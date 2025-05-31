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Новини Тарифи Трампа
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Трамп анонсував підвищення тарифів на імпорт сталі до 50%, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тарифів на імпорт сталі з нинішніх 25% до 50%.

Про це він оголосив під час виступу на заводі US Steel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми збираємося підвищити тарифи на сталь в Сполучені Штати Америки на 25%, ми збираємося підвищити їх з 25% до 50%", - сказав президент під час виступу, підкресливши, що таке рішення підтримали керівники галузі. Трамп зазначив, що розглядав варіант 40% тарифу, але керівництво галузі запропонувало зупинитися на 50%.

"При 25% вони можуть перелізти через цей паркан, а при 50% ніхто не зможе перелізти", - додав він.

У Truth Social Трамп уточнив, що підвищені тарифи набудуть чинності з середи, 4 червня. За словами президента, це рішення сприятиме відродженню сталеливарної та алюмінієвої промисловості в США.

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Автор: 

тарифи (2057) сталь (411) Трамп Дональд (6063)


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Топ коментарі
+9
При рижому придуркові Америка стане дійсно великою (в мікроскопі).
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31.05.2025 09:25
+6
У Штатах здорожчає все, починаючи з цвяхів. Хто ж заборонить нарцису бути ідіотом.
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31.05.2025 09:22
+5
Діду треба лікуватись.
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31.05.2025 09:33
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як заробляти статки просто заявами про підвищення тарифів, а через день понижуючи
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31.05.2025 09:18 Відповісти
При рижому придуркові Америка стане дійсно великою (в мікроскопі).
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31.05.2025 09:25 Відповісти
У Штатах здорожчає все, починаючи з цвяхів. Хто ж заборонить нарцису бути ідіотом.
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31.05.2025 09:22 Відповісти
Коли своєї сталі вище даху - ніяких перешкод
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31.05.2025 09:26 Відповісти
Цей банкрут щось чув про "бізнес любить тишу"?
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31.05.2025 09:28 Відповісти
Діду треба лікуватись.
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31.05.2025 09:33 Відповісти
Отличная работа мистер Трамп,исправление перекоса в торговом балансе - главная задача для экономики США.
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31.05.2025 09:54 Відповісти
Кончений дебіл. Китайці з нього ржуть і весь інтернет в карикатурах на цього обмудка. Кому стане гірше якщо в сша припинять постачати лом сталі? Китай і інші країни зараз перестраюються на вироби технологічної продукції, а сша буде смоктати
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31.05.2025 09:56 Відповісти
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31.05.2025 10:12 Відповісти
Трампу пейсдеть - шо дураку с горы катиться.
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31.05.2025 10:15 Відповісти
 
 