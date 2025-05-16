УКР
Новини Ядерна угода між США та Іраном
Трамп заявив, що США передали Ірану пропозицію щодо ядерної угоди: Тегеран заперечив

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Іран нібито отримав від Вашингтона пропозицію щодо своєї ядерної програми, яка швидко розвивається. У Тегерані це заперечили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Це перша заява Трампа, в якій він визнав наявність американської пропозиції у Тегерана після численних раундів переговорів між американським посланником на Близькому Сході Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

На запитання журналіста, чи передали США Ірану офіційну пропозицію щодо ядерної угоди, очільник Білого дому відповів: "У них є пропозиція. Але найголовніше, і вони це знають, що вони повинні діяти швидко, інакше станеться щось погане". 

Трамп не деталізував суть пропозиції Тегерану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Іран проводять четвертий раунд ядерних переговорів в Омані, - Politico

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі Х заявив, що "Іран не отримав жодної письмової пропозиції від Сполучених Штатів, напряму чи опосередковано".

"Поважайте наші права і скасуйте ваші санкції, і ми домовилися. Запам'ятайте мої слова: не існує сценарію, за яким Іран відмовиться від свого важко заробленого права на збагачення урану в мирних цілях –– права, наданого і всім іншим підписантам ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - ред.)", - написав він. 

Арагчі також розкритикував те, що він назвав суперечливими й непослідовними заявами адміністрації Трампа, назвавши їх або ознакою безладу у Вашингтоні, або прорахованою переговорною стратегією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран запевнив нас, що не прагне мати ядерної зброї, - Віткофф

Я просто пожартував (с) Трамп.
показати весь коментар
16.05.2025 21:24 Відповісти
Вірогідніше що *****.в.
показати весь коментар
16.05.2025 22:11 Відповісти
Буде шось з чимось
показати весь коментар
16.05.2025 21:27 Відповісти
Кто столько блеска проявил
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил.- https://socratify.net/quotes/lope-de-vega Лопе де Вега,
показати весь коментар
16.05.2025 21:28 Відповісти
А мєдінскій заявив,що зі Швецією воювали більше 300 років тому назад аж 21 рік,і це при тому ,що тоді нагнали крєпастних,не було пенсій та бюджетників)))
показати весь коментар
16.05.2025 21:28 Відповісти
Яку всьому світу цей придурок надоїв
показати весь коментар
16.05.2025 21:29 Відповісти
Суть пропозиції -- Нам можна, вам ні. Іран послав доні в дупу !!! Колись і нам будуть нав"язувати такі "пропозиції" . Тож думай-те, кого вибираєте в гетьмани. Інакше все життя будете воювати, і в рота усім заглядати !
показати весь коментар
16.05.2025 21:29 Відповісти
знову дурачка Уіткоффа послав вести перговори....
показати весь коментар
16.05.2025 21:59 Відповісти
Воно всім в світі і американцям ******* як троцкий!!! Довбойоб і пізд..бол!!!
показати весь коментар
16.05.2025 22:14 Відповісти
Коли вже трампа покладуть в психлікарню? Йому ж лікуватись треба.
показати весь коментар
16.05.2025 22:17 Відповісти
Ліпше відразу у труну.
показати весь коментар
16.05.2025 22:28 Відповісти
Брехати, для деяких президентів, є щоденною, фізіологічною потребою. В Україні ніхто не здивований із цього практично «медицинського факту», на відміну від Ірану.
показати весь коментар
16.05.2025 22:20 Відповісти
Спитайте цього старого чому воно не по хформе одягнуто і подаруйте вже йому того червоного клоунського носа і перуку. Аби все стало на свої місця.
показати весь коментар
17.05.2025 00:19 Відповісти
Деменція чи патологічна брехливість?
Щира порада американцям - для встановлення цього факту треба розтин черепу та мозкових тканин, шарів так 60
показати весь коментар
17.05.2025 00:25 Відповісти
Якась гадалка кинула карти Таро і Рудий переконався, що все на мазі.
показати весь коментар
17.05.2025 01:32 Відповісти
 
 