В Ірані кажуть, що не відмовляться від збагачення урану

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванч заявив, що ядерні переговори проваляться, якщо США наполягатимуть на нульовому збагаченні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в неділю спеціальний представник США Стів Віткофф повторив позицію Вашингтона: будь-яка нова угода між США та Іраном має включати заборону на збагачення урану — процес, який потенційно може призвести до створення ядерної зброї. У відповідь Тегеран заявив, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

"Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це — національне досягнення, від якого ми не відмовимося", - підкреслив Тахт-Раванчі.

Під час свого візиту до країн Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що угода вже дуже близька, але Іран повинен діяти швидко, щоб вирішити багаторічний конфлікт.

Читайте: Рубіо обговорив з радниками Франції, Британії та Німеччини ситуацію в Ірані та Україні

"Американська сторона ускладнює переговори, публічно висловлюючи позиції, що відрізняються від того, що обговорюється на приватних зустрічах", - заявив у понеділок речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

"Попри суперечливі заяви з боку американців, ми все ще беремо участь у переговорах", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Іран нібито отримав від Вашингтона пропозицію щодо своєї ядерної програми, яка швидко розвивається. У Тегерані це заперечили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін США запровадив санкції проти майже 20 компаній за торгівлю іранською нафтою