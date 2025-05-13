Минфин США ввел санкции против почти 20 компаний за торговлю иранской нефтью
Во вторник, 13 мая, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций, которые направлены против почти двух десятков компаний, участвующих в незаконной торговле иранской нефтью.
Об этом в соцсети Х сообщил министр финансов США Скотт Бессент, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Министерство финансов США вводит санкции против почти двух десятков компаний, которые действуют в различных юрисдикциях и задействованы в почти каждом аспекте незаконной международной нефтяной торговли Ирана",- заявил глава Минфина США.
Бессент рассказал, что с начала работы администрации Дональда Трампа Минфин уже принял 19 ограничительных мер, в результате которых под санкции попали 253 человека, компании и суда, связанные с Тегераном и его прокси-группировками.
"Соединенные Штаты и в дальнейшем будут нацеливаться на этот главный источник доходов, пока иранский режим продолжает поддержку терроризма и распространение смертоносного оружия", - добавил Бессент.
