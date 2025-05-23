Іран і США відновили перемовини щодо ядерної програми, - ЗМІ

У п'ятницю, 23 травня, Іран та США розпочали новий - п'ятий за ліком раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на Іранську агенцію ISNA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перемовини відбулися у Римі за посередництва Оману.

Іранську делегацію очолив міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а американську сторону представляє спецпредставник США по Близькому Сходу Стів Віткофф.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді на платформі Х написав, що цей раунд переговорів завершився "певним прогресом, хоча й не остаточним",

"Ми сподіваємося, що решта питань будуть з'ясовані найближчими днями, щоб ми могли рухатися до спільної мети – досягнення міцної та почесної угоди",- написав він.

Попередні раунди перемовин не дали остаточних результатів, однак іранська ядерна програма залишається одним з ключових питань у міжнародній безпеці та регіональній політиці Близького Сходу.

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Іран виключає можливість припинення своєї програми зі збагачення урану або передачі наявних запасів. Також Тегеран відмовляється від будь-яких переговорів щодо своєї балістичної програми.

Окрім цього, Іран вимагає від США гарантій, що Вашингтон знову не вийде з угоди - як це зробив Трамп у 2018 році під час першої каденції. Тоді США вийшли з ядерної угоди 2015 року й відновили жорсткі санкції, які сильно вдарили по іранській економіці.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито отримав від Вашингтона пропозицію щодо своєї ядерної програми, яка швидко розвивається. У Тегерані це заперечили.

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