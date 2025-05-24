США и Иран приблизились к новому ядерному соглашению после пятого раунда переговоров, - СМИ

Соединенные Штаты и Иран заявили, что обе страны приближаются к достижению нового соглашения по расширению ядерной программы Тегерана.

Об этом пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, который является действующим посредником в переговорах, заявил, что пятый раунд переговоров в Риме завершился "некоторым, но не окончательным прогрессом".

В переговорном процессе участвовали спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и директор по планированию политики Госдепартамента Майкл Антон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США передали Ирану предложение относительно ядерной сделки: Тегеран опроверг

"Представитель США подчеркнул, что переговоры остаются конструктивными, "достигнут дальнейший прогресс, но работы еще много". Договорено о продолжении переговоров в ближайшее время", - отмечает издание.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что переговоры "слишком сложные" для быстрого решения и выразил надежду на прорыв в ближайших раундах.

Переговоры имеют целью ограничить ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций США.

Как добавляет издание, отчет Агентства оборонной разведки США указывает, что Иран с 2019 года превышает пределы соглашения 2015 года, увеличивая запасы обогащенного урана и ограничивая мониторинг МАГАТЭ.

Читайте также: Иран заверил нас, что не стремится иметь ядерное оружие, - Уиткофф

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 23 мая, Иран и США начали новый - пятый по счету раунд переговоров по ядерной программе Тегерана.