США близки к ядерному соглашению с Ираном. Они готовы к компромиссу, - Трамп

США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне"

По словам Трампа, Тегеран не заинтересован в военном конфликте, а значит может пойти на компромисс.

"Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Они не хотят, чтобы их взорвали, они лучше заключат сделку", - заявил он.

"И я думаю, что это может произойти в недалеком будущем, и это было бы замечательно, если бы мы заключили соглашение без бомбардировок по всему Ближнему Востоку", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 23 мая, Иран и США начали новый - пятый по счету раунд переговоров по ядерной программе Тегерана.