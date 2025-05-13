УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5670 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Ірану
784 3

Мінфін США запровадив санкції проти майже 20 компаній за торгівлю іранською нафтою

Низка компаній потрапили під санкції США через торгівлю іранською нафтою

У вівторок, 13 травня, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій, які спрямовані проти майже двох десятків компаній, які беруть участь у незаконній торгівлі іранською нафтою.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти майже двох десятків компаній, які діють у різних юрисдикціях і задіяні в майже кожному аспекті незаконної міжнародної нафтової торгівлі Ірану",- заявив очільник Мінфіну США.

Бессент розповів, що від початку роботи адміністрації Дональда Трампа  Мінфін уже вжив 19 обмежувальних заходів, у результаті яких під санкції потрапили 253 особи, компанії та судна, пов’язані з Тегераном та його проксі-угрупованнями.

"Сполучені Штати й надалі націлюватимуться на це головне джерело доходів, поки іранський режим продовжує підтримку тероризму й поширення смертоносної зброї", - додав Бессент.

Читайте також: США запровадили санкції проти РФ та Ірану за втручання у цьогорічні вибори

Автор: 

Іран (2324) санкції (12573) Мінфін США (125) Бессент Скот (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проти кацапів увести санкції -пряма кишка тонка
показати весь коментар
13.05.2025 22:33 Відповісти
Щось не дружить з логікою, новий посол США в Україні!?!?
Порушені причинно-наслідкові зв'язки …
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер: «Трамп разочарован Россией, как и ранее Украиной. Он хочет остановить бойню. Но оценивать мы будем по действиям, а не словам. Без переговоров война не закончится». Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-stambul-i-ultimatum-miru/
Бойню, проти Мирної України, розпочав прутін, ще у 2014 році!!
Можливо, за логікою Уітакера, сонце сходить на Півдні, бо Трамп так сказав??
показати весь коментар
13.05.2025 22:47 Відповісти
Потужно? Чи ще не ясно
показати весь коментар
13.05.2025 23:52 Відповісти
 
 