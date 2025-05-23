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Новини Ядерна програма Ірану
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Іран і США відновили перемовини щодо ядерної програми, - ЗМІ

Іранта США знову провели ядерні перемовини

У п'ятницю, 23 травня, Іран та США розпочали новий - п'ятий за ліком раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на Іранську агенцію ISNA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перемовини відбулися у Римі за посередництва Оману. 

Іранську делегацію очолив міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а американську сторону представляє спецпредставник США по Близькому Сходу Стів Віткофф.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді на платформі Х написав, що цей раунд переговорів завершився "певним прогресом, хоча й не остаточним",

"Ми сподіваємося, що решта питань будуть з'ясовані найближчими днями, щоб ми могли рухатися до спільної мети – досягнення міцної та почесної угоди",- написав він.

Попередні раунди перемовин не дали остаточних результатів, однак іранська ядерна програма залишається одним з ключових питань у міжнародній безпеці та регіональній політиці Близького Сходу.

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Іран виключає можливість припинення своєї програми зі збагачення урану або передачі наявних запасів. Також Тегеран відмовляється від будь-яких переговорів щодо своєї балістичної програми.

Окрім цього, Іран вимагає від США гарантій, що Вашингтон знову не вийде з угоди - як це зробив Трамп у 2018 році під час першої каденції. Тоді США вийшли з ядерної угоди 2015 року й відновили жорсткі санкції, які сильно вдарили по іранській економіці.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито отримав від Вашингтона пропозицію щодо своєї ядерної програми, яка швидко розвивається. У Тегерані це заперечили.

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Автор: 

Іран (2062) перемовини (2991) США (23290) ядерна зброя (1165)


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Позор для США продовжується
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23.05.2025 19:32 Відповісти
американську сторону представляє Стів Віткофф.
До ми обісралися і умиваємо руки 3..2..1
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23.05.2025 19:41 Відповісти
Попытка совокупления жабы и гадюки....
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23.05.2025 20:04 Відповісти
геніальний перемовник. Впевнений, після цьго Аббас придбає нерухомість у Нью-Йорку.
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23.05.2025 20:16 Відповісти
Персы будут последними тупицами если не сделают ядерное оружие. Вообще всему ближнему востоку нужно иметь ядерное оружие. Тогда там наступит мир.
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24.05.2025 03:04 Відповісти
 
 