В Иране говорят, что не откажутся от обогащения урана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванч заявил, что ядерные переговоры провалятся, если США будут настаивать на нулевом обогащении.

Отмечается, что в воскресенье специальный представитель США Стив Уиткофф повторил позицию Вашингтона: любое новое соглашение между США и Ираном должно включать запрет на обогащение урана - процесс, который потенциально может привести к созданию ядерного оружия. В ответ Тегеран заявил, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

"Наша позиция в отношении обогащения четкая, и мы неоднократно заявляли, что это - национальное достижение, от которого мы не откажемся", - подчеркнул Тахт-Раванчи.

Во время своего визита в страны Персидского залива на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сделка уже очень близка, но Иран должен действовать быстро, чтобы решить многолетний конфликт.

"Американская сторона усложняет переговоры, публично высказывая позиции, отличающиеся от того, что обсуждается на частных встречах", - заявил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Несмотря на противоречивые заявления со стороны американцев, мы все еще участвуем в переговорах", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Иран якобы получил от Вашингтона предложение относительно своей ядерной программы, которая быстро развивается. В Тегеране это отрицают.

