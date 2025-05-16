Трамп заявил, что США передали Ирану предложение относительно ядерной сделки: Тегеран опроверг

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Иран якобы получил от Вашингтона предложение относительно своей ядерной программы, которая быстро развивается. В Тегеране это отрицают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Это первое заявление Трампа, в котором он признал наличие американского предложения у Тегерана после многочисленных раундов переговоров между американским посланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

На вопрос журналиста, передали ли США Ирану официальное предложение относительно ядерной сделки, глава Белого дома ответил: "У них есть предложение. Но самое главное, и они это знают, что они должны действовать быстро, иначе произойдет что-то плохое".

Трамп не детализировал суть предложения Тегерана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Иран проводят четвертый раунд ядерных переговоров в Омане, - Politico

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х заявил, что "Иран не получил ни одного письменного предложения от Соединенных Штатов, напрямую или косвенно".

"Уважайте наши права и отмените ваши санкции, и мы договорились. Запомните мои слова: не существует сценария, по которому Иран откажется от своего тяжело заработанного права на обогащение урана в мирных целях -- права, предоставленного и всем другим подписантам ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. - Ред.)", - написал он.

Арагчи также раскритиковал то, что он назвал противоречивыми и непоследовательными заявлениями администрации Трампа, назвав их либо признаком беспорядка в Вашингтоне, либо просчитанной переговорной стратегией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заверил нас, что не стремится иметь ядерное оружие, - Виткофф