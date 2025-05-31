США близькі до ядерної угоди з Іраном. Вони готові до компромісу, - Трамп
США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, нформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне"
За словами Трампа, Тегеран не зацікавлений у військовому конфлікті, а отже може піти на компроміс.
"Я думаю, що ми досить близькі до угоди з Іраном. Вони не хочуть, щоб їх підірвали, вони краще укладуть угоду", - заявив він.
"І я думаю, що це може статися в недалекому майбутньому, і це було б чудово, якби ми уклали угоду без бомбардувань по всьому Близькому Сходу", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 23 травня, Іран та США розпочали новий - п'ятий за ліком раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана.
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Це не правильно і небезпечно для плани Земля на якій дивуть не тільки українці яких ви не любите, але і впми любимий путін і ви самі, бо катастрофа настанепланетарного маштабу і пекло не питатиме паспорта
Щось я сумніваюсь, щоб такий придурок, як Трумп, міг домовитись з аятолами.
Атомна програма Ізраїлю була розроблена за допомогою Франції. Французи надали Ізраїлю ядерний реактор та необхідні матеріали для виробництва плутонію, який використовується для ядерної зброї. Ця співпраця між Ізраїлем та Францією відбулася в середині 1950-х років. Франція погодилася надати Ізраїлю значно більший плутонієвий реактор у Дімоні, природний уран для пального реактора та завод із переробки - в принципі, все, що Ізраїль потребував для використання заводу для виробництва плутонію для бомби, за винятком важкої води. Американські євреї домогли заплатити французам.
це краще для тряпкоголових ніж ракети від ізраїлю