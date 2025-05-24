США та Іран наблизилися до нової ядерної угоди після п’ятого раунду перемовин, - ЗМІ

Сполучені Штати та Іран заявили, що обидві країни наближаються до досягнення нової угоди щодо розширення ядерної програми Тегерана.

Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Оману Бадр бін Хамад аль-Бусаїді, який є чинним посередником у перемовинах, заявив, що п'ятий раунд переговорів у Римі завершився "деяким, але не остаточним прогресом".

У переговорному процесі брали участь спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф та директор з планування політики Держдепартаменту Майкл Антон.

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"Представник США наголосив, що перемовини залишаються конструктивними, "досягнуто подальшого прогресу, але роботи ще багато". Домовлено про продовження переговорів найближчим часом", - зазначає видання.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі наголосив, що переговори "занадто складні" для швидкого вирішення і висловив надію на прорив у найближчих раундах.

Переговори мають на меті обмежити ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій США.

Як додає видання, звіт Агентства оборонної розвідки США вказує, що Іран з 2019 року перевищує межі угоди 2015 року, збільшуючи запаси збагаченого урану та обмежуючи моніторинг МАГАТЕ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 23 травня, Іран та США розпочали новий - п'ятий за ліком раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана.