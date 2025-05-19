В Иране говорят, что не откажутся от обогащения урана
Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванч заявил, что ядерные переговоры провалятся, если США будут настаивать на нулевом обогащении.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в воскресенье специальный представитель США Стив Уиткофф повторил позицию Вашингтона: любое новое соглашение между США и Ираном должно включать запрет на обогащение урана - процесс, который потенциально может привести к созданию ядерного оружия. В ответ Тегеран заявил, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.
"Наша позиция в отношении обогащения четкая, и мы неоднократно заявляли, что это - национальное достижение, от которого мы не откажемся", - подчеркнул Тахт-Раванчи.
Во время своего визита в страны Персидского залива на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сделка уже очень близка, но Иран должен действовать быстро, чтобы решить многолетний конфликт.
"Американская сторона усложняет переговоры, публично высказывая позиции, отличающиеся от того, что обсуждается на частных встречах", - заявил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"Несмотря на противоречивые заявления со стороны американцев, мы все еще участвуем в переговорах", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Иран якобы получил от Вашингтона предложение относительно своей ядерной программы, которая быстро развивается. В Тегеране это отрицают.
мені здається, колір волосся трампа - жовтий, звичайний колір звичайної конячої сечі
рудий - це червоний, де там червоне що на голові?
Його опускають всі хто хоче.
А він нічого не може або не хоче з цим роботи.
Таке відчуття, що йому подобається бути лузером та опущеним.
«Ярілся злілся мужик на баріна,
прєзірал яво как мог.
А барін то і нє замєтіл.»
Як пояснили співрозмовники NYT, пропозиція передбачає створення консорціуму, в рамках якого Іран буде збагачувати уран до рівня нижче озброєного і відправляти його до арабських країн для цивільного використання.
Угода, яка дозволить Ірану збагачувати уран до 3,67%, буде схожа на ядерну угоду 2015 року, але головною відмінністю буде присутність на місці представників інших країн для додаткового нагляду, пише NYT. Іранські чиновники відзначають, що, на відміну від попередньої угоди, розрахованої на 15 років, план СП буде безстроковим.
Не маєш - див. те що зараз відбувається в Україні...
Мегі Олбрайт, може усім Американцям напомнити, і Трампу з родичами, теж!
Все йде до того, що з часом з'явиться ще й третій "корєш".
Тільки малохольна Європа та послаблена Зеленським Україна прогинаються
І навіть хусітов вже переміг 🤡
Ядерные сделки в Украине профукали