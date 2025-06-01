США чекає економічний крах у разі скасування запроваджених мит, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що може відбутися економічне розорення Штатів, якщо суди почнуть скасовувати введені ним мита проти інших країн.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо суди якимось чином винесуть рішення проти нас щодо мит, що не є очікуваним, це дозволить іншим країнам утримувати нашу країну в заручниках за допомогою своїх антиамериканських тарифів, які вони будуть використовувати проти нас.
Це означатиме економічний крах Сполучених Штатів Америки!" - вважає глава Білого дому.
Топ коментарі
+19 Герхард
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+9 Alexei Alex
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+5 Pan Lipko
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А хтось пам'ятає, як існували США без Трампа?
Не розумію, як це могло відбуватися. 😁
У нього відсутнє поняття причина наслідок. Це типу як купуєш товар - платиш гроші. Перше тобі подобається, друге не дуже. От Трампуша і вирішив - перше лишить а друге похєрить, - але щось пішло не так...
теперь мультики крутят.
борг в 36 трлн. баксів (який планують підняти до 40! трлн. баксів за час чергового терміну цього старого пердуна) ніколи не було виплачено і це вже дорівнює КРАХУ!
просто мозки піндосів заплили жиром і до них повільно доходять сигнали реальності....
ці його імпотентні потуги у виді мит не покривають навіть і половини поточного щорічного дефіциту бюджету! не говорячи вже про все тіло кредиту в 36 трлн. баксів....
Також є інша думка щодо тарифів.
Багато підприємців з США також вимагають від адміністрації разі введення тарифів гарантувати, що тарифи будуть збережені принаймні на 5-10 років, бо інакше вони не відкриватимуть виробництва в США, так як можливе зняття тарифів повністю спалить їх інвестиції в США.
Як поступить Трамп хто зна, але очевидно для долара перспективи вкрай негативні.
Тільки тут ще світова економіка раптово впаде.
Але, якщо США будуть розплачуватися своєю власністю, то все буде відбуватися спокійніше, по економічним законам.
До речі, цей ідіот обіцяв знизити ціни на споживчі товари завдяки програмі "Бурити, бурити, бурити!". Ну і де вона? Де покращення добробуту вже сьогодні?