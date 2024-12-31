США ввели санкции против РФ и Ирана за вмешательство в нынешние выборы
Во вторник, 31 декабря, правительство США объявило о введении санкций против двух организаций и лиц в Иране и России. Санкционные ограничения введены за вмешательство в американские выборы 2024 года.
Об этом сообщает Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), информирует Цензор.НЕТ.
"OFAC вводит санкции против организации, подчиненной Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также организации в Москве, связанной с ГРУ России, и ее директора", - говорится в сообщении.
В "черный список" попал Центр производства когнитивного дизайна (Иран), который с 2023 года планировал операции влияния на электорат в США.
Также санкции введены против Московского центра геополитической экспертизы, основанного Александром Дугиным. Центр использовал инструменты искусственного интеллекта и напрямую взаимодействовал с подразделением ГРУ, которое занимается операциями политического вмешательства и кибернападениями. Ограничения введены также и против директора центра Валерия Коровина.
Отмечается, что эти "субъекты имели целью разжигание социально-политического напряжения и влияние на электорат США во время выборов 2024 года".
"Правительства Ирана и России нацелились на наши избирательные процессы и институты и пытались разделить американский народ с помощью целенаправленных кампаний по дезинформации... Соединенные Штаты будут оставаться бдительными против врагов, которые подрывают нашу демократию", - добавили в Минфине США.
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Завтра на болотах створять іншу контору, яка буде робити теж саме, а суворий та пильний госдеп буде чекати наступних виборів.
Образно кажучи, санкції запроваджують проти різних "фріків", не чіпаючи путіна і його сатрапів.
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