Организация выборов в Сирии может занять около 4 лет, – новый лидер страны Ахмед аль-Шараа

Новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа говорит, что подготовка выборов в стране может занять около четырех лет, а разработка новой конституции до трех лет.

Об этом он сказал в интервью Al Arabiya News, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что проведение легитимных выборов - это задача, которая может занять до четырех лет, поскольку требует проведения всеобъемлющей переписи населения. В то же время он спрогнозировал, что сирийцы начнут чувствовать значительные улучшения в сфере государственных услуг в течение года.

Аль-Шараа, который возглавлял наступление оппозиции, приведшее к свержению Башара Асада в начале декабря, подчеркнул усилия, направленные на минимизацию жертв и перемещения населения во время переходного периода, назвав передачу власти "настолько плавной, насколько это возможно". Он также заявил, что освобожденная Сирия обеспечит безопасность региона и Персидского залива на следующие 50 лет.

Также он подтвердил, что переходная администрация ведёт переговоры с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС), которые поддерживаются США, по урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии, с целью дальнейшей интеграции СДС в национальные вооружённые силы. Он подтвердил, что курды являются неотъемлемой частью сирийского общества, исключив любые планы по его разделению.

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В то же время аль-Шараа анонсировал роспуск возглавляемой им главной оппозиционной группы "Хаят Тахрир аш-Шам", которая стояла за наступлением, приведшим к свержению Асада.

Он также выразил надежду, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом отменит санкции в отношении Сирии.

"Мы надеемся, что новая администрация Трампа не будет следовать политике своего предшественника", - сказал аль-Шараа.

Хотя ожидается, что Россия уйдет из Сирии после многих лет поддержки режима Асада, аль-Шараа подчеркнул "стратегические интересы" со "второй самой мощной страной в мире".

"Мы не хотим, чтобы выход России из Сирии подорвал ее отношения со страной", - сказал он.

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