Трамп знову заявив, що введе односторонні мита проти країн "через 2 тижні"
Президент Дональд Трамп планує надіслати листи торговельним партнерам протягом найближчих одного-двох тижнів, в яких встановить односторонні митні ставки. Це відбудеться перед закінченням терміну 9 липня, коли будуть знову введені вищі мита для інших країн.
Про це пише агенство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Ми надішлемо листи країнам приблизно за півтора-два тижні, щоб повідомити їм про умови угоди. У певний момент ми просто розішлемо листи. І я думаю, ви розумієте, що, кажучи, що це угода, ви маєте її або прийняти або відмовитись", - сказав Трамп журналістам у середу.
На запитання, чи продовжить він дедлайн для країн, які ще не уклали торгові угоди з його адміністрацією до набрання чинності вищих мит, Трамп відповів, що буде відкритий для цього.
"Але я не думаю, що у нас виникне така необхідність", - додав він.
Видання додає, що зараз незрозуміло, чи виконає Трамп свою обіцянку, бо він часто встановлює двотижневі терміни для дій, але вони виконуються пізніше або взагалі не виконуються.
16 травня американський президент заявив, що встановить тарифні ставки для торговельних партнерів США "протягом наступних двох-трьох тижнів".
Спочатку Трамп припускав, що буде вести переговори з кожним партнером окремо, але згодом відмовився від цієї ідеї, визнавши, що це неможливо, і надав пріоритет переговорам з деякими ключовими економічними партнерами.
Команда Трампа працює над укладенням двосторонніх угод з Індією, Японією, Південною Кореєю та Європейським Союзом.
Нагадаємо, раніше Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.
Згодом Апеляційний суд дозволив Трампу продовжувати його митну політику.
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саме сьогодні минули "два тижні" побачити чи водить рашка його за ніс
.
як англійською, смішно обіграти прізвисько "два тижні"?
рудий "два тижні".
бо курча тако може різко передумати і це нормально.
Це ж, було вже?!?!🤡🥳🤪
Крутит таможней он ночью и днем
Дернет тарифы и смотрит в окно
Дедушка старый, ему все равно.
1. завжди називай дедлайни. Обіцяй щось "через 2 тижня"
2. завжди кажи, що відбувається неймовірний прогрес, і лишились лічені дні.
3. навіть коли обісрався всюди (в Газі, в Ізраїлі-Ірані, в Україні з парашею), згадай пункт 1 про 2 тижні
4. Що б не сталось, винен Байден і Обама. Динозаври вимерли? Всі питання до Байдена. Якби я був президентом, динозаври б досі існували і торгували зі США.