Трамп анонсировал повышение тарифов на импорт стали до 50%, - CNN

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении тарифов на импорт стали с нынешних 25% до 50%.

Об этом он объявил во время выступления на заводе US Steel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся повысить тарифы на сталь в Соединенные Штаты Америки на 25%, мы собираемся повысить их с 25% до 50%", - сказал президент во время выступления, подчеркнув, что такое решение поддержали руководители отрасли. Трамп отметил, что рассматривал вариант 40% тарифа, но руководство отрасли предложило остановиться на 50%.

"При 25% они могут перелезть через этот забор, а при 50% никто не сможет перелезть", - добавил он.

В Truth Social Трамп уточнил, что повышенные тарифы вступят в силу со среды, 4 июня. По словам президента, это решение будет способствовать возрождению сталелитейной и алюминиевой промышленности в США.

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