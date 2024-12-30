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Организация выборов в Сирии может занять около 4 лет, – новый лидер страны Ахмед аль-Шараа

Ахмед аль-Шараа

Новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа говорит, что подготовка выборов в стране может занять около четырех лет, а разработка новой конституции до трех лет.

Об этом он сказал в интервью Al Arabiya News, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что проведение легитимных выборов - это задача, которая может занять до четырех лет, поскольку требует проведения всеобъемлющей переписи населения. В то же время он спрогнозировал, что сирийцы начнут чувствовать значительные улучшения в сфере государственных услуг в течение года.

Аль-Шараа, который возглавлял наступление оппозиции, приведшее к свержению Башара Асада в начале декабря, подчеркнул усилия, направленные на минимизацию жертв и перемещения населения во время переходного периода, назвав передачу власти "настолько плавной, насколько это возможно". Он также заявил, что освобожденная Сирия обеспечит безопасность региона и Персидского залива на следующие 50 лет.

Также он подтвердил, что переходная администрация ведёт переговоры с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС), которые поддерживаются США, по урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, с целью дальнейшей интеграции СДС в национальные вооружённые силы. Он подтвердил, что курды являются неотъемлемой частью сирийского общества, исключив любые планы по его разделению.

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В то же время аль-Шараа анонсировал роспуск возглавляемой им главной оппозиционной группы "Хаят Тахрир аш-Шам", которая стояла за наступлением, приведшим к свержению Асада.

Он также выразил надежду, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом отменит санкции в отношении Сирии.

"Мы надеемся, что новая администрация Трампа не будет следовать политике своего предшественника", - сказал аль-Шараа.

Хотя ожидается, что Россия уйдет из Сирии после многих лет поддержки режима Асада, аль-Шараа подчеркнул "стратегические интересы" со "второй самой мощной страной в мире".

"Мы не хотим, чтобы выход России из Сирии подорвал ее отношения со страной", - сказал он.

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Топ комментарии
+9
Щось я не зрозумів, кацапи разом з Асадом вбивали сирійців протягом 10 років, а тепер виявляється у сирійців "стратегічні інтереси" з "другою найпотужнішою країною в світі".
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30.12.2024 03:35
+5
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30.12.2024 04:19
+5
Щоб підсумувати сказане - я хочу і рибу з'їсти и на *** сісти.
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30.12.2024 04:21
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Підмазаний *********** вже на чотири роки губу розкатав і почав сцяти в очі сирийцям за кремлівською методичкою.
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30.12.2024 03:02 Ответить
І цей теж ************? Господи, а є в світі хтось не ************?
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30.12.2024 05:39 Ответить
Дуже мало.
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30.12.2024 09:05 Ответить
Балтійці, Британці і ЗСУ.
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31.12.2024 01:25 Ответить
Це шизофренічне уявлення світу
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31.12.2024 21:22 Ответить
Це безпорадний хрюк з-попід кокошнику.
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31.12.2024 23:55 Ответить
Вчись у справжніх піаністів-віртуозів, нелох!
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30.12.2024 03:23 Ответить
Щось я не зрозумів, кацапи разом з Асадом вбивали сирійців протягом 10 років, а тепер виявляється у сирійців "стратегічні інтереси" з "другою найпотужнішою країною в світі".
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30.12.2024 03:35 Ответить
Схоже кацапи підготували "повстанців" які так налякали Асада, що той вивіз до ********** валютні резерви країни. Схід це завжди суцільна зрада на зраді. Сирійцям потрібна зброя. І хто ж її буде поставляти ворогам Ізраїлю?
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30.12.2024 05:22 Ответить
а ще вчора був у розшуку за $10 млн, а тут бздинь і лідор
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30.12.2024 03:43 Ответить
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30.12.2024 04:19 Ответить
Щоб підсумувати сказане - я хочу і рибу з'їсти и на *** сісти.
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30.12.2024 04:21 Ответить
Ніяк не можу збагнути: чому у бармалеїв борода завше виглядає гуйово наклеєною?
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30.12.2024 04:50 Ответить
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30.12.2024 05:24 Ответить
Дивно, сирійську опозицію називає бармалеями тільки русня
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30.12.2024 05:42 Ответить
Вот шестерня турецкая хітрожопая,по тихому за пару років розпиляти ,що залишилось та протягнути з катару газопровід
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30.12.2024 08:10 Ответить
Кацапи Алеппо руйнували ,тисячі сирійців поклали в землю,но все одно партнери ,треба бути таким конченим ,але це баклан ердоганчіка хітрожопого
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30.12.2024 08:12 Ответить
У нас зелька тоеж скаже, що нада ще 4 года почекать шоб провесты выборы
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30.12.2024 09:06 Ответить
ну от , зароджуеться ще один фанатик- автократ, а згодом можливо і диктатор....
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30.12.2024 10:40 Ответить
 
 