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Новости Ядерная программа Ирана
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Иран и США возобновили переговоры относительно ядерной программы, - СМИ

Иран и США снова провели ядерные переговоры

В пятницу, 23 мая, Иран и США начали новый, пятый по счету раунд переговоров по ядерной программе Тегерана.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на Иранское агентство ISNA, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что переговоры состоялись в Риме при посредничестве Омана.

Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую сторону представляет спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Министр иностранных дел Омана Бадр Бинь Хамад аль Бусаиди на платформе Х написал, что этот раунд переговоров завершился "определенным прогрессом, хотя и не окончательным",

"Мы надеемся, что остальные вопросы будут выяснены в ближайшие дни, чтобы мы могли двигаться к общей цели - достижению прочной и почетной сделки",- написал он.

Предыдущие раунды переговоров не дали окончательных результатов, однако иранская ядерная программа остается одним из ключевых вопросов в международной безопасности и региональной политике Ближнего Востока.

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Иран исключает возможность прекращения своей программы по обогащению урана или передачи имеющихся запасов. Также Тегеран отказывается от любых переговоров относительно своей баллистической программы.

Кроме этого, Иран требует от США гарантий, что Вашингтон снова не выйдет из соглашения - как это сделал Трамп в 2018 году во время первой каденции. Тогда США вышли из ядерной сделки 2015 года и возобновили жесткие санкции, которые сильно ударили по иранской экономике.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы получил от Вашингтона предложение по своей ядерной программе, которая быстро развивается. В Тегеране это отрицают.

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Иран (1823) переговоры (5054) США (27043) ядерное оружие (1346)


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Позор для США продовжується
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23.05.2025 19:32 Ответить
американську сторону представляє Стів Віткофф.
До ми обісралися і умиваємо руки 3..2..1
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23.05.2025 19:41 Ответить
Попытка совокупления жабы и гадюки....
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23.05.2025 20:04 Ответить
геніальний перемовник. Впевнений, після цьго Аббас придбає нерухомість у Нью-Йорку.
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23.05.2025 20:16 Ответить
Персы будут последними тупицами если не сделают ядерное оружие. Вообще всему ближнему востоку нужно иметь ядерное оружие. Тогда там наступит мир.
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24.05.2025 03:04 Ответить
 
 