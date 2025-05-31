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Новости Тарифы Трампа
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Трамп анонсировал повышение тарифов на импорт стали до 50%, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении тарифов на импорт стали с нынешних 25% до 50%.

Об этом он объявил во время выступления на заводе US Steel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся повысить тарифы на сталь в Соединенные Штаты Америки на 25%, мы собираемся повысить их с 25% до 50%", - сказал президент во время выступления, подчеркнув, что такое решение поддержали руководители отрасли. Трамп отметил, что рассматривал вариант 40% тарифа, но руководство отрасли предложило остановиться на 50%.

"При 25% они могут перелезть через этот забор, а при 50% никто не сможет перелезть", - добавил он.

В Truth Social Трамп уточнил, что повышенные тарифы вступят в силу со среды, 4 июня. По словам президента, это решение будет способствовать возрождению сталелитейной и алюминиевой промышленности в США.

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Автор: 

тарифы (1888) сталь (29) Трамп Дональд (5611)


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Топ комментарии
+11
При рижому придуркові Америка стане дійсно великою (в мікроскопі).
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31.05.2025 09:25
+8
У Штатах здорожчає все, починаючи з цвяхів. Хто ж заборонить нарцису бути ідіотом.
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31.05.2025 09:22
+6
Діду треба лікуватись.
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31.05.2025 09:33
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як заробляти статки просто заявами про підвищення тарифів, а через день понижуючи
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31.05.2025 09:18 Ответить
При рижому придуркові Америка стане дійсно великою (в мікроскопі).
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31.05.2025 09:25 Ответить
У Штатах здорожчає все, починаючи з цвяхів. Хто ж заборонить нарцису бути ідіотом.
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31.05.2025 09:22 Ответить
Коли своєї сталі вище даху - ніяких перешкод
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31.05.2025 09:26 Ответить
Цей банкрут щось чув про "бізнес любить тишу"?
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31.05.2025 09:28 Ответить
Діду треба лікуватись.
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31.05.2025 09:33 Ответить
Кончений дебіл. Китайці з нього ржуть і весь інтернет в карикатурах на цього обмудка. Кому стане гірше якщо в сша припинять постачати лом сталі? Китай і інші країни зараз перестраюються на вироби технологічної продукції, а сша буде смоктати
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31.05.2025 09:56 Ответить
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31.05.2025 10:12 Ответить
Трампу пейсдеть - шо дураку с горы катиться.
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31.05.2025 10:15 Ответить
 
 