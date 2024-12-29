Румыния определилась с новой датой президентских выборов: первый тур состоится 23 марта, второй – 6 апреля, - СМИ
В Румынии определились с новыми датами проведения президентских выборов после того, как Конституционный страны отменил результаты первого тура, который состоялся в конце ноября.
Об этом пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на заседании в субботу, 28 декабря, правящая коалиция назначила первый тур президентских выборов на 23 марта 2025 года. Второй тур состоится 6 апреля.
Проевропейская коалиция публично поддержала Крина Антонеску как единственного кандидата на пост президента. Среди других кандидатов - Елена Ласкони от Союза спасения Румынии (USR) и три беспартийные - Никушор Дан, Келин Георгеску и Даниэль Фунериу.
Напомним, что в Румынии Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов. Это произошло через несколько дней после обвинений в том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения ультраправого кандидата, который одержал победу в первом туре.
Выборы в Румынии
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).
Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.
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щось не бачу побажання правлячій фракції і оппозицііі написати такий закон.
питання ЧОМУ ?
Про вибори Президента України
Розділ 1.
Стаття 9. Право бути обраним
1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.
Нардепи так само але 5 років.
Звичайно я розумію що це вимагає елементарна справедливість (той хто не виконав громадянський обов'язок - не має право на привілеї бути обраним у владу), але зробити це законом сьогоднішній склад ВР (зеленоригівська коаліція) не дозволить...
Чи вже ніхто притомний не бажає зв'язуватися з шахраями?