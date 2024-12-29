Румыния определилась с новой датой президентских выборов: первый тур состоится 23 марта, второй – 6 апреля, - СМИ

В Румынии определились с новыми датами проведения президентских выборов после того, как Конституционный страны отменил результаты первого тура, который состоялся в конце ноября.

Об этом пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на заседании в субботу, 28 декабря, правящая коалиция назначила первый тур президентских выборов на 23 марта 2025 года. Второй тур состоится 6 апреля.

Проевропейская коалиция публично поддержала Крина Антонеску как единственного кандидата на пост президента. Среди других кандидатов - Елена Ласкони от Союза спасения Румынии (USR) и три беспартийные - Никушор Дан, Келин Георгеску и Даниэль Фунериу.

Напомним, что в Румынии Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов. Это произошло через несколько дней после обвинений в том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения ультраправого кандидата, который одержал победу в первом туре.

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Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

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