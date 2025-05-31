Трамп анонсував підвищення тарифів на імпорт сталі до 50%, - CNN

Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на імпорт сталі з нинішніх 25% до 50%.

Про це він оголосив під час виступу на заводі US Steel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми збираємося підвищити тарифи на сталь в Сполучені Штати Америки на 25%, ми збираємося підвищити їх з 25% до 50%", - сказав президент під час виступу, підкресливши, що таке рішення підтримали керівники галузі. Трамп зазначив, що розглядав варіант 40% тарифу, але керівництво галузі запропонувало зупинитися на 50%.

"При 25% вони можуть перелізти через цей паркан, а при 50% ніхто не зможе перелізти", - додав він.

У Truth Social Трамп уточнив, що підвищені тарифи набудуть чинності з середи, 4 червня. За словами президента, це рішення сприятиме відродженню сталеливарної та алюмінієвої промисловості в США.

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