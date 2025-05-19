РУС
В Иране говорят, что не откажутся от обогащения урана

Иран не собирается отказываться от обогащения урана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванч заявил, что ядерные переговоры провалятся, если США будут настаивать на нулевом обогащении.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в воскресенье специальный представитель США Стив Уиткофф повторил позицию Вашингтона: любое новое соглашение между США и Ираном должно включать запрет на обогащение урана - процесс, который потенциально может привести к созданию ядерного оружия. В ответ Тегеран заявил, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

"Наша позиция в отношении обогащения четкая, и мы неоднократно заявляли, что это - национальное достижение, от которого мы не откажемся", - подчеркнул Тахт-Раванчи.

Во время своего визита в страны Персидского залива на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что сделка уже очень близка, но Иран должен действовать быстро, чтобы решить многолетний конфликт.

Читайте: Рубио обсудил с советниками Франции, Британии и Германии ситуацию в Иране и Украине

"Американская сторона усложняет переговоры, публично высказывая позиции, отличающиеся от того, что обсуждается на частных встречах", - заявил в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Несмотря на противоречивые заявления со стороны американцев, мы все еще участвуем в переговорах", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Иран якобы получил от Вашингтона предложение относительно своей ядерной программы, которая быстро развивается. В Тегеране это отрицают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США ввел санкции против почти 20 компаний за торговлю иранской нефтью

Иран (2071) США (27763) ядерная безопасность (520)
+14
Нет тут у Трампа козырей, шо поделать(.
19.05.2025 23:37 Ответить
+13
а шо, тепер не хочуть чомусь їхати у Будапешт?
19.05.2025 23:37 Ответить
+9
Щось великий угоднік Д.Трамп втрачає хист. Чи може в Ірані вивчили наслідки Будапештського меморандума?
19.05.2025 23:58 Ответить
Нет тут у Трампа козырей, шо поделать(.
19.05.2025 23:37 Ответить
Вже всі зрозуміли, що рудий чорт просто пиНдобол...
19.05.2025 23:48 Ответить
а чому рудий?

мені здається, колір волосся трампа - жовтий, звичайний колір звичайної конячої сечі

рудий - це червоний, де там червоне що на голові?
19.05.2025 23:58 Ответить
а шо, тепер не хочуть чомусь їхати у Будапешт?
19.05.2025 23:37 Ответить
Трамп вічний лузер.
Його опускають всі хто хоче.
А він нічого не може або не хоче з цим роботи.
Таке відчуття, що йому подобається бути лузером та опущеним.
19.05.2025 23:37 Ответить
А йому це якось отвінта.
«Ярілся злілся мужик на баріна,
прєзірал яво как мог.
А барін то і нє замєтіл.»
19.05.2025 23:41 Ответить
Артист жде оплесків
20.05.2025 07:23 Ответить
13 травня газета The New York Times з посиланням на іранські джерела повідомила про те, що Тегеран запропонував створити спільне підприємство збагачення урану за участю інвестицій арабських країн і США як альтернативу вимозі Вашингтона припинити свою ядерну програму.

Як пояснили співрозмовники NYT, пропозиція передбачає створення консорціуму, в рамках якого Іран буде збагачувати уран до рівня нижче озброєного і відправляти його до арабських країн для цивільного використання.
Угода, яка дозволить Ірану збагачувати уран до 3,67%, буде схожа на ядерну угоду 2015 року, але головною відмінністю буде присутність на місці представників інших країн для додаткового нагляду, пише NYT. Іранські чиновники відзначають, що, на відміну від попередньої угоди, розрахованої на 15 років, план СП буде безстроковим.
19.05.2025 23:39 Ответить
Іраанців теж можна зрозуміти. Центрифуги для збагачення коштують дуже великих грошей і задарма викинути на смітник? Це таке...
20.05.2025 00:04 Ответить
якщо вони викинуть ці центрифуги, то здобудуть значно більше, ніж вартість цих центрифуг. і більше тут не в рази, а в космічних масштабах. та ядерна програма Ірану то ніяке не національне їхнє надбання. та програма - це забаганка кацапів і комуняків з чайни, щоб тримати весь Близький Схід у напрузі і смикати там за ниточки, демонструючи своє вялічіє.
20.05.2025 01:01 Ответить
Ми вже "здобули", підписавши БМ...
20.05.2025 08:46 Ответить
вони - не ми. їм ядерка потрібна не для захисту, а для нападу, для знищення Ізраїлю.
20.05.2025 08:51 Ответить
Так, але суть тут одна. Маєш ЯЗ - до тебе прислухаються, тебе поважають (приклад КНДР).
Не маєш - див. те що зараз відбувається в Україні...
20.05.2025 08:55 Ответить
поважають, якщо ти адекватний. а коли ти неадекватний - КНДР, Іран, то замість поваги отримуєш санкції та ізоляцію.
20.05.2025 16:13 Ответить
А Клінтон з Обамою, Українцям про інше торочили, з дня відновлення Незалежності🙈🙈🙈😡😡😡, вимагаючи відмови від озброєння 43 Ракетної армії!!
Мегі Олбрайт, може усім Американцям напомнити, і Трампу з родичами, теж!
19.05.2025 23:48 Ответить
А для чого. Дякуючи імпотенам на заході, Іран мріє бути як русня. Мати ядерну дубінку і купу нафти і щоб весь світ танцював перед ними.
19.05.2025 23:54 Ответить
Зараз у Трампа "друг валодья і хароший парєнь Кім".
Все йде до того, що з часом з'явиться ще й третій "корєш".
20.05.2025 08:49 Ответить
Щось великий угоднік Д.Трамп втрачає хист. Чи може в Ірані вивчили наслідки Будапештського меморандума?
19.05.2025 23:58 Ответить
здається, Іран посилає жовтого Гандоні на три букви
20.05.2025 00:00 Ответить
Трампа шлють ***** всі.

Тільки малохольна Європа та послаблена Зеленським Україна прогинаються
20.05.2025 00:08 Ответить
Кругом обіссяний
20.05.2025 00:15 Ответить
Ха, Тампон і тут обісрався зі своїми угодами і козирями.
20.05.2025 00:21 Ответить
Перси здебільш у шахи грають,а не в карти.Чубчику цього не збагнути.
20.05.2025 07:34 Ответить
Ще одні терористи показали що сцуть трампону в очі а він бреше лохторату!
І навіть хусітов вже переміг 🤡
20.05.2025 00:31 Ответить
Після тих "гарантій" безпеки, що отримала Україна після відмови від я\з звичайно у всіх є питання, чому одним можна мати, а іншим ні і просто сподіватися,що ніхто не зазіхне на твої землі.
20.05.2025 00:52 Ответить
Який же дурень після 2014го віддасть свій козирний туз?
20.05.2025 04:04 Ответить
Перемога Трампа по очках, попри недолугі потуги Байдена. Реднеки зхавають і не таке.
20.05.2025 04:11 Ответить
ГУДБАЙ ТЕГЕРАН !)
20.05.2025 04:30 Ответить
І знову ВЕЛИКИЙ УСПІХ Трампа. Послали на юх іранці але то не біда бо катарці подарували літак( мабуть нашпигований китайськими або російськими спецслужбами обладнанням по останньому слову техніці), а саудіти запропонували здати їм усі передові розробки по ШІ на аутсорсинг і це мабуть дуже вигідно...їм і Китаю. Улюблений недофюрер крутить Трампом як циган сонцем, але УСПіХ у всьому і завжди. От цікаво побачити - чим це все закінчиться?
20.05.2025 05:25 Ответить
Водять Рудому по губах від москви до тегерана
20.05.2025 07:12 Ответить
После украинских гарантий только самый тупой будет разоружаться
Ядерные сделки в Украине профукали
20.05.2025 07:19 Ответить
Ракетная атака похоже неизбежна,Трапм ***,пора нажимать кнопку.
20.05.2025 07:29 Ответить
 
 