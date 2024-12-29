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Новости
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Румыния определилась с новой датой президентских выборов: первый тур состоится 23 марта, второй – 6 апреля, - СМИ

стала відома дата виборів президента в Румунії

В Румынии определились с новыми датами проведения президентских выборов после того, как Конституционный страны отменил результаты первого тура, который состоялся в конце ноября.

Об этом пишет Digi24, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на заседании в субботу, 28 декабря, правящая коалиция назначила первый тур президентских выборов на 23 марта 2025 года. Второй тур состоится 6 апреля.

Проевропейская коалиция публично поддержала Крина Антонеску как единственного кандидата на пост президента. Среди других кандидатов - Елена Ласкони от Союза спасения Румынии (USR) и три беспартийные - Никушор Дан, Келин Георгеску и Даниэль Фунериу.

Напомним, что в Румынии Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов. Это произошло через несколько дней после обвинений в том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию для продвижения ультраправого кандидата, который одержал победу в первом туре.

Также читайте: Результаты первого тура президентских выборов в Румынии аннулировали

Выборы в Румынии

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).

Высший Совет безопасности страны сообщил, что Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Также читайте: Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных атак" РФ во время президентских выборов, - Совбез страны

Автор: 

выборы (24729) Румыния (1089)


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Топ комментарии
+10
Нам у 2019 кацапи теж наркоманів та безуглих підсунули з усіх утюгів, народонаселение сожрало
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28.12.2024 23:04
+5
У нас якось ФСБ РФ також намагалося просунути у владу "харизматичного любимця жінок" КДБ-шника Пальчевського, але проект "Буратіно" вийшов більш вдалим - Голобородько переміг.
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28.12.2024 23:05
+3
Справа в тому, що в Румунії виєвилося що є еліта, яка вирішила ****** грохнути
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28.12.2024 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Тепер ультраправого ТІК - ТОКера задавлять
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28.12.2024 22:57 Ответить
А що так можна було? Проводили б вибори поки Камала не виграла.
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28.12.2024 23:01 Ответить
Справа в тому, що в Румунії виєвилося що є еліта, яка вирішила ****** грохнути
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28.12.2024 23:10 Ответить
Добре спрацював захист від недоумків з правом голосу. От би й нам так, кілька років тому..
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28.12.2024 23:51 Ответить
Нам у 2019 кацапи теж наркоманів та безуглих підсунули з усіх утюгів, народонаселение сожрало
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28.12.2024 23:04 Ответить
У нас якось ФСБ РФ також намагалося просунути у владу "харизматичного любимця жінок" КДБ-шника Пальчевського, але проект "Буратіно" вийшов більш вдалим - Голобородько переміг.
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28.12.2024 23:05 Ответить
Нулячий той Пальчевський був, взагалі без жодних шансів. Знову пуйла на гроші розвели.
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28.12.2024 23:53 Ответить
Тому треба заборонити участь у виборах всім хто війну відсидів за кордоном.
щось не бачу побажання правлячій фракції і оппозицііі написати такий закон.
питання ЧОМУ ?
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29.12.2024 07:50 Ответить
Нікому в голову не прийшла така дурня.
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29.12.2024 09:10 Ответить
Дурня, що країною мають керувати ти , хто пройшов з нею війну? Ви мене дивуєте .
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29.12.2024 11:28 Ответить
Якщо мається на увазі можливість саме обиратися то закон можна й не писати, бо вже існують обмеження для кандидатів у нардепи та у президенти. Кандидат на пост президента має проживати в Україні останні 10 років перед виборами, нардеп - 5 років.
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29.12.2024 13:28 Ответить
Де це можно подивитися ?
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29.12.2024 17:23 Ответить
Закон України
Про вибори Президента України
Розділ 1.
Стаття 9. Право бути обраним

1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Нардепи так само але 5 років.
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29.12.2024 17:58 Ответить
Дякую, але в звʼязку з війною треба заборонити ЗОВСІМ балотуватися усім хто війну відсидів за кордоном
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30.12.2024 00:06 Ответить
Будь ласка.
Звичайно я розумію що це вимагає елементарна справедливість (той хто не виконав громадянський обов'язок - не має право на привілеї бути обраним у владу), але зробити це законом сьогоднішній склад ВР (зеленоригівська коаліція) не дозволить...
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30.12.2024 18:59 Ответить
Румуни молодці! А тут як пішов черговий свій Генеральний прокурор,так нового свойого і не виберуть, 5-6. геніальних менеджерів справляються.
Чи вже ніхто притомний не бажає зв'язуватися з шахраями?
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29.12.2024 10:38 Ответить
 
 