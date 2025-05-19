В Ірані кажуть, що не відмовляться від збагачення урану
Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванч заявив, що ядерні переговори проваляться, якщо США наполягатимуть на нульовому збагаченні.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в неділю спеціальний представник США Стів Віткофф повторив позицію Вашингтона: будь-яка нова угода між США та Іраном має включати заборону на збагачення урану — процес, який потенційно може призвести до створення ядерної зброї. У відповідь Тегеран заявив, що його ядерна програма має виключно мирний характер.
"Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це — національне досягнення, від якого ми не відмовимося", - підкреслив Тахт-Раванчі.
Під час свого візиту до країн Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що угода вже дуже близька, але Іран повинен діяти швидко, щоб вирішити багаторічний конфлікт.
"Американська сторона ускладнює переговори, публічно висловлюючи позиції, що відрізняються від того, що обговорюється на приватних зустрічах", - заявив у понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.
"Попри суперечливі заяви з боку американців, ми все ще беремо участь у переговорах", - додав він.
Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Іран нібито отримав від Вашингтона пропозицію щодо своєї ядерної програми, яка швидко розвивається. У Тегерані це заперечили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мені здається, колір волосся трампа - жовтий, звичайний колір звичайної конячої сечі
рудий - це червоний, де там червоне що на голові?
Його опускають всі хто хоче.
А він нічого не може або не хоче з цим роботи.
Таке відчуття, що йому подобається бути лузером та опущеним.
«Ярілся злілся мужик на баріна,
прєзірал яво как мог.
А барін то і нє замєтіл.»
Як пояснили співрозмовники NYT, пропозиція передбачає створення консорціуму, в рамках якого Іран буде збагачувати уран до рівня нижче озброєного і відправляти його до арабських країн для цивільного використання.
Угода, яка дозволить Ірану збагачувати уран до 3,67%, буде схожа на ядерну угоду 2015 року, але головною відмінністю буде присутність на місці представників інших країн для додаткового нагляду, пише NYT. Іранські чиновники відзначають, що, на відміну від попередньої угоди, розрахованої на 15 років, план СП буде безстроковим.
Не маєш - див. те що зараз відбувається в Україні...
Мегі Олбрайт, може усім Американцям напомнити, і Трампу з родичами, теж!
Все йде до того, що з часом з'явиться ще й третій "корєш".
Тільки малохольна Європа та послаблена Зеленським Україна прогинаються
І навіть хусітов вже переміг 🤡
Ядерные сделки в Украине профукали