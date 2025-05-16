РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9350 посетителей онлайн
Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
1 703 15

Трамп заявил, что США передали Ирану предложение относительно ядерной сделки: Тегеран опроверг

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Иран якобы получил от Вашингтона предложение относительно своей ядерной программы, которая быстро развивается. В Тегеране это отрицают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Это первое заявление Трампа, в котором он признал наличие американского предложения у Тегерана после многочисленных раундов переговоров между американским посланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

На вопрос журналиста, передали ли США Ирану официальное предложение относительно ядерной сделки, глава Белого дома ответил: "У них есть предложение. Но самое главное, и они это знают, что они должны действовать быстро, иначе произойдет что-то плохое".

Трамп не детализировал суть предложения Тегерана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Иран проводят четвертый раунд ядерных переговоров в Омане, - Politico

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х заявил, что "Иран не получил ни одного письменного предложения от Соединенных Штатов, напрямую или косвенно".

"Уважайте наши права и отмените ваши санкции, и мы договорились. Запомните мои слова: не существует сценария, по которому Иран откажется от своего тяжело заработанного права на обогащение урана в мирных целях -- права, предоставленного и всем другим подписантам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. - Ред.)", - написал он.

Арагчи также раскритиковал то, что он назвал противоречивыми и непоследовательными заявлениями администрации Трампа, назвав их либо признаком беспорядка в Вашингтоне, либо просчитанной переговорной стратегией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заверил нас, что не стремится иметь ядерное оружие, - Виткофф

Автор: 

Иран (2070) США (27748) Трамп Дональд (6445)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Я просто пожартував (с) Трамп.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:24 Ответить
+2
Кто столько блеска проявил
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил.- https://socratify.net/quotes/lope-de-vega Лопе де Вега,
показать весь комментарий
16.05.2025 21:28 Ответить
+2
Яку всьому світу цей придурок надоїв
показать весь комментарий
16.05.2025 21:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я просто пожартував (с) Трамп.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:24 Ответить
Вірогідніше що *****.в.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:11 Ответить
Буде шось з чимось
показать весь комментарий
16.05.2025 21:27 Ответить
Кто столько блеска проявил
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил.- https://socratify.net/quotes/lope-de-vega Лопе де Вега,
показать весь комментарий
16.05.2025 21:28 Ответить
А мєдінскій заявив,що зі Швецією воювали більше 300 років тому назад аж 21 рік,і це при тому ,що тоді нагнали крєпастних,не було пенсій та бюджетників)))
показать весь комментарий
16.05.2025 21:28 Ответить
Яку всьому світу цей придурок надоїв
показать весь комментарий
16.05.2025 21:29 Ответить
Суть пропозиції -- Нам можна, вам ні. Іран послав доні в дупу !!! Колись і нам будуть нав"язувати такі "пропозиції" . Тож думай-те, кого вибираєте в гетьмани. Інакше все життя будете воювати, і в рота усім заглядати !
показать весь комментарий
16.05.2025 21:29 Ответить
знову дурачка Уіткоффа послав вести перговори....
показать весь комментарий
16.05.2025 21:59 Ответить
Воно всім в світі і американцям ******* як троцкий!!! Довбойоб і пізд..бол!!!
показать весь комментарий
16.05.2025 22:14 Ответить
Коли вже трампа покладуть в психлікарню? Йому ж лікуватись треба.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:17 Ответить
Ліпше відразу у труну.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:28 Ответить
Брехати, для деяких президентів, є щоденною, фізіологічною потребою. В Україні ніхто не здивований із цього практично «медицинського факту», на відміну від Ірану.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:20 Ответить
Спитайте цього старого чому воно не по хформе одягнуто і подаруйте вже йому того червоного клоунського носа і перуку. Аби все стало на свої місця.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:19 Ответить
Деменція чи патологічна брехливість?
Щира порада американцям - для встановлення цього факту треба розтин черепу та мозкових тканин, шарів так 60
показать весь комментарий
17.05.2025 00:25 Ответить
Якась гадалка кинула карти Таро і Рудий переконався, що все на мазі.
показать весь комментарий
17.05.2025 01:32 Ответить
 
 