Цензор.НЕТ
Ядерна угода між США та Іраном
В Ірані кажуть, що не відмовляться від збагачення урану

Іран не збирається відмовлятись від збагачення урану

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванч заявив, що ядерні переговори проваляться, якщо США наполягатимуть на нульовому збагаченні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в неділю спеціальний представник США Стів Віткофф повторив позицію Вашингтона: будь-яка нова угода між США та Іраном має включати заборону на збагачення урану — процес, який потенційно може призвести до створення ядерної зброї. У відповідь Тегеран заявив, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

"Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це — національне досягнення, від якого ми не відмовимося", - підкреслив Тахт-Раванчі.

Під час свого візиту до країн Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що угода вже дуже близька, але Іран повинен діяти швидко, щоб вирішити багаторічний конфлікт.

Читайте: Рубіо обговорив з радниками Франції, Британії та Німеччини ситуацію в Ірані та Україні

"Американська сторона ускладнює переговори, публічно висловлюючи позиції, що відрізняються від того, що обговорюється на приватних зустрічах", - заявив у понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї. 

"Попри суперечливі заяви з боку американців, ми все ще беремо участь у переговорах", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Іран нібито отримав від Вашингтона пропозицію щодо своєї ядерної програми, яка швидко розвивається. У Тегерані це заперечили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін США запровадив санкції проти майже 20 компаній за торгівлю іранською нафтою

Іран (2328) США (24117) ядерна безпека (590)
Нет тут у Трампа козырей, шо поделать(.
а шо, тепер не хочуть чомусь їхати у Будапешт?
Щось великий угоднік Д.Трамп втрачає хист. Чи може в Ірані вивчили наслідки Будапештського меморандума?
Нет тут у Трампа козырей, шо поделать(.
Вже всі зрозуміли, що рудий чорт просто пиНдобол...
а чому рудий?

мені здається, колір волосся трампа - жовтий, звичайний колір звичайної конячої сечі

рудий - це червоний, де там червоне що на голові?
а шо, тепер не хочуть чомусь їхати у Будапешт?
Трамп вічний лузер.
Його опускають всі хто хоче.
А він нічого не може або не хоче з цим роботи.
Таке відчуття, що йому подобається бути лузером та опущеним.
А йому це якось отвінта.
«Ярілся злілся мужик на баріна,
прєзірал яво как мог.
А барін то і нє замєтіл.»
Артист жде оплесків
13 травня газета The New York Times з посиланням на іранські джерела повідомила про те, що Тегеран запропонував створити спільне підприємство збагачення урану за участю інвестицій арабських країн і США як альтернативу вимозі Вашингтона припинити свою ядерну програму.

Як пояснили співрозмовники NYT, пропозиція передбачає створення консорціуму, в рамках якого Іран буде збагачувати уран до рівня нижче озброєного і відправляти його до арабських країн для цивільного використання.
Угода, яка дозволить Ірану збагачувати уран до 3,67%, буде схожа на ядерну угоду 2015 року, але головною відмінністю буде присутність на місці представників інших країн для додаткового нагляду, пише NYT. Іранські чиновники відзначають, що, на відміну від попередньої угоди, розрахованої на 15 років, план СП буде безстроковим.
Іраанців теж можна зрозуміти. Центрифуги для збагачення коштують дуже великих грошей і задарма викинути на смітник? Це таке...
якщо вони викинуть ці центрифуги, то здобудуть значно більше, ніж вартість цих центрифуг. і більше тут не в рази, а в космічних масштабах. та ядерна програма Ірану то ніяке не національне їхнє надбання. та програма - це забаганка кацапів і комуняків з чайни, щоб тримати весь Близький Схід у напрузі і смикати там за ниточки, демонструючи своє вялічіє.
Ми вже "здобули", підписавши БМ...
вони - не ми. їм ядерка потрібна не для захисту, а для нападу, для знищення Ізраїлю.
Так, але суть тут одна. Маєш ЯЗ - до тебе прислухаються, тебе поважають (приклад КНДР).
Не маєш - див. те що зараз відбувається в Україні...
поважають, якщо ти адекватний. а коли ти неадекватний - КНДР, Іран, то замість поваги отримуєш санкції та ізоляцію.
А Клінтон з Обамою, Українцям про інше торочили, з дня відновлення Незалежності🙈🙈🙈😡😡😡, вимагаючи відмови від озброєння 43 Ракетної армії!!
Мегі Олбрайт, може усім Американцям напомнити, і Трампу з родичами, теж!
А для чого. Дякуючи імпотенам на заході, Іран мріє бути як русня. Мати ядерну дубінку і купу нафти і щоб весь світ танцював перед ними.
Зараз у Трампа "друг валодья і хароший парєнь Кім".
Все йде до того, що з часом з'явиться ще й третій "корєш".
Щось великий угоднік Д.Трамп втрачає хист. Чи може в Ірані вивчили наслідки Будапештського меморандума?
здається, Іран посилає жовтого Гандоні на три букви
Трампа шлють ***** всі.

Тільки малохольна Європа та послаблена Зеленським Україна прогинаються
Кругом обіссяний
Ха, Тампон і тут обісрався зі своїми угодами і козирями.
Перси здебільш у шахи грають,а не в карти.Чубчику цього не збагнути.
Ще одні терористи показали що сцуть трампону в очі а він бреше лохторату!
І навіть хусітов вже переміг 🤡
Після тих "гарантій" безпеки, що отримала Україна після відмови від я\з звичайно у всіх є питання, чому одним можна мати, а іншим ні і просто сподіватися,що ніхто не зазіхне на твої землі.
Який же дурень після 2014го віддасть свій козирний туз?
Перемога Трампа по очках, попри недолугі потуги Байдена. Реднеки зхавають і не таке.
ГУДБАЙ ТЕГЕРАН !)
І знову ВЕЛИКИЙ УСПІХ Трампа. Послали на юх іранці але то не біда бо катарці подарували літак( мабуть нашпигований китайськими або російськими спецслужбами обладнанням по останньому слову техніці), а саудіти запропонували здати їм усі передові розробки по ШІ на аутсорсинг і це мабуть дуже вигідно...їм і Китаю. Улюблений недофюрер крутить Трампом як циган сонцем, але УСПіХ у всьому і завжди. От цікаво побачити - чим це все закінчиться?
Водять Рудому по губах від москви до тегерана
После украинских гарантий только самый тупой будет разоружаться
Ядерные сделки в Украине профукали
Ракетная атака похоже неизбежна,Трапм ***,пора нажимать кнопку.
