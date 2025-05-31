США близки к ядерному соглашению с Ираном. Они готовы к компромиссу, - Трамп
США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне"
По словам Трампа, Тегеран не заинтересован в военном конфликте, а значит может пойти на компромисс.
"Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Они не хотят, чтобы их взорвали, они лучше заключат сделку", - заявил он.
"И я думаю, что это может произойти в недалеком будущем, и это было бы замечательно, если бы мы заключили соглашение без бомбардировок по всему Ближнему Востоку", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 23 мая, Иран и США начали новый - пятый по счету раунд переговоров по ядерной программе Тегерана.
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Це не правильно і небезпечно для плани Земля на якій дивуть не тільки українці яких ви не любите, але і впми любимий путін і ви самі, бо катастрофа настанепланетарного маштабу і пекло не питатиме паспорта
Щось я сумніваюсь, щоб такий придурок, як Трумп, міг домовитись з аятолами.
Атомна програма Ізраїлю була розроблена за допомогою Франції. Французи надали Ізраїлю ядерний реактор та необхідні матеріали для виробництва плутонію, який використовується для ядерної зброї. Ця співпраця між Ізраїлем та Францією відбулася в середині 1950-х років. Франція погодилася надати Ізраїлю значно більший плутонієвий реактор у Дімоні, природний уран для пального реактора та завод із переробки - в принципі, все, що Ізраїль потребував для використання заводу для виробництва плутонію для бомби, за винятком важкої води. Американські євреї домогли заплатити французам.
це краще для тряпкоголових ніж ракети від ізраїлю