Минфин США ввел санкции против почти 20 компаний за торговлю иранской нефтью

Ряд компаний попали под санкции США из-за торговли иранской нефтью

Во вторник, 13 мая, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций, которые направлены против почти двух десятков компаний, участвующих в незаконной торговле иранской нефтью.

Об этом в соцсети Х сообщил министр финансов США Скотт Бессент, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Министерство финансов США вводит санкции против почти двух десятков компаний, которые действуют в различных юрисдикциях и задействованы в почти каждом аспекте незаконной международной нефтяной торговли Ирана",- заявил глава Минфина США.

Бессент рассказал, что с начала работы администрации Дональда Трампа Минфин уже принял 19 ограничительных мер, в результате которых под санкции попали 253 человека, компании и суда, связанные с Тегераном и его прокси-группировками.

"Соединенные Штаты и в дальнейшем будут нацеливаться на этот главный источник доходов, пока иранский режим продолжает поддержку терроризма и распространение смертоносного оружия", - добавил Бессент.

Иран (2069) санкции (11765) Минфин США (71) Скотт Бессент (56)
проти кацапів увести санкції -пряма кишка тонка
13.05.2025 22:33 Ответить
Щось не дружить з логікою, новий посол США в Україні!?!?
Порушені причинно-наслідкові зв'язки …
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер: «Трамп разочарован Россией, как и ранее Украиной. Он хочет остановить бойню. Но оценивать мы будем по действиям, а не словам. Без переговоров война не закончится». Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-stambul-i-ultimatum-miru/
Бойню, проти Мирної України, розпочав прутін, ще у 2014 році!!
Можливо, за логікою Уітакера, сонце сходить на Півдні, бо Трамп так сказав??
13.05.2025 22:47 Ответить
Потужно? Чи ще не ясно
13.05.2025 23:52 Ответить
 
 