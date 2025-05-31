США близькі до ядерної угоди з Іраном. Вони готові до компромісу, - Трамп

США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, нформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне"

За словами Трампа, Тегеран не зацікавлений у військовому конфлікті, а отже може піти на компроміс.

"Я думаю, що ми досить близькі до угоди з Іраном. Вони не хочуть, щоб їх підірвали, вони краще укладуть угоду", - заявив він.

"І я думаю, що це може статися в недалекому майбутньому, і це було б чудово, якби ми уклали угоду без бомбардувань по всьому Близькому Сходу", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 23 травня, Іран та США розпочали новий - п'ятий за ліком раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана.