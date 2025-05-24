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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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США и Иран приблизились к новому ядерному соглашению после пятого раунда переговоров, - СМИ

Ядерные переговоры США и Ирана: результаты нового раунда переговоров

Соединенные Штаты и Иран заявили, что обе страны приближаются к достижению нового соглашения по расширению ядерной программы Тегерана.

Об этом пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, который является действующим посредником в переговорах, заявил, что пятый раунд переговоров в Риме завершился "некоторым, но не окончательным прогрессом".

В переговорном процессе участвовали спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и директор по планированию политики Госдепартамента Майкл Антон.

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"Представитель США подчеркнул, что переговоры остаются конструктивными, "достигнут дальнейший прогресс, но работы еще много". Договорено о продолжении переговоров в ближайшее время", - отмечает издание.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что переговоры "слишком сложные" для быстрого решения и выразил надежду на прорыв в ближайших раундах.

Переговоры имеют целью ограничить ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций США.

Как добавляет издание, отчет Агентства оборонной разведки США указывает, что Иран с 2019 года превышает пределы соглашения 2015 года, увеличивая запасы обогащенного урана и ограничивая мониторинг МАГАТЭ.

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Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 23 мая, Иран и США начали новый - пятый по счету раунд переговоров по ядерной программе Тегерана.

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Иран (1823) переговоры (5059) США (27055) ядерное оружие (1346)


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то ж рудопикий защоканець їм там АД і сотону одночасно обіцяв, тепер це опудало знов до якоїсь угоди галактичних масшабів наближаеться
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24.05.2025 10:02 Ответить
на виході трампон скаже- якщо не підписуєте, я вихожу із перемовин )) Король -ГОЛИЙ
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24.05.2025 10:10 Ответить
В Тампона якщо послухати то що не день то перемога світового маштабу. Всі ж адекватні розуміють що всі ці домовленості не варті собачого лайна
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24.05.2025 10:18 Ответить
Очередной трамповский ГОРИЗОНТ - всё ближе и ближе, но в принципе не достижим...
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24.05.2025 11:20 Ответить
- У вас Трамп ще не лоханувся? Тоді ми йдемо до вас!
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24.05.2025 12:13 Ответить
Точно як закінчили війну в Україні за 24 часа. Все налагоджено Ізраїлем для знищення ядерної програми зруйнують, а потім скажуть, що то не їхх справа, а Ізраїлю і Ірану.
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24.05.2025 12:47 Ответить
дурні іранці:
трампоамерика вас кине
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24.05.2025 12:54 Ответить
Сумно але скажу ,- кинуть трампа і попісяють в обличча. А він скаже тєплєнькая пішла, то свята роса .
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24.05.2025 18:43 Ответить
 
 