
Щоб не писати про наш успіх рішив дурня ліпити і писати про квадратне і холодне.
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02.06.2025 00:24 Відповісти
Він навіть забув нанести штучну засмагу на руки зі страху 😂
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02.06.2025 00:32 Відповісти
то нехай ***** "визовёт на соціалістічєскоє сорєвнованіє" ))
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02.06.2025 00:32 Відповісти
США чекає економічний крах у будь-якому разі!
Тільки тут ще світова економіка раптово впаде.
Але, якщо США будуть розплачуватися своєю власністю, то все буде відбуватися спокійніше, по економічним законам.
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02.06.2025 00:34 Відповісти
Буде така собі "Теслівська республіка", накшталт "Бананової республіки"!
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02.06.2025 00:37 Відповісти
Дійшло йому те, що воно наробило..🤣🤣🤣🤣
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02.06.2025 00:37 Відповісти
агент кремля трамп разваливает экономику США. Эй, янки, просыпайтесь! Идите шатать Белый Дом!
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02.06.2025 00:56 Відповісти
кончений *****
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02.06.2025 01:04 Відповісти
Як завжди залякує, щоб виправдати власну дурість.

До речі, цей ідіот обіцяв знизити ціни на споживчі товари завдяки програмі "Бурити, бурити, бурити!". Ну і де вона? Де покращення добробуту вже сьогодні?
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02.06.2025 01:04 Відповісти
 
 