Трамп заявив, що США передали Ірану пропозицію щодо ядерної угоди: Тегеран заперечив

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Іран нібито отримав від Вашингтона пропозицію щодо своєї ядерної програми, яка швидко розвивається. У Тегерані це заперечили.

Це перша заява Трампа, в якій він визнав наявність американської пропозиції у Тегерана після численних раундів переговорів між американським посланником на Близькому Сході Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

На запитання журналіста, чи передали США Ірану офіційну пропозицію щодо ядерної угоди, очільник Білого дому відповів: "У них є пропозиція. Але найголовніше, і вони це знають, що вони повинні діяти швидко, інакше станеться щось погане".

Трамп не деталізував суть пропозиції Тегерану.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі Х заявив, що "Іран не отримав жодної письмової пропозиції від Сполучених Штатів, напряму чи опосередковано".

"Поважайте наші права і скасуйте ваші санкції, і ми домовилися. Запам'ятайте мої слова: не існує сценарію, за яким Іран відмовиться від свого важко заробленого права на збагачення урану в мирних цілях –– права, наданого і всім іншим підписантам ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - ред.)", - написав він.

Арагчі також розкритикував те, що він назвав суперечливими й непослідовними заявами адміністрації Трампа, назвавши їх або ознакою безладу у Вашингтоні, або прорахованою переговорною стратегією.

