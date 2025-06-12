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Трамп знову заявив, що введе односторонні мита проти країн "через 2 тижні"

Трамп анонсував односторонні торгові умови для партнерів

Президент Дональд Трамп планує надіслати листи торговельним партнерам протягом найближчих одного-двох тижнів, в яких встановить односторонні митні ставки. Це відбудеться перед закінченням терміну 9 липня, коли будуть знову введені вищі мита для інших країн.

Про це пише агенство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Ми надішлемо листи країнам приблизно за півтора-два тижні, щоб повідомити їм про умови угоди. У певний момент ми просто розішлемо листи. І я думаю, ви розумієте, що, кажучи, що це угода, ви маєте її або прийняти або відмовитись", - сказав Трамп журналістам у середу.

На запитання, чи продовжить він дедлайн для країн, які ще не уклали торгові угоди з його адміністрацією до набрання чинності вищих мит, Трамп відповів, що буде відкритий для цього.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Угода укладена, стосунки прекрасні": Трамп оголосив про домовленості у торгівлі з Китаєм

"Але я не думаю, що у нас виникне така необхідність", - додав він.

Видання додає, що зараз незрозуміло, чи виконає Трамп свою обіцянку, бо він часто встановлює двотижневі терміни для дій, але вони виконуються пізніше або взагалі не виконуються.

16 травня американський президент заявив, що встановить тарифні ставки для торговельних партнерів США "протягом наступних двох-трьох тижнів".

Спочатку Трамп припускав, що буде вести переговори з кожним партнером окремо, але згодом відмовився від цієї ідеї, визнавши, що це неможливо, і надав пріоритет переговорам з деякими ключовими економічними партнерами.

Команда Трампа працює над укладенням двосторонніх угод з Індією, Японією, Південною Кореєю та Європейським Союзом. 

Також читайте: Суд дозволив США захищатися від інших країн тарифами, - Трамп

Нагадаємо, раніше Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.

Згодом Апеляційний суд дозволив Трампу продовжувати його митну політику.

Автор: 

мито (1113) США (23449) Трамп Дональд (6147)


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Топ коментарі
+3
невже арєстовічъ отримав посаду радника??
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12.06.2025 15:51 Відповісти
+1
повна деменція !!!!!

саме сьогодні минули "два тижні" побачити чи водить рашка його за ніс

.
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12.06.2025 15:53 Відповісти
+1
Пока одни не хотят обидеть рыжмака и кивают гривой, он им раздает направо и налево, а вот с теми кто посылает дебила, он абсолютно ничего не делает, он покорно опускает свою гриву и уходит в стойло!
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12.06.2025 15:54 Відповісти
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невже арєстовічъ отримав посаду радника??
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12.06.2025 15:51 Відповісти
Треба люсі було запатентувати авторське право на вислів: "два-три тижні".
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12.06.2025 16:08 Відповісти
Підсів на мита - може шось і обломиться
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12.06.2025 15:52 Відповісти
не обломиться, а обломають
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12.06.2025 16:04 Відповісти
повна деменція !!!!!

саме сьогодні минули "два тижні" побачити чи водить рашка його за ніс

.
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12.06.2025 15:53 Відповісти
Пока одни не хотят обидеть рыжмака и кивают гривой, он им раздает направо и налево, а вот с теми кто посылает дебила, он абсолютно ничего не делает, он покорно опускает свою гриву и уходит в стойло!
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12.06.2025 15:54 Відповісти
хто підкаже?
як англійською, смішно обіграти прізвисько "два тижні"?
рудий "два тижні".
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12.06.2025 15:54 Відповісти
і ще одне "если бы я тогда был президентом.." ))))
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12.06.2025 15:58 Відповісти
Donald "Two Weeks" Trump, The Two Weeks President, Mr. Two Weeks - Still Counting, Trump Fortnight Edition, The Emperor of Extensions
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12.06.2025 16:03 Відповісти
t[w]oo weak 😃
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12.06.2025 16:04 Відповісти
не трамп а курча тако.
бо курча тако може різко передумати і це нормально.
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12.06.2025 15:54 Відповісти
Поки були шанси отримати спільну відповідь від ЕС, Китаю та іших борзометр трохи прикрутив. Тепер, з Китаєм так порішав, можна залу'патися далі...
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12.06.2025 15:55 Відповісти
"..Уберите психического!"
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12.06.2025 15:57 Відповісти
з якої дати починати відлік??бо старий рудий блазен як один персонаж комедії ,,10 секунд-перезавантаження,, одразу забуває про старт акції з роздачі санкцій
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12.06.2025 15:57 Відповісти
На цій істоті вже давно треба ставити хрест.
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12.06.2025 15:57 Відповісти
Но пасаран !
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12.06.2025 15:58 Відповісти
Нет покоя ***..тым.
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12.06.2025 15:58 Відповісти
Випускайте Джона Бута.
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12.06.2025 15:59 Відповісти
Ніззя ж так потужно, може через три?
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12.06.2025 16:00 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/12/7516826/ Келлог розповів, як у розмові з Трампом порівняв Зеленського із Лінкольном
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12.06.2025 16:02 Відповісти
може його простіше обнулити цього рижого придурка?
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12.06.2025 16:02 Відповісти
Шо, опять?!🤡😂🥳🤣🤪
Це ж, було вже?!?!🤡🥳🤪
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12.06.2025 16:02 Відповісти
Як казав класик: «Це ж було вже!…» (Л.Д.Кучма)
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12.06.2025 16:06 Відповісти
Дедушка власть в Белом Доме нашел
Крутит таможней он ночью и днем
Дернет тарифы и смотрит в окно
Дедушка старый, ему все равно.
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12.06.2025 16:07 Відповісти
Та це падло трясе біржі і заробляє бабло.
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12.06.2025 16:08 Відповісти
трампу пора видавати рімейк книги "art of deal". У редакції 2025 року:

1. завжди називай дедлайни. Обіцяй щось "через 2 тижня"

2. завжди кажи, що відбувається неймовірний прогрес, і лишились лічені дні.

3. навіть коли обісрався всюди (в Газі, в Ізраїлі-Ірані, в Україні з парашею), згадай пункт 1 про 2 тижні

4. Що б не сталось, винен Байден і Обама. Динозаври вимерли? Всі питання до Байдена. Якби я був президентом, динозаври б досі існували і торгували зі США.
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12.06.2025 16:09 Відповісти
Йшов юбілейний 200-й тиждень попереджень Москві про введення санкцій. До закінчення президентських повноважень Трампа залишились вже дні. Але він наполегливий та цілеспрямований. Дочекається вже до останнього дня.
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12.06.2025 16:11 Відповісти
 
 