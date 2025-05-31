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США близки к ядерному соглашению с Ираном. Они готовы к компромиссу, - Трамп

Трамп сделал заявление о красной линии в отношении переговоров Украины и РФ

США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне"

По словам Трампа, Тегеран не заинтересован в военном конфликте, а значит может пойти на компромисс.

"Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Они не хотят, чтобы их взорвали, они лучше заключат сделку", - заявил он.

"И я думаю, что это может произойти в недалеком будущем, и это было бы замечательно, если бы мы заключили соглашение без бомбардировок по всему Ближнему Востоку", - добавил он.

Также читайте: США и Иран приблизились к новой ядерной сделке после пятого раунда переговоров, - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 23 мая, Иран и США начали новый - пятый по счету раунд переговоров по ядерной программе Тегерана.

Автор: 

Иран (1824) США (27082) ядерное оружие (1348) Трамп Дональд (5611)


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Топ комментарии
+13
А Іран про це знає?
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31.05.2025 08:49
+7
Якщо Трамп каже "Я думаю" - далі можна не читати.
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31.05.2025 09:01
+3
Іран за нафту чи російське золото може докупити що потрібно у Північної Кореї. Колись і Ізраїль так починав.

Атомна програма Ізраїлю була розроблена за допомогою Франції. Французи надали Ізраїлю ядерний реактор та необхідні матеріали для виробництва плутонію, який використовується для ядерної зброї. Ця співпраця між Ізраїлем та Францією відбулася в середині 1950-х років. Франція погодилася надати Ізраїлю значно більший плутонієвий реактор у Дімоні, природний уран для пального реактора та завод із переробки - в принципі, все, що Ізраїль потребував для використання заводу для виробництва плутонію для бомби, за винятком важкої води. Американські євреї домогли заплатити французам.
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31.05.2025 09:03
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А Іран про це знає?
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31.05.2025 08:49 Ответить
ну канєшна іранскіє тєрарісти гатови-нада тока іщьо падаждать двє нєдєлі...
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31.05.2025 08:49 Ответить
Та ну нах! - шо ж він такого їм наобіцяв?
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31.05.2025 08:52 Ответить
Мабуть, шматок України.
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31.05.2025 08:57 Ответить
Там підстав слово «расія» і все так само буде. Йому в голову чіп вставлено.
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31.05.2025 08:53 Ответить
Пане Дональде, пригальмуйте анонсувати те чого може не статися ...у 70% випадків.
Це не правильно і небезпечно для плани Земля на якій дивуть не тільки українці яких ви не любите, але і впми любимий путін і ви самі, бо катастрофа настанепланетарного маштабу і пекло не питатиме паспорта
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31.05.2025 08:57 Ответить
Щось є підозра, що від тої "ядрьоної" угоди буде величезний не менш ядрьоний пшик. А точніше пук. У калюжу
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31.05.2025 08:59 Ответить
Якщо Трамп каже "Я думаю" - далі можна не читати.
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31.05.2025 09:01 Ответить
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31.05.2025 09:05 Ответить
Бреше мабуть! Як завжди.
Щось я сумніваюсь, щоб такий придурок, як Трумп, міг домовитись з аятолами.
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31.05.2025 09:03 Ответить
Іран за нафту чи російське золото може докупити що потрібно у Північної Кореї. Колись і Ізраїль так починав.

Атомна програма Ізраїлю була розроблена за допомогою Франції. Французи надали Ізраїлю ядерний реактор та необхідні матеріали для виробництва плутонію, який використовується для ядерної зброї. Ця співпраця між Ізраїлем та Францією відбулася в середині 1950-х років. Франція погодилася надати Ізраїлю значно більший плутонієвий реактор у Дімоні, природний уран для пального реактора та завод із переробки - в принципі, все, що Ізраїль потребував для використання заводу для виробництва плутонію для бомби, за винятком важкої води. Американські євреї домогли заплатити французам.
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31.05.2025 09:03 Ответить
дональд якимось карикатурним блазнем вже стає, вигадує якісь угоди на котрих його і вертіли, через два-три тиждні по новій
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31.05.2025 09:10 Ответить
Розведуть лайноголового і продовжать втихаря робити свої справи)
це краще для тряпкоголових ніж ракети від ізраїлю
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31.05.2025 09:14 Ответить
Балабол !
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31.05.2025 09:15 Ответить
Америку за Трампа ніхто в ніщо не ставить
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31.05.2025 09:16 Ответить
Facts do not matter much. What matters is the believability of the reporting for the majority of the audience. And the believability of this particular audience is definitely there.
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31.05.2025 09:18 Ответить
США близькі до ядерної угоди з Іраном. Вони готові до компромісу, - Іран створює зброю, а Трамп і надалі погрожує
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31.05.2025 09:21 Ответить
Чого тягнуть? От Україна віддала всю тактичну ядерну зброю просто так, ще до Будапештського меморандума. Ось яка еліта потрібна Ірану, як наша, яка з лайна пришла до влади і в лайно піде, залишившись в історії та пам'яті потужним лайном.
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31.05.2025 09:23 Ответить
США це держава-сателіт Ізраїлю,де ізраїльське лобі саме найсильніше.То ж коли ядерна програма Ірану найбільше загрожує Ізраїлю то США тут працює на інтерес Ізраїлю.Ви думаєте чому так США сильно допомагали СРСР в Другу Світову?Тому що Гітлер говорив що він знищить єврейський шахрайський бізнес на біржі.
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31.05.2025 09:51 Ответить
One reason for this is obvious: there are many very very rich Jews in the US. But there are other, more outlandish, reasons as well. Tens of millions of Evangelical Christians in the US believe that the second coming of Jesus will happen after the Jews return to Israel. The Jews have returned, so we must support them no matter what they do, as Jesus may show up any moment now. The Evangelicals all voted for Trump, obviously.
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31.05.2025 10:04 Ответить
All evangelicals voted for the criminal? It looks like the US has some other Bible, a Bible from Satan?
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31.05.2025 10:39 Ответить
Трумпові конче потрібен хоч якийсь зовнішньополітичний успіх.
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31.05.2025 10:12 Ответить
Йму морду ніколи не били тому він і не розуміє що з сявкою по сявотному інакше тобі кінець
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31.05.2025 10:26 Ответить
А цей все близький до "угод". Трепло.
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31.05.2025 10:42 Ответить
А цей все по угодам🤣 йому тими угодами потім по губам поводять. Лох. Як можна укладати угоди, якщо підарусі, іранці вже порушили всі існуючі угоди? Лох, він не розуміє гри в яку його грають
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31.05.2025 10:48 Ответить
Невже за 24 години?
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31.05.2025 11:11 Ответить
 
 