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США ввели санкции против РФ и Ирана за вмешательство в нынешние выборы

санкції сша проти рф та ірану

Во вторник, 31 декабря, правительство США объявило о введении санкций против двух организаций и лиц в Иране и России. Санкционные ограничения введены за вмешательство в американские выборы 2024 года.

Об этом сообщает Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), информирует Цензор.НЕТ.

"OFAC вводит санкции против организации, подчиненной Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также организации в Москве, связанной с ГРУ России, и ее директора", - говорится в сообщении.

В "черный список" попал Центр производства когнитивного дизайна (Иран), который с 2023 года планировал операции влияния на электорат в США.

Также санкции введены против Московского центра геополитической экспертизы, основанного Александром Дугиным. Центр использовал инструменты искусственного интеллекта и напрямую взаимодействовал с подразделением ГРУ, которое занимается операциями политического вмешательства и кибернападениями. Ограничения введены также и против директора центра Валерия Коровина.

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Отмечается, что эти "субъекты имели целью разжигание социально-политического напряжения и влияние на электорат США во время выборов 2024 года".

"Правительства Ирана и России нацелились на наши избирательные процессы и институты и пытались разделить американский народ с помощью целенаправленных кампаний по дезинформации... Соединенные Штаты будут оставаться бдительными против врагов, которые подрывают нашу демократию", - добавили в Минфине США.

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І як тепер ПТН ПНХ буде спати вночі...? Знаючи, що ввели....
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31.12.2024 19:38 Ответить
Вчергове заборонять їздити до США
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31.12.2024 19:46 Ответить
Ну і добре. Коли США вводять санкції, то відмінити їх буде дуже важко. Як кажуть-дрібничка, але приємно!
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31.12.2024 19:48 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂
Завтра на болотах створять іншу контору, яка буде робити теж саме, а суворий та пильний госдеп буде чекати наступних виборів.
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31.12.2024 21:56 Ответить
куйня, яку рашисти обійдуть створивши з десяток аналогічних шараг.як і у випадку з "тіньовим флотом" забезпечення рашистського ВПК мікрочіпами.елекиронікою , високотехнолоогічними станками для обробки металів і т.д...
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31.12.2024 19:53 Ответить
США запровадили досить цікаві санкції проти РФ.

Образно кажучи, санкції запроваджують проти різних "фріків", не чіпаючи путіна і його сатрапів.
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31.12.2024 19:54 Ответить
https://x.com/zorrozorro1511



https://x.com/zorrozorro1511

ключ.нік



https://x.com/zorrozorro1511

@zorrozorro1511


https://x.com/zorrozorro1511/status/1874086514914975850

В очікуванні Дива

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31.12.2024 22:29 Ответить
Украинцы всегда были впереди российских инженеров и в россий всегда полагались на (хохлов ) а они задумали присоединится к каком то "нато" ... ну п... .ц к чему привела эта -демократия ....Надо с позором их (хохлов - победиь ) но для россий за последнее 100 лет удалось победить толко Грузию.
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01.01.2025 06:19 Ответить
По суті це не санкції, а те ж саме що і традиційне "занепокоєння" бо втручались у вибори не якісь там організації, а держави. А санкції ввели проти якихось нікому невідомих організацій. Типова політика США ховати голову у пісок і не вирішувати проблеми по суті.
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01.01.2025 10:07 Ответить
 
 