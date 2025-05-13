Мінфін США запровадив санкції проти майже 20 компаній за торгівлю іранською нафтою

У вівторок, 13 травня, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій, які спрямовані проти майже двох десятків компаній, які беруть участь у незаконній торгівлі іранською нафтою.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти майже двох десятків компаній, які діють у різних юрисдикціях і задіяні в майже кожному аспекті незаконної міжнародної нафтової торгівлі Ірану",- заявив очільник Мінфіну США.

Бессент розповів, що від початку роботи адміністрації Дональда Трампа Мінфін уже вжив 19 обмежувальних заходів, у результаті яких під санкції потрапили 253 особи, компанії та судна, пов’язані з Тегераном та його проксі-угрупованнями.

"Сполучені Штати й надалі націлюватимуться на це головне джерело доходів, поки іранський режим продовжує підтримку тероризму й поширення смертоносної зброї", - додав Бессент.

