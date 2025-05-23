Иран и США возобновили переговоры относительно ядерной программы, - СМИ

В пятницу, 23 мая, Иран и США начали новый, пятый по счету раунд переговоров по ядерной программе Тегерана.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на Иранское агентство ISNA, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что переговоры состоялись в Риме при посредничестве Омана.

Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую сторону представляет спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Министр иностранных дел Омана Бадр Бинь Хамад аль Бусаиди на платформе Х написал, что этот раунд переговоров завершился "определенным прогрессом, хотя и не окончательным",

"Мы надеемся, что остальные вопросы будут выяснены в ближайшие дни, чтобы мы могли двигаться к общей цели - достижению прочной и почетной сделки",- написал он.

Предыдущие раунды переговоров не дали окончательных результатов, однако иранская ядерная программа остается одним из ключевых вопросов в международной безопасности и региональной политике Ближнего Востока.

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Иран исключает возможность прекращения своей программы по обогащению урана или передачи имеющихся запасов. Также Тегеран отказывается от любых переговоров относительно своей баллистической программы.

Кроме этого, Иран требует от США гарантий, что Вашингтон снова не выйдет из соглашения - как это сделал Трамп в 2018 году во время первой каденции. Тогда США вышли из ядерной сделки 2015 года и возобновили жесткие санкции, которые сильно ударили по иранской экономике.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы получил от Вашингтона предложение по своей ядерной программе, которая быстро развивается. В Тегеране это отрицают.

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