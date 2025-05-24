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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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США та Іран наблизилися до нової ядерної угоди після п’ятого раунду перемовин, - ЗМІ

Ядерні переговори США та Ірану: результати нового раунду перемовин

Сполучені Штати та Іран заявили, що обидві країни наближаються до досягнення нової угоди щодо розширення ядерної програми Тегерана.

Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Оману Бадр бін Хамад аль-Бусаїді, який є чинним посередником у перемовинах, заявив, що п'ятий раунд переговорів у Римі завершився "деяким, але не остаточним прогресом".

У переговорному процесі брали участь спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф та директор з планування політики Держдепартаменту Майкл Антон.

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"Представник США наголосив, що перемовини залишаються конструктивними, "досягнуто подальшого прогресу, але роботи ще багато". Домовлено про продовження переговорів найближчим часом", - зазначає видання. 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наголосив, що переговори "занадто складні" для швидкого вирішення і висловив надію на прорив у найближчих раундах.

Переговори мають на меті обмежити ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій США.

Як додає видання, звіт Агентства оборонної розвідки США вказує, що Іран з 2019 року перевищує межі угоди 2015 року, збільшуючи запаси збагаченого урану та обмежуючи моніторинг МАГАТЕ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 23 травня, Іран та США розпочали новий - п'ятий за ліком раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Автор: 

Іран (2062) перемовини (2996) США (23303) ядерна зброя (1165)


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то ж рудопикий защоканець їм там АД і сотону одночасно обіцяв, тепер це опудало знов до якоїсь угоди галактичних масшабів наближаеться
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24.05.2025 10:02 Відповісти
на виході трампон скаже- якщо не підписуєте, я вихожу із перемовин )) Король -ГОЛИЙ
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24.05.2025 10:10 Відповісти
В Тампона якщо послухати то що не день то перемога світового маштабу. Всі ж адекватні розуміють що всі ці домовленості не варті собачого лайна
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24.05.2025 10:18 Відповісти
Очередной трамповский ГОРИЗОНТ - всё ближе и ближе, но в принципе не достижим...
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24.05.2025 11:20 Відповісти
- У вас Трамп ще не лоханувся? Тоді ми йдемо до вас!
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24.05.2025 12:13 Відповісти
Точно як закінчили війну в Україні за 24 часа. Все налагоджено Ізраїлем для знищення ядерної програми зруйнують, а потім скажуть, що то не їхх справа, а Ізраїлю і Ірану.
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24.05.2025 12:47 Відповісти
дурні іранці:
трампоамерика вас кине
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24.05.2025 12:54 Відповісти
Сумно але скажу ,- кинуть трампа і попісяють в обличча. А він скаже тєплєнькая пішла, то свята роса .
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24.05.2025 18:43 Відповісти
 
 